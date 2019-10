Los niños y su papel frente al cambio climático

La crisis ambiental en el contexto educativo, la afectación del cambio climático y las experiencias de jóvenes que alzan la voz para exigir acciones que eviten la deforestación y la contaminación fueron algunos de los temas tratados en el XVII Foro Internacional de Educación Inicial, que organizó Comfenalco Antioquia.



Este espacio, que estuvo sesionando hasta el pasado viernes en Medellín, contó con expositores nacionales e internacionales que posibilitaron el debate y la reflexión sobre los retos que tiene la educación para enfrentar la crisis ambiental.

Uno de los expositores fue Andrés Felipe Sierra Uribe, experto en construcción sostenible e integrante del Colectivo Verde de Medellín, quien resaltó la importancia de la educación ambiental en los niños, aseguró que las nuevas generaciones son más conscientes con el medio ambiente y se refirió a los espacios públicos incluyentes.

¿Cuál es la importancia de la educación ambiental en los niños?

La educación con un enfoque en el cambio climático y de conciencia ambiental es clave para que los niños, quienes sufrirán más las consecuencias de la crisis del medioambiente, conozcan su realidad y tengan el coraje de alzar la voz para exigir acciones de protección a la naturaleza. Frente al cambio climático, los gobiernos aseguran que aportarán más recursos, pero no hay acciones ni una comunidad que exija para cambiar el paradigma. Eso nunca se modificará si no educamos desde la primera infancia.

Medellín, por estar en un valle, no puede mejorar la calidad del aire con una sola medida. Tienen que ser muchas: sembrar más árboles, conservar las áreas protegidas FACEBOOK

TWITTER

¿Cree que las nuevas generaciones son más conscientes?

Hay líderes ambientales como la sueca Greta Thunberg, una niña de 16 años, que defiende el medio ambiente y nos dice que estamos haciendo mal las cosas.



Pero, de cierto modo, día a día vemos las consecuencias. Sin embargo, ignoramos el cambio climático. Nos importa más el crecimiento económico y el consumismo.



En Colombia también tenemos el ejemplo de 25 niños y jóvenes que demandaron al Gobierno Nacional por no tener un plan para frenar la deforestación del Amazonas y así cumplir el Acuerdo de París. En ese acuerdo, Colombia se comprometió a reducir a cero la deforestación a 2020 y varios países de Europa entregaron muchos recursos para que Colombia pudiera cumplir esa meta.



No obstante, tal y como se mostró en el foro de Comfenalco, al que fueron invitados los niños, en el 2016 la deforestación en el país aumentó un 44 por ciento más que en el 2015.



Hay muchos niños que cuando llegan a casa les reclaman a sus papás porque no reciclan, les preguntan por qué consumen tanta energía o tanta agua y por qué no cargan bolsas reutilizables para mercar. Los niños ya exigen tener un mejor planeta dónde vivir.

Muchos daños son irreparables, pero ¿Cómo evitamos más?

Puede que haya muchos daños que no se reparen, pero si las nuevas generaciones tienen este chip del cuidado y protección a la naturaleza, el avance es mucho y así podremos evitar nuevos daños que podrían causar una crisis ambiental mayor.



Pero si a ellos no les damos voz, herramientas ni poder para empezar acciones reales, las cosas van a seguir igual.



Es como si estuviéramos manejando un carro en un puente que sabemos que la mitad está roto, pero seguimos conduciendo y los niños que están sentados en la silla de atrás nos gritan que paremos, pero seguimos apretando el acelerador y no nos damos cuenta de que nos vamos a matar.

Andrés Felipe Sierra Uribe es experto en construcción sostenible e integrante del Colectivo Verde de Medellín Foto: Cortesía Comfenalco Antioquia

¿Y qué hay de los espacios públicos?

Hay que entender que los espacios públicos deben ser incluyentes con los niños, si ellos no los disfrutan, difícilmente van a tener sentido de pertenencia.



El hábitat de los niños es la ciudad entera y tenemos que buscar estrategias para generar ambientes saludables para que los niños puedan aprender y crecer en los diferentes espacios de la ciudad. Cuando vemos niños en parques es porque tenemos un espacio público adecuado, los pequeños se vuelven el indicador real de que estamos generando ciudades y espacios adecuados para ellos.

¿La ciudad ofrece esos espacios públicos incluyentes?

En El Poblado, los niños pocas veces salen al parque, porque no hay donde, lo mismo pasa en otras comunas como Laureles y Robledo. Mientras que los niños de los barrios más periféricos de la ciudad tienen una ventaja, están en zonas más informales.



Son zonas donde todavía las calles no han sido tomadas por carros, entonces ellos juegan libremente, aprovechan la calle, aprenden y descubren muchas otras cosas.

Más de 1.200 personas asistieron al Foro de medio ambiente

La educación, estrategia para afrontar la crisis ambiental desde la primera infancia’ fue la temática del XVII Foro Internacional de Educación Inicial que realizó Comfenalco Antioquia el pasado 10 y 11 de octubre, en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín y el día 11 en el parque de Los Encuentros del municipio de Apartadó (Urabá).



Este evento contó con 35 expositores nacionales e internacionales, de los cuales 27 estuvieron en Medellín y ocho en Apartadó. En la capital antioqueña asistieron más de 700 personas y en el municipio de Urabá unas 500.



La inversión de Comfenalco Antioquia para hacer posible este foro fue de 150 millones de pesos. El objetivo fue que más personas, sobre todo los más pequeños, fueran conscientes del deterioro ambiental y que tomaran decisiones junto con sus padres para aportar a la mitigación de la crisis ambiental, tales como sembrar un árbol, usar menos plástico y bajarse del carro.

El evento se desarrolló entre el 10 y 11 de octubre, en el Teatro Pablo Tobón Uribe de Medellín, y el día 11 en el parque de Los Encuentros del municipio de Apartadó (Antioquia). Foto: Cortesía Comfenalco Antioquia

Este evento trató temas como: la crisis ambiental en el contexto educativo, la primera infancia y los bienes y servicios naturales, el deterioro ambiental, el desequilibrio ecológico y sus afectaciones, así como pedagogías para la sustentabilidad, políticas y los retos frente a la crisis ambiental.



Desde hace 19 años, Comfenalco Antioquia, promueve procesos de formación por medio de los Foros Regionales e Internacionales de Educación Inicial.



El Foro de Educación Inicial, se hizo en alianza con entidades públicas y privadas del orden local, nacional e internacional. Para el presente año se vincularon el Tecnológico de Antioquia, el Cinde, Mova, la Universidad de Antioquia, la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín y la Corporación Ecológica y Cultural Penca de Sábila.

Deicy Johana Pareja

Para EL TIEMPO

MEDELLÍN