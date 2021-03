El libro que retrata el 'verde' del conflicto armado en Colombia

'Verde' es el título que el fotógrafo Federico Ríos Escobar escogió para la publicación de su primer libro.



El nombre no es una casualidad. Por el contrario, es intencional. La portada es de color verde y hace alusión a la selva y al camuflado de los uniformes que visten los bandos enfrentados en la confrontación armada que ha asolado y que, en forma lamentable, sigue devastando al país.



“Un verde abarca el camuflado del Ejército, la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y de las guerrillas: Farc, Eln, y los paramilitares. Todos están ahí. En medio de eso, el verde es la esperanza y verde es lo único que nos queda”, explica Ríos.

Se trata de una especie de foto libro que, como objeto contundente, es grueso, gordo, pesado y en forma de libro de mochila.



La obra recoge 10 años de fotografías de la desaparecida guerrilla de las Farc, tomadas por el autor y acompañadas por sus respectivos pies de fotos, así como de otros escritos propios.



(Le puede interesar: Abogado de ocupantes de carro que cayó de piso 5 rompe el silencio)



Contiene, además, un índice fotográfico y está envuelto en una especie de chaqueta que, cuando se despliega, es un mapa de Colombia en el que se indican los lugares en donde Ríos realizó sus fotografías.



Entonces, allí hay imágenes de Guajira, Nariño, Putumayo y Antioquia, uno de los escenarios en donde más fotografías tomó: Anorí, Briceño, Taraza, Remedios, Segovia, Bajo Cauca y el Magdalena Medio.



El volumen empieza a narrar entre el 2010 y el 2011, cuando las guerrillas estaban todavía en el furor de los ataques duros.

El principio de la edición es que un fotógrafo no se apegue a sus imágenes, sino que sea capaz de desprenderse para que las imágenes generen un diálogo por sí mismo y eso fue lo que realizó Escobar FACEBOOK

TWITTER

Luego, pasa a las aproximaciones de los diálogos y las conversaciones que generaron un panorama diferente; después, muestra la partida de guerrilleros a Cuba y la calma que esto trajo al territorio colombiano y, posteriormente, aparece la negociación y el plebiscito por la paz.



(Además lea: Investigan a empleado que se habría 'colado' y aplicado solo la vacuna)



Ríos es un manizaleño de 40 años. La mayor parte de su vida la ha pasado viviendo en Medellín y trabaja en todo el Continente americano con frecuencia para The New York Times, National Geographic y otros medios y revistas, principalmente, internacionales.



“El libro, rico en imágenes, donde algunas son de doble página, lo hice pensando en un mensaje de humanidad, de renunciar al revanchismo y al ojo por ojo, de pensarnos como seres humanos y que necesitamos oportunidades para los campesinos, los indígenas, afro descendientes y que necesitamos también oportunidades para los exguerrilleros que firmaron el acuerdo de paz que no se está cumpliendo”, afirma Ríos.

El prólogo del libro lo escribió Alejandro Gaviria, rector de la universidad de Los Andes. Un profesional que tiene una perspectiva humanística y ambiental con la que el autor coincide.



“Alejandro fue ministro durante las negociaciones y me pareció importantísimo que una persona que estuvo tan cerca de las negociaciones también tuviera esa voz en el libro”, asegura el autor Ríos.



(Le recomendamos: Con 'app' buscan mejorar calidad de vida de las personas amputadas)



El libro fue editado por Santiago Escobar Jaramillo, uno amigo de Ríos. Se conocen desde los 18 años. Por otro lado, Jaramillo es un destacado y reconocido editor de fotolibros en Latinoamérica y en el mundo.



“El principio de la edición es que un fotógrafo no se apegue a sus imágenes, sino que sea capaz de desprenderse para que las imágenes generen un diálogo por sí mismo y eso fue lo que realizó Escobar”, puntualiza Ríos.

Ríos es un manizaleño de 40 años. La mayor parte de su vida la ha pasado viviendo en Medellín. Sus trabajos han sido publicados en The New York Times. Foto: Charlie Cordero

En la búsqueda de una segunda edición

La edición, que saldrá en próximo días, es de 1.000 ejemplares que fueron vendidos en preventa.



La estrategia fue diseñada a través de una plataforma digital, vaki, con la esperanza de llegar al 50 por ciento de la financiación para la cual se había trazado un tiempo estimado de 70 días para recaudar unos 30 millones de pesos. Logró una acogida superior.



No solo alcanzó en cuatro días conseguir el 100 por ciento del dinero, sino que sobrepasó esa meta.



(Además: Golpe a combo que delinque desde tiempos de Pablo Escobar en Medellín)



Sin embargo, piensa Ríos, cabe la posibilidad de que alguna editorial ahora se interese en hacer una segunda edición, asumir las consecuencias que ello implica y, entonces, ahí es posible que más gente pueda adquirirlo o comprarlo de nuevo, pero hasta ahora esto es incierto.



“Como autor me gusta y estoy muy agradecido, aunque que me frustra un poco porque también quiero que más gente conozca el libro y tengan ese fragmento de la historia en sus manos”, agrega Ríos.

De guerrilleros a expedicionarios

Hay una foto, que es una de las principales del libro, que Federico Ríos recuerda especialmente: “Es una en donde estoy fotografiando el frente 34 de las Farc en Antioquia y ellos están pendientes de un televisor, son más o menos las 6:30 de la tarde, y aparece que el 51 por ciento de los colombianos votaron NO por el plebiscito a la paz y esa gente queda como una mierda y en esa tensión. Luego aparece la esperanza y la desesperanza”.



Otra es la expedición ‘Viva Anorí’, uno de los momentos más importantes y emocionante de todo lo que había vivido el autor.m Se trató de la expedición de un grupo de 50 biólogos de varias universidades de Medellín, guiados por un grupo de exguerrilleros con los que realizaron una exploración por las selvas de Anorí, en un punto llamado La Tirana. En 15 días descubrieron 14 nuevas especies para la ciencia, que la humanidad no conocía.



“Para mi ver a los guerrilleros desarmados, pero con todo su conocimiento del monte guiando a los biólogos y estos compartiendo la información fue emotivo, una gran ilusión, un momento de ver cómo sí era posible esa versatilidad del conocimiento, el de los biólogos que era académico con el de los guerrilleros que era practico y empírico”, dice.



ESNEYDER GUTIÉRREZ

PARA EL TIEMPO

MEDELLÍN

Más noticias en Colombia

- Policía murió tras ser atropellado por menor sin pase en Barranquilla



- El atroz crimen de colombiano que horrorizó y causó protestas en Chile



- En Manizales encontraron partículas negras en lote de vacunas