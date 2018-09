El parque en Medellín construido en un relleno de problemas y fallas

Desde el 2007 la empresa Fajardo Moreno construyó, a manera de compensación urbanística, un parque de amplias zonas verdes en el barrio El Tesoro la virgen, en El Poblado. Hoy los andenes están resquebrajados y levantados por la tierra, la cancha de fútbol presenta desniveles en el césped que ahora tiene lodo y las gradas de un pequeño teatro están rotas y con huecos.



Las obras, que en el papel pertenecen al municipio de Medellín, aún no han sido entregadas de manera física por la empresa constructora que pertenece a la familia del exgobernador, Sergio Fajardo Valderrama.

“Tenemos que corregir unos andenes y unas cosas que nos solicita Planeación y ahí estamos en proceso, pero son anomalías menores”, dijo Andrés Fajardo, gerente de la empresa Fajardo Moreno.



Desde diciembre del año pasado, la actual Administración Municipal hizo con la empresa una serie de compromisos para entregar al fin de manera física el parque y pagar así cerca de 11.000 millones de pesos que adeuda al municipio por compensaciones urbanísticas de varios de sus proyectos.

La situación de precariedad en las que están las obras actualmente ha generado polémica desde hace más de una década. Al parecer el terreno donde se construyó el parque no tenía las condiciones adecuadas, a juzgar por las grietas de los andenes, el teatro, e incluso las casas que colindan con la montaña artificial.



“Esta montaña que usted ve hoy al lado de nuestra casa no existía antes de que tiraran los escombros”, aseguró Rodrigo Torres, miembro de la familia propietaria de una de las casas que colindan con el parque y que con frecuencia presentan grietas en paredes y suelos.

Tenemos que corregir unos andenes y unas cosas que nos solicita Planeación y ahí estamos en proceso, pero son anomalías menores FACEBOOK

TWITTER

“Han pasado cerca de 11 años y no se ha cumplido con la entrega material. Ya van nueve meses de este año y eso siguen incumpliendo”, comentó el concejal Bernardo Alejandro Guerra, quien viene investigando el caso y apoyando a las 40 familias del barrio afectadas.



El lote hace unas tres décadas perteneció al desaparecido narcotraficante Pablo Correa, quien allí tenía una finca llamada Asís. Luego de su asesinato, en la otrora portería de la finca, a unos 15 metros del ahora parque, la propiedad quedó desocupada y fue desmantelada por personas que ingresaban al predio que tenía un velódromo, canchas de tenis y de fútbol.

Así era el velódromo de la antigua finca Asís. Hoy alí está ubicado el parque el parque. Foto: Cortesía: Familia Torres

En el lugar donde estaba ubicado el velódromo existe hoy una colina que en el 2014 tuvo que ser reforzada por una pantalla de concreto, como lo recomendó el Departamento administrativo de gestión del riesgo (Dagrd) luego de hacer un estudio hidrogeológico-geotécnico y determinar las medidas de mitigación.



“El parque Asís es un relleno ilegal que hizo la empresa Fajardo Moreno con los escombros de más de 10 proyectos urbanísticos que ellos tenían en El Poblado sin ningún tipo de requerimiento técnico, sin ninguna licencia ambiental”, denunció el concejal Guerra quien, además, dijo que todo esto se dio durante la alcaldía de Sergio Fajardo, hermano del gerente de la empresa.

Andrés Fajardo negó rotundamente la versión de que ellos arrojaron allí escombros de sus proyectos y agregó que no se beneficiaron de la posición de su hermano. “No ha habido ninguna laxitud. Si algo nos ha caracterizado a nosotros es la transparencia”, afirmó.



Lo claro es que el espacio del velódromo y las canchas fueron tapadas por una montaña de escombros que rompió drenajes, redes de alcantarillado y acueducto perjudicando, entre otras, la casa de los Torres quien sostuvo que constantemente tienen que hacer arreglos de grietas y humedades en su propiedad. Daños que, según Fajardo, se presentan “por culpa de la poca técnica que tiene la construcción de esas casas, no de llenos ni afectaciones al lote, eso es carreta”.

Según las secretaría de Planeación los diseños de los arreglos del parque están en estudio para ser aprobados. Foto: Foto: Guillermo Ossa - EL TIEMPO

A pesar de las afectaciones, el mismo Torres, uno de los 12 hijos herederos del terreno que, según él, tiene más de 100 años de existencia, celebra la construcción del parque aunque lamenta que las condiciones del suelo no sean las óptimas y no lo serán hasta que no saquen esos escombros de ahí. “Habrá que esperar cuántos años más toma la entrega del parque construido hace 11 años”, agregó otro vecino del sector.



Desde Fajardo Moreno dicen estar tranquilos con el proceso que realizan con la secretaría de Planeación, aunque aún no hay intervenciones en el parque.



Bryan Andrés González Vélez

Para EL TIEMPO

brygon@eltiempo.com​@GonzalezVelezB