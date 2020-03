El lío con PTAR que limpia el agua de Medellín, pero ensucia el aire

“Déjeme decirle una cosa: ¿Usted podría acostumbrarse a vivir en un baño lleno de caca?”, pregunta seriamente Felipe Piedrahíta. Así, directo y sin inmutarse. El desespero por el hedor que a diario ha tenido que padecer en los últimos 18 meses, producto de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aguas Claras, ya lo tiene agobiado.



No es solo a él. En el chat de creó para los vecinos afectados llegó a contar hasta 700 personas que, día a día, están obligadas a convivir con los fétidos olores que emanan de la Planta por errores en su operación.

Tanto él, como el Comité Ciudadano que lidera para denunciar esta situación, aclaran que no están en contra de la PTAR ni del beneficio que esta ofrece, pues trata el 75 por ciento de las aguas residuales del valle de Aburrá. Sin embargo, no les parece justo que el costo por limpiar el agua, sea ensuciar el aire y afectar el estilo de vida de quienes viven a los alrededores.



Y aunque el director del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, aseguró que estos olores no son nocivos para la salud, quienes tienen que padecerlo día a día no están de acuerdo.



“Es muy fácil decirlo desde afuera. Pero lo invito a que se venga a vivir aquí a ver si opina lo mismo. Esto es invivible. Yo siempre he sufrido de migraña pero la mantenía controlada hasta hace un año, pero ya con estos olores, el dolor de cabeza es constante y eso sin hablar de la salud mental”, cuenta Carmen Rodas, otra afectada por la obra. “¿Acaso eso no vale para el director del Área?”, cuestiona la señora, ofendida.

Asegura que cada vez que su nieto la visita tiene que ponerle un tapabocas porque el olor, en la mayoría de ocasiones, es insoportable. Otros vecinos, ya ni se molestan en recibir visitas por vergüenza a someterlos al olor a cañería y excremento.



No solo eso. Cada comida es un suplicio, si abren las ventanas les llega la fetidez, pero si las cierran los sofoca el bochorno del actual verano, arrendatarios se han mudado de la zona y a quienes quieren vender, les ofrecen menos valor del que compraron.

Lo que dice EPM

León Yepes, gerente aguas residuales de EPM, manifestó que desde el pasado 7 de febrero manifestaron ante el Codeam (Consejo Departamental Ambiental) la intención de desarrollar 36 acciones para eliminar estos olores en la PTAR.



Este plan de acción está dividido en dos etapas, unas acciones de corto plazo y otras que van a mediano plazo. “Las primeras las estamos ejecutando durante febrero para generar una disminución importante en los olores, mientras que la segunda etapa consta de una serie de obras civiles que debemos de ejecutar para optimizar algunos sitios puntuales que generan olores”, expresa el gerente.

Dichas obras, implican la construcción de infraestructuras para encerrar estos sitios y hacer el tratamiento de los gases para generarle estos olores en el medio ambiente. La meta para culminar esta segunda fase, es julio de este año, dice el directivo de EPM.



El objetivo es que la PTAR de Bello termine operando de la misma manera que opera actualmente la de San Fernando, en Itagüí, ya que ambas, en conjunto, tratan el 86 por ciento de las aguas residuales del valle de Aburrá.



“El balance que tenemos al terminar esta semana es que de las 36, ya hemos hecho 15 acciones que nos han permitido avanzar satisfactoriamente, en nuestro sentir, en la eliminación de buena parte de los olores”, asegura Yépes.

Sin embargo, dice que siguen teniendo momentos en los que aún se generan molestos olores en la zona. Algo que se evidenció en la visita hecha por EL TIEMPO al sector Navarra, para dialogar con los afectados.



Esta docena de acciones podrían resumirse en acciones de proceso para poner en operación un equipo llamado turbo soplador que le genera aire a las bacterias que son las que se comen la materia orgánica.



“De los cuatro equipos que necesita la Planta solo estaban operando dos. Logramos reparar un tercero y eso nos ayudó muchísimo a mejorar el proceso. No estaba funcionando porque el contratista que nos entregó la Planta (consorcio HHA) entregó solo dos funcionando, de hecho, todavía tenemos pendiente la llegada de los repuestos del cuarto equipo”, cuenta el directivo.

Agrega Yépes, que también hecho cierres temporales de la Planta y han utilizado aspersión de químicos neutralizantes de olores biosólidos seco. Y aunque asegura que estos son inoloros y no afectan la salud, los vecinos aseguran que esto no es cierto y que ahora en la zona, cuando no huele a caca, huele a químicos.



Tras la primera reunión del Codeam, la profesional de la seccional de Salud de Antioquia que asistió, aseguró que si bien se están haciendo esfuerzos por mitigar la afectación, se tratan de medidas a una situación que no debería estar pasando.



Sobre esto, EPM expresó que es normal que esto suceda durante el periodo de estabilización de una PTAR. En uno de esos periodos, cuenta el vocero de EPM, el consorcio constructor que lo operaba tuvo varios problemas, hasta que en septiembre del 2019 EPM asumió la operación y comenzó de nuevo la estabilización.

“Para la comunidad obviamente ha sido muy molesto –y con toda la razón– en que los tiempos se han alargado en dicha estabilización, pero esperamos que con las acciones que estamos acometiendo, esto se resuelva”, opina Yépes, quien además aclara que la molesta situación no se debe a problemas de diseño.



Otro factor que ha jugado en contra de los vecinos de la PTAR, añade el gerente de Aguas Residuales, han sido los vientos del sector, de hasta 35 kilómetros por hora según mediciones de la empresa, lo que ha aportado a que los hedores se propaguen más.

Sobre la PTAR Aguas Claras

Esta polémica obra, de 1,6 billones, fue entregada de manera parcial en octubre del 2018 y luego, fue inaugurada en junio del año pasado.



La obra tuvo un sobrecosto de 75.000 millones de pesos y casi 5 años de retraso por líos, aún vigentes, entre EPM y el Consorcio HHA, quienes mantienen una Comisión de Resolución de Controversias desde agosto del 2017, en la cual se discute lo que tiene que ver con los problemas de diseño, plazos y financiación.

