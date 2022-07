La palabra Metaverso ha venido tomando mucha relevancia en los últimos meses, especialmente en Medellín. Esto, gracias a iniciativas como ‘Medellín Fun City’ que se perfila como pionera en América Latina en hacer presencia virtual, así como por las charlas y capacitaciones que hacen entidades como Ruta N o la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB).



¿Pero qué es el Metaverso? ¿cómo funciona? ¿y qué potencialidades tiene Medellín en este campo?

Este diario dialogó con Mariano Restrepo Estrada, negociador internacional, empresario y experto en Metaverso y NFT, quien habló de esta tendencia. Restrepo hace parte de una iniciativa llamada Movimiento 3.0 dedicada a estudiar y pasarle ese conocimiento al que quiera meterse en este cuento.



¿Qué es el Metaverso?

Es simplemente una vida digital que estamos teniendo paralelamente a la real, donde se necesitan unas gafas para poder entrar a ella. Es algo que ya estamos viendo actualmente en 2D, como las redes sociales y los celulares. Lo que sigue es una experiencia 3D, mucho más inmersiva donde no solo se puede interactuar con otras personas, sino que también se pueden monetizar los negocios dentro del Metaverso. A veces me da miedo porque mucha gente va a querer estar más tiempo en el otro mundo que en este real. Ya existe, ya se puede entrar al metaverso, interactuar con personas (avatar) de cualquier parte del mundo.



¿Hay ejemplos de Metaverso?

Se puede asimilar a los juegos, como Call of Duty, Fornite o Grand Theft Auto (GTA), solo que en estos la monetización la hace el dueño. En el Metaverso serán los usuarios quienes puedan monetizar todos estos mundos.



¿De qué manera se puede monetizar?

Por ejemplo, en uno de estos juegos la persona elige el vestuario que quiera, el carro o la apariencia (skin), pero tiene que pagar en Tokens, que es como la moneda virtual, al juego. En el metaversos hay una descentralización, y esas compras se las haces a otras personas y no al juego. De igual manera, también puedes revender algo que ya compraste.Digamos, por ejemplo, que quiero poner mi bufet de abogados o una panadería en el Metaverso, claro que se puede poner, se puede renderizar una oficina y atender a las personas de manera virtual. Vos estás ahí, con tus gafas, asesorando a las personas al otro lado. Se pueden monetizar todos los sectores, porque no hay restricciones.



¿Qué tan avanzada está dicha tecnología?

Apenas está comenzando. De hecho Mark Zuckemberg y Microsoft apenas entraron públicamente hace un año, incluso ya vimos que Facebook cambió su nombre a Meta y Microsoft compró a Activision, la empresa detrás de Call of Duty. Ya enfocado en el país, Medellín puede ser un epicentro para el mundo porque las empresas de Blockchain y Tecnología de Web 3.0. están poniendo el ojo en la ciudad y hay muchos que quieren invertir.



¿Cómo ha sido educar sobre el Metaverso?

Ha sido complejo en el sentido de que somos muy tradicionalistas y nos encanta tocar lo que estamos vendiendo y lo que estamos comprando. Hay una reacción difícil ante estos nuevos mercados, pero muchos quieren aprender y entender cómo funciona porque saben que ya es una tendencia global. Los primeros que entren en este ecosistema van a tener mucho más ventaja.



Pensamos en hacer un curso desmenuzado para que todo el mundo lo entienda y sepa que no se va a volver rico al otro día, sino que entienda que tiene que ser un negocio sostenible y realizar algunas actividades que les vamos a enseñar.



¿Qué tips les daría a las personas que quieren entender el Metaverso?

Lo primero, es que abran un poquito la mente y que entiendan que la tecnología cada vez se vuelve más exponencial. Lo segundo es que se eduquen al respecto y no vayan a invertir un peso sin antes de educarse y formarse un criterio, porque hay mucha gente tratando de sacar provecho y sacarte el dinero de tu billetera digital.



¿Todos los negocios pueden migrar al Metaverso?

Absolutamente todos. No hay restricción alguna, pero a cada negocio se le debe hacer su propia estrategia para hacerlo atractivo en el Metaverso y para que cada cosa que se le compre a ese negocio genere utilidades.



Será un momento importante para todos los diseñadores web 3, los programadores, los que hacen renders y proyectos 3D, porque creo que van a tener un empleo del 150%.



¿Cuáles son los riesgos?

Son muchos y hay muchas formas de que te roben en el Metaverso. Uno de los riesgos es que falsifiquen las redes sociales de los creadores de un Metaverso para robarte la plata; otro, es que duplican los NFT (activos del Metaverso) y te los venden haciéndote creer que son los originales. De ahí la importancia de estudiar para entender la diferencia. También te pueden hackear tu billetera virtual si no sabes cómo protegerla.



¿Cuál es la proyección para esta tendencia?

En el próximo año se van a ver lanzamientos de una cantidad de proyectos basura, tanto en metaverso, NFT y criptomonedas. Luego llegará una etapa en la que alguna gente pierda plata y entienda la importancia de aprender y capacitarse. Y luego, creo que en dos o tres años, este mercado va a tener un crecimiento inmenso, pero ahora estamos en una etapa de conocimiento.



Alejandro Mercado

Corresponsal EL TIEMPO Medellín

@AlejoMercado10

