En Medellín, el exalcalde Federico Gutiérrez, quien el pasado martes confirmado su candidatura, es quien parte como favorito para la alcaldía de Medellín a poco menos de cuatro meses de las elecciones.



Así lo dicen las más recientes encuestas y los diversos analistas políticos, quienes ponen al exalcalde de la ciudad como el favorito en la puja por suceder a Daniel Quintero.

José Andrés Rico Zapata, docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó y de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB), expresó que, si bien el panorama está “muy biche” y es muy cambiante en Medellín, en este momento los otros dos candidatos que le siguen a ‘Fico’ son Juan Carlos Upegui, quien representa al continuismo del movimiento del alcalde Daniel Quintero, y Gilberto Tobón.



“Actualmente hay dos bloques que están compitiendo: El bloque de la continuidad y el bloque de aquellos que representan lo opuesto, pero posiblemente haya un candidato que esté muy en el centro y que tal vez tome parte hacia uno de esos dos sectores, puede que empiece a mostrarse como una opción interesante”, expresó el docente.

Juan Carlos Upegui, secretario de la No Violencia en Medellín Foto: Cortesía Alcaldía de Medellín

Por su parte, Miguel Jaramillo Luján, estratega político, coincidió en que, de lejos, Gutiérrez parte como favorito, seguido de Upegui. Sin embargo, para él, el tercer candidato con opciones sería Rodolfo Correa.



“Yo creo que hoy hay un abanico de candidatos amplio, pero creo que de cinco o seis que tenemos que van a inscribirse, unos tres o cuatro van a poder dar esa sorpresa”, opinó Jaramillo Luján.



Sin embargo, si algo ha quedado claro en Medellín en las dos últimas elecciones, es que no siempre el favorito es el que gana. Tanto en 2015 como en 2019 Federico Gutiérrez y Daniel Quintero, respectivamente, llegaron a estar últimos en las encuestas y terminaron ganando las elecciones.



Para este caso, el profesor Rico opinó que quien podría dar la sorpresa es el exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Luis Pérez, quien suena para lanzarse en alguna de las dos contiendas.

Opinó el analista político que la estrategia del continuismo para la actual Alcaldía no está siendo acogida por la ciudadanía como se esperaba.



“Upegui no está teniendo la acogida esperada por más que se intente mostrar lo contrario, entre lo que podría ser un contendor fuerte para Federico Gutiérrez. Yo vería que Luis Pérez podría ser una opción para el sector Quinterista para darle continuidad al proceso, tanto así, que podría más adelante sumar fuerzas de otros candidatos que serían una posible continuidad del Quinterismo, como el mismo Upegui o posiblemente Albert Corredor”, afirmó Rico.



Para Jaramillo Luján, Luis Pérez es una figura que mueve mucha más máquina política que opinión, pero que, basado en los rastreos e investigaciones hechas, no tendría mucha fuerza en Medellín.



“Pudimos ver a nivel nacional el año pasado que Luis Pérez no acumulaba más de 20.000 votos potenciales en Medellín, es más factible que con su poder político aspire para la gobernación que para la alcaldía, sin desconocer que es una figura con alto recorrido”, opinó el estratega político.

Luis Perez Gutiérrez Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

Para Ancizar Casanova, estratega político, Federico Gutiérrez tiene toda la favorabilidad, sin embargo, al lanzarse despeja una eventual carrera presidencial de Daniel Quintero.



“Con seguridad, para un hombre con el recorrido de Fico, ser alcalde de Medellín no debe estar en sus prioridades, pero según él lo ha expresado, las elecciones del 29 de octubre donde elegiremos alcaldes y gobernadores este año, serán las primarias de las próximas presidenciales. Ahora bien, Fico como alcalde, despeja la carrera por la Presidencia de Colombia, y de esta manera, Quintero tendría por fuera del ring un opositor fuerte para la contienda presidencial”, expresó Casanova.



Los analistas coincidieron en que en los últimos años Medellín no le ha apostado al continuismo y que el último registro fue el de Sergio Fajardo y Alonso Salazar entre 2004 y 2011.



“Para los alcaldes de Medellín siempre ha sido muy difícil elegir una continuidad. En el caso de Quintero lo veo muy difícil porque él ha dividido la opinión y está, yo creo, en un 50/50 entre amores y odios, en una polarización muy fuerte. ¿Que él se convierte en una figura relevante? sin duda, pero para elegir una continuidad creo que no le alcanza”, expresó Jaramillo Luján.



Por su parte, el profesor Rico afirmó que la ciudadanía está pidiendo un cambio, lo que es natural en cualquier sector político.



“Hay algo que me parece que es importante muy relevante y es que Daniel Quintero, en su afán posiblemente de mostrar un mensaje donde no le daba importancia las marchas, creo que siguió dándole un poco más de leña a esa llama que tiene en contra; entonces este vídeo que salió en redes sociales donde él los saluda y se burla un poco, yo siento que esos egos lo perjudican mucho más”, expresó el docente investigador.



Y agregó: “Yo creo que realmente la ciudadanía está buscando un cambio, por eso creo que será tan importante el discurso electoral que se tome en la oposición y es ahí donde podría surgir otro candidato con una posición férrea contundente y entendiendo que en este momento de cambio la ciudadanía no quiere discursos bonitos y vagos, está esperando una mayor responsabilidad política, la ciudadanía está reclamando también un poco más de técnica, de profesionalismo, de responsabilidad con respecto al discurso político”.



