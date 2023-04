“Invertir en El Peñol y Guatapé es apostarle al futuro”. Así invita la firma Yuniko Group a participar de un lujoso proyecto hotelero que se está desarrollando en el turístico municipio de El Peñol —Oriente antioqueño—, a orillas del cotizado embalse de Guatapé y a 90 minutos en carro desde Medellín.



En el predio, ubicado en la vereda El Morro y con una extensión de 77.280 metros cuadrados, se construirán 218 aparta suites ,con tamaños entre los 25 y los 85 metros cuadrados, que una vez estén listos serán ofertados en plataformas como Airbnb y Booking.

El proyecto se vende entre los 192 y los 702 millones de pesos —según el tamaño del ‘cottage’— y tendrá un muelle náutico, un club de playa, spa, zona de juegos para niños, cine al aire libre y salón de juegos.



Sin embargo, hoy su desarrollo está en veremos por cuenta de una sentencia en primera instancia que profirió hace dos semanas la juez 24 administrativa de Medellín y que declaró la nulidad de la resolución con la que el municipio de El Peñol aprobó la licencia de parcelación de los predios donde se construye el proyecto.



Los demandados en el proceso fueron este municipio del Oriente antioqueño y la firma Inversiones Neguanje S.A.S., dueños de los predios, y quienes durante el proceso alegaron que al frente del desarrollo inmobiliario está la empresa Yuniko Group.



Según explicó Mateo Duque, abogado de los demandantes, ese documento “le da vida” a la licencia de construcción del proyecto, por lo que, con la sentencia, hay una pérdida de su fuerza normativa.

Este es el el fallo de la juez 24 administrativa de Medellín. Foto: Archivo particular

Argumentos de la demanda

Vecinos de la obra fueron los que adelantaron acción de nulidad contra la medida al considerar que, durante su trámite, hubo algunas inconsistencia como el desconocimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de El Peñol, expedido en medio del estudio de la licencia; la falta de notificación y publicidad a los terceros interesados para presentar observaciones e inquietudes del proyecto, y la no disponibilidad de agua y alcantarillado.



En cuanto a la primera razón, a pesar de que la ley asegura que las licencias se conceden con base en la norma urbanística vigente al momento de la radicación —argumento que fue utilizado por la defensa del municipio y de empresa—, la juez le dio la razón a los demandantes a partir de un concepto del Consejo de Estado.



Valga la pena mencionar que el EOT de El Peñol se aprobó el 10 de diciembre de 2019, 12 días después de la radicación de la solicitud de la licencia y seis días antes de su aprobación.



“Es claro que el municipio de El Peñol debió revisar de nuevo la resolución y verificar si esta se acoplaba a los nuevos términos establecidos en el nuevo Esquema de Ordenamiento Territorial para determinar la procedencia o no de la modificación, aclaración o revocatoria de la licencia de parcelación proferida”, se lee en la sentencia.

Esta es la resolución de diciembre de 2019 con la que se otorgó la licencia de parcelación. Foto: Archivo particular

Con respecto a la falta de publicidad y notificación de los interesados en intervenir en el trámite de la licencia, si bien la empresa instaló una valla en la vereda, el despacho consideró que no se cumplió con la normatividad porque el número de radicado y la fecha no concordaron, el nombre del trámite de corresponden y no se relacionaron las características del proceso.



Y a pesar de que se transmitió un anuncio a través de ‘Radio Fénix’, se pudo verificar que tiene las mismas irregularidades de la valla y no se demostró que efectivamente se haya transmitido el aviso.

Así se ve el desarrollo urbanístico del proyecto. Foto: Archivo particular

Servicios públicos

Por último, en lo que tiene que ver con servicios públicos, debido a que el acueducto veredal no presta servicio de alcantarillado, la empresa debió tramitar la autorización de vertimiento, pero según el expediente, eso ocurrió el 20 de marzo de 2020.



Además, la misma asociación de acueducto veredal informó en agosto de 2021 que no era posible certificar la viabilidad técnica y disponibilidad del servicio de agua para el proyecto debido a las limitaciones y restricciones de carácter técnico y económico.



“El hecho que esto haya ocurrido con posterioridad al otorgamiento de la licencia de parcelación no es impedimento para adelantar las acciones tendientes a modificar y/o corregir la licencia”, dijo la juez en la sentencia.



Sin embargo, en el proceso, la defensa envió dos resoluciones de Cornare, en las que se le otorgó una concesión de aguas superficiales y el permiso de vertimiento para el proyecto hotelero y así sustentar la prestación de los servicios públicos.



Finalmente, el despacho acogió lo solicitado por los demandantes y declaró la nulidad de la resolución por “expedirse sin el lleno de los requisitos contemplados en la Ley, ausencia de citación y/o notificación a los vecinos colindantes de los predios objeto de la solicitud de licencia de parcelación y terceros interesados conforme con la normatividad transcrita en la presente providencia, y violación de disposiciones superiores”.

Este es el diseño de una de las suites. Foto: Yuniko Cottage & Lake

‘Ajustado a la realidad’

El abogado Duque explicó que la parte demandada tiene derecho a presentar una apelación de la sentencia ante del Tribunal Administrativo de Antioquia, sin embargo, dijo que hasta el momento eso no ha sucedido.



EL TIEMPO consultó con la defensora de la firma dueña de los predios y el gerente de la empresa desarrolladora, pero hasta el momento no se ha obtenido una respuesta para dar su versión.



“Los vecinos y de parte nuestra no nos oponemos al desarrollo inmobiliario en legal y debida forma del municipio de El Peñol, como motor turístico y económico de la zona —aseguró Duque—. Ese proyecto, normativa y fáticamente, según el amoblamiento del suelo, las normas de El Peñol y a nivel nacional, es inviable para su desarrollo”.

Así luce el render el proyecto publicado en línea. Foto: Archivo particular

El abogado recalcó que su solicitud es que el proceso se resuelva lo más pronto posible para evitar que haya afectaciones irremediables a la comunidad y los inversionistas.



En caso de que quede firme la decisión, la empresa deberá tramitar una nueva licencia de parcelamiento y según la interpretación de Duque, el proyecto debe suspenderse.



Además, señaló que la posición que tienen sus representados es que el complejo hotelero de lujo se ajuste a la normatividad vigente para el desarrollo rural, lo que puede implicar que sea más reducido o con otro tipo de proyecto que sea definido por los propietarios.



MEDELLÍN

