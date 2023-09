En los últimos años, las playas del Golfo de Urabá han perdido en promedio entre 4 y metros por año producto de la erosión costera.



Situación que ha sido peor en otras zonas de esta subregión, donde la cifra es de 10 metros por año, lo que pone en riesgo a las poblaciones asentadas allí.



Y aunque esta problemática se está evidenciando desde los años 90, fue apenas hace algunos años que comenzaron los trabajos para hacerle frente.



Esto, gracias al Programa Integral para el Monitoreo y la Mitigación de la Erosión Litoral, (Pimecla), con el que se busca mitigar la erosión en el departamento a través de soluciones adaptativas, pero también basadas en la naturaleza.

Así lo explicó Vladimir Toro, docente de la Corporación Académica Ambiental y quien trabaja en la sede de Ciencias del Mar de la Universidad de Antioquia en el municipio de Turbo.



Contó el docente que la erosión costera es un proceso multicausa en el que hay efectos naturales y efectos antrópicos.



“Hay unos efectos naturales que se han incrementado principalmente por el tema del cambio climático, como son, por ejemplo, el ascenso del nivel del mar; es claro que entre el nivel del mar siga ascendiendo, el oleaje, sobre todo en épocas de fuertes vientos va a llegar a lugares de la costa que no estaban preparados para recibir el embate de las olas”, afirmó el docente.



Sobre los efectos antrópicos, agregó que la construcción de obras desde hace algunos años sin ningún concepto técnico y sin ningún rigor científico también agudizaron el problema.



“Estas son las estructuras que llamamos espolones, que cortan de alguna manera el tránsito natural que tiene el sedimento a través de una corriente que llamamos corriente litoral y que va paralela a la línea de costa, entonces estas estructuras han permitido en algunos casos, solo en algunos casos proteger la línea de costa, pero definitivamente incrementan la erosión en otros lugares”, explicó Toro.



Asimismo, situaciones hechas por el hombre como el desvío de los ríos, la toma excesiva de agua en la parte alta de la cuenca, que impide que el seguimiento llegue a la línea de costa, también incrementan el problema erosivo en el litoral del Urabá.



“Tenemos lugares tan críticos como Puerto Rey, que era una barra natural de arena en el municipio de Arboletes, que en los años 60 más o menos fue cortada de alguna manera erosionada y actualmente tenemos ahí un retroceso de 1,6 kilómetros de una barra que desapareció por completo. Ese es uno de los casos más atípicos que tenemos, pero, en general, hemos podido darnos cuenta de valores anuales de 4 a 5 metros por año en los lugares más críticos de erosión costera e inclusive en algunos de ellos pueden acceder hasta de 10 metros por año en los últimos años”, contó el experto.



Precisamente, contó que Arboletes es actualmente el municipio con mayor visibilidad de esta problemática debido a que tiene la mayor la comunidad asentada cerca del litoral, sin embargo, en municipios como San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo también tienen zonas fuertes procesos de erosión costera.

Trabajos para prevenir la erosión Foto: Cortesía

Los trabajos

En el municipio de Arboletes está terminando de construir una obra que data del año 2015, que consiste en la construcción de tres tómbolos ubicados frente al frente del volcán de lodo, uno de los principales atractivos turísticos del lugar.



Explicó Toro que esta propuesta en su momento se hizo para mitigar el proceso de erosión en frente del talud del volcán debido a que este estaba sufriendo procesos de reptación (movimiento de deslizamiento de los materiales situados en una pendiente) y si no se hacía nada en la parte baja, se podría venir abajo todo el talud que contiene el volcán del lodo.



“Estas obras, que son perpendiculares a la línea de costa, no son las más adecuadas, pero se construyeron con un objetivo específico que era salvar el volcán de lodo, en 2018 se actualizaron los diseños y comenzó en 2019”, explicó el docente.



Por su parte, el director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Antioquia (Dagran), Jaime Enrique Gómez visitó en días pasados la obra, para la que se destinaron desde el Dagran y el Sistema General de Regalías $19.778 millones, y se espera que finalice en agosto.



“Se trata de la construcción de tres tómbolos y un espolón, los cuales generan una protección contra el impacto directo del mar. Estas obras avanzan en un 75%. Dos de los tres tómbolos fueron construidos y el tercero está por finalizar. Esperamos muy pronto terminar esta obra que beneficiará a todos los antioqueños”, expresó Gómez.



Entre otras soluciones, el profesor Toro explicó que desde el año 2019, con la actual Gobernación comenzó un trabajo con el laboratorio costero de la Universidad de Antioquia en con un experimento de protección del talud, el cuál ha dado muy buenos resultados y que también fue replicado en la zona de Río Hobo, en Arboletes.

“Adicionalmente, hemos estado trabajando en otras soluciones que ha estado utilizando la comunidad, en particular la comunidad de playa La Martina, quienes están usando los troncos que trae el río Atrato para protegerse y para hincarlos sobre la playa para protegerla en la parte de atrás. Lo que estamos haciendo desde la sede de Ciencias del mar y compañía del Dagran es diseñar una geometría en planta que nos permita proteger las playas del embate de las olas, pero adicionalmente consolidar una zona verde con vegetación nativa y con árboles en la parte trasera”, afirmó el experto.



Puntualizó indicando que, a partir de la línea base del 2009, se ha hecho recorrido metro a metro de la línea de costa de todo el litoral antioqueño y ya tienen identificados los sitios críticos sobre los cuales, desde el Pimecla se dejarán diseños muy avanzados enfocados en soluciones basadas en la naturaleza para mitigar la erosión costera.



“Ojalá que puedan ser construidos para proteger esos esos sitios críticos, que priorizaremos en compañía del Dagran. Este trabajo conjunto con la Gobernación está dando frutos muy valiosos en el corto, en el mediano y esperamos que en el largo plazo para todo el litoral antioqueño”, finalizó el profesor.





Alejandro Mercado

Redactor de EL TIEMPO

En X: @AlejoMercado10

