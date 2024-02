Vida y muerte del 'Míster', habitante de calle con síndrome de Down a quien llora Turbo

Conocido como ‘El Míster’, Luis Fernando Blandón Jaramillo, se ganó el corazón de los habitantes de Turbo. El hombre, de 42 años, fue asesinado por otro sujeto mientras dormía. Así se evidenció en unos videos de cámara de seguridad que están en poder de las autoridades como principal pieza de la investigación.



Y aunque desde pequeño tuvo que enfrentar los constantes golpes de la vida, Luis Fernando Blandón nunca dejó de acompañar desde su inocencia y gran corazón a quienes él consideraba sus amigos en este pueblo de Antioquia.



Tras su lamentable fallecimiento, EL TIEMPO conoció por una fuente cercana a

Fernando Blandón la historia de su vida y las circunstancias que lo llevaron a vivir en las calles de Turbo.

El 29 de enero del 2024, una triste noticia se conoció en Antioquia: ‘El Míster’ había sido asesinado mientras dormía.



Según varios videos que circularon en redes sociales, Blandón Jaramillo fue atacado en estado de indefensión con una piedra.



De hecho, en las imágenes se logra ver cuando el homicida se acercó sigilosamente hacia la víctima, tomó una roca y lo golpeó dos veces en su cabeza.

La comunidad lo despidió con globos blancos, flores y pendones, pues era notable el cariño que le tenían.



Y es que a pesar de que su vida estuvo llena de pérdidas, Luis Blandón se ganó el corazón de los habitantes de Turbo, quienes lloraron su muerte.

Su historia de vida: un relato de lamentables pérdidas

Nunca fue al colegio debido a que su familia tuvo miedo a que fuera molestado por sus otros compañeros FACEBOOK

Con tan solo 8 meses de nacido, ‘El Míster’ fue abandonado por su madre debido a su enfermedad de síndrome de Down.



Según su allegado, quien deseó estar bajo anonimato por seguridad, la mujer le entregó el bebé a Luis Blandón Arias, el padre de ‘El Míster’. Así Luis creció acompañado de su progenitor.



“Nunca fue al colegio debido a que su familia tuvo miedo a que fuera molestado por sus otros compañeros”, dijo la fuente a EL TIEMPO.

A sus 18 años, Luis Fernando tuvo que enfrentar la muerte de su padre, quien fue asesinado cuando intentaba cruzar el río Atrato. Según versiones de los habitantes del pueblo, nunca se supo con certeza la verdadera razón del homicidio; sin embargo, se cree que fue por dinero.



Tras el fallecimiento de su padre, Luis quedó a cargo de su abuela paterna y tío, quienes le ofrecieron un techo y una mesa donde comer, en el sector ‘el uno’ de Turbo. Sin embargo, al parecer, la pérdida de su padre le afectó tanto que se sentía incómodo en su nueva casa.



Por esta razón prefería estar en las calles. En un principio, Blandón Jaramillo salía en las noches y en las madrugadas siempre regresaba a su hogar.

No obstante, años después su abuela murió por causa natural y, después, su tío falleció por un cáncer cuando él tenía 39 años.

Cuando la vida le quitó a sus más cercanos, ‘El Míster’ empezó a vivir por completo en la calle y aunque todavía tenía una tía con quien quedarse, nunca quiso hacerlo.



Sus años de vida en la calle no estuvieron marcados por una adicción o vicio. De hecho, las personas de Turbo nunca permitieron que le dieran licor.



Según contó el allegado, Luis Blandón nunca tuvo asegurada su salud. De hecho, fue solo 7 meses antes de su muerte que un concejal lo afilió a la EPS por una infección que le dio en la pierna al lastimarse con algo mientras estaba en las calles.

¿Qué pasó después del homicidio?

'El Míster’ fue asesinado por otro habitante de calle, quien también fue hallado muerto.



Según el coronel Alex Suárez, comandante de la policía de Urabá, al parecer “era de nacionalidad venezolana y después de cometer el hecho se desplazó para zona rural del municipio”.



Todo parece indicar que la comunidad quiso hacer justicia por su propia cuenta, pues, en la zona rural fue encontrado muerto el supuesto homicida, quien también fue asesinado con una piedra.

La despedida de las personas del pueblo

En medio de lágrimas, pancartas y globos blancos fue despedido Luis Fernando Blandón.



Uno de sus mayores amigos fue uno de los comerciantes de Turbo que tenía un local. De hecho, el andén en el que permanecía era al frente del establecimiento de dicha persona.

Él tenía 42 años, pero para todos era un niño, un ángel, y que muera de esa clase de manera es muy triste FACEBOOK

“En nombre de mis empleados y de mi familia, todos los días a las 5:30 de la mañana lo encontraba ahí. Hoy no lo encontré”, dijo uno de los habitantes de Turbo en una despedida, según registró en un video Apartadó Stereo 103.3 FM.



Agregó: “Y lo triste es que es un niño. Él tenía 42 años, pero para todos era un niño, un ángel, y que muera de esa clase de manera es muy triste”.



“El Míster, memo, yo conviví con él 10 años, todos los días lo veía en la madrugada y me duele en el alma lo que le pasó. No lo mató esa herida en la pierna, no lo mató la diabetes para que venga un loco, una persona inhumana a hacer lo que hizo”, finalizó pidiendo un aplauso por ‘El Míster’.

