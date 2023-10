¡Impresionante! así se ve el 'cementerio' de vehículos que tiene Medellín

Al pasar por el norte del valle de Aburrá, entre Girardota y Barbosa, es imposible no detenerse a ver la cantidad de vehículos dispuestos en uno de los patios de la Alcaldía de Medellín.



Filas que se extienden hasta donde da la vista muestran la magnitud de esta situación a la que la administración distrital no le ha dado solución.

Cifras de la Alcaldía de Medellín indican que tienen actualmente tres espacios para los vehículos inmovilizados: un patio alterno, en Caribe, con capacidad para 800 motos y 220 carros, el patio norte, con capacidad para 11.300 motos y 420 carros, y el patio Girardota, el cual tiene capacidad para 35.000 motos y 4.625 carros.



“En el Patio Alterno (Caribe) ya no contamos con disponibilidad para motos y tenemos espacio para 50 carros -pero utilizamos el espacio de los carros para acomodar motos y de esta manera garantizar la operación- considerando que este parqueadero es operativo y por ende los vehículos no tienen ánimo de permanencia en el mismo”, explicó la Secretaría de Movilidad.



(Le puede interesar: La ciudad que dejó Daniel Quintero Calle tras su renuncia a la Alcaldía de Medellín)

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el patio de Girardota Foto: Jaiver Nieto

En el patio norte se cuenta con disponibilidad para 3.120 motos y actualmente no tiene con espacio para carros, por lo que se utiliza el espacio de las motos para acomodar carros y de esta manera garantizar la operación.



Mientras que en el patio Girardota no se cuenta con espacios habilitados para ningún vehículo.



Y aunque la mayoría de los vehículos que se encuentran en este patio tienen una situación especial a estancia de ser resuelta por los organismos de control, según la Alcaldía Distrital, en total hay 51.146 que cumplen las condiciones necesarias para ser sometidos a un proceso de desintegración física vehicular o chatarrización.



Sin embargo, esto no se ha podido realizar.



Cabe recordar que a mediados del año pasado había un contrato adjudicado a una unión temporal para realizar el proceso de chatarrización, pero este no se llegó a firmar gracias a una denuncia en la que se evidenciaban irregularidades en el proceso.



(Además lea: Susto en aeropuerto de Medellín por avioneta que se quedó sin llantas al aterrizar)

¡El control político SÍ funciona!



Procuraduría inició indagación previa por posibles irregularidades en chatarrización de 50 mil vehículos en Medellín. https://t.co/AHgWV2J6nS — Daniel Duque V. 🌻 (@danielduquev) November 27, 2022

Daniel Duque, concejal que denunció este tema, explicó que Ley de chatarrización indica que el proceso para vender los vehículos abandonados como chatarra se debe hacer un proceso de subasta.



“La subasta que hizo la alcaldía estuvo llena de irregularidades, entre ellas está el precio que ofertaron por el kilo de chatarra. Días antes de la denuncia esa Unión Temporal había ofertado entre 1.400 y 1.600 pesos por el kilo de chatarra en una subasta del Ministerio de Transporte. 15 días después ofertó a Medellín por su chatarra 98 pesos con IVA incluido. Es decir, un descalabro de enormes proporciones que nosotros calculamos que aproximadamente podría ser de unos 30.000 millones de pesos. De inmediato instauramos una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y expusimos el caso a la opinión pública”, recordó Duque.

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el patio de Girardota Foto: Jaiver Nieto

Una vez estallado el escándalo, la Alcaldía lo que hizo fue no firmar dicho contrato que ya estaba adjudicado, por lo que para las autoridades, el delito no se llegó a materializar.



Sin embargo, el problema sigue porque el adjudicatario tiene que renunciar voluntariamente al contrato para que se inicie otro proceso, algo que al parecer no ha pasado.



“Ante la negativa del otorgamiento del consentimiento por parte del adjudicatario, se determinó la necesidad acudir a las instancias judiciales y en consecuencia fue remitido el expediente a la Secretaría General mediante radicado 202220093630 del 1/09/2022 para el inicio de las acciones judiciales pertinentes, en los términos previstos en el artículo 97 de la Ley 1437 de 2011 que consagra ‘Si el titular niega su consentimiento (…) deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo’”, respondió la Alcaldía en un derecho de petición.



(Lo invitamos a leer: Estos son millonarios recursos que administrará el próximo alcalde de Medellín en 2024)

Los riesgos

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el patio de Girardota Foto: Jaiver Nieto

Al preguntarle a la Alcaldía si llevará a cabo otro proceso, la respuesta fue la siguiente: “es importante señalar que en la actualidad la dependencia y los equipos de trabajo responsables de formular el proceso en mención, se encuentran en una fase de planeación a través de la cual se están determinando los aspectos técnicos, tecnológicos, financieros y jurídicos que permitan viabilizar la respuesta integral a esta necesidad (…) el proceso contractual se llevará a cabo una vez se haya ejecutado y culminado la fase de diagnóstico y planeación inicial, que es la etapa en la cual se encuentra actualmente este organismo de tránsito”.



Sin embargo, más allá de la polémica por los recursos del cuestionado contrato, también hay una serie de riesgos al mantener en estos lugares vehículos para chatarrizar.



Uno de los riesgos es el económico, ya que la Contraloría General de Medellín en 2016 advirtió sobre el riesgo de detrimento patrimonial asociado a los costos que asume el Distrito por la gestión de los patios con terceros.



“En la actualidad la ciudad debe destinar recursos que anualmente ascienden a un valor de $4.140’000.000 incremental, que actualmente se están destinando para servicio de parqueadero sin un beneficio real para la ciudad”, informó la Secretaría de Movilidad.



(Le recomendamos leer: Así está la carrera electoral en Medellín y Antioquia a tres semanas de las elecciones)

Facebook Twitter Linkedin

Así se ve el patio de Girardota Foto: Jaiver Nieto

También está el riesgo por derrames de combustibles o aceites, los cuales pueden llegar al subsuelo e incluso al agua subterránea.



“Estos sitios se convierten en pasivos ambientales por los impactos ambientales que tiene que ver con la cantidad de residuos que se almacenan y que en su gran mayoría pudiera ser aprovechado; como es la chatarra. Además del riesgo que genera no hacer un manejo adecuado de los residuos peligrosos o voluminosos”, agregó esta dependencia.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10



Imágenes: JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Fotoperiodista de EL TIEMPO