En la mitad de los valles de Aburrá y San Nicolás, al oriente de Medellín, por décadas ha habido un ramillete de campesinos que han llevado a sus espaldas el orgullo de ser antioqueños a través de las flores y las silletas.



Asentados en el corregimiento Santa Elena, territorio que no solo pertenece a Medellín, sino a Envigado, Guarne y Rionegro, ajustarán este año 66 primares recorriendo las calles de la ‘tacita de plata’ con el desfile más colorido y alegre que hay en la ciudad y por el que los conocen a lo largo y ancho del mundo.

De allí, de esa tierra montañera y pujante es don Hernando de Jesús Londoño, campesino de la vereda Barro Blanco, quien a sus 75 años encabezará mañana con otros 30 adultos mayores el 66° Desfile de Silleteros, bajo la bandera de Pioneros.



(Le recomendamos leer: Los planes imperdibles para disfrutar el cierre de la Feria de las Flores de Medellín)



Y es que este hombre de memoria asombrosa, amante de las flores, bueno para conversar y residente de una hermosa casa rodeadas de flores que su esposa cuida con devoción, cuando apenas tenía 12 años se le midió a ser silletero, oficio que por ahora no tiene piensa abandonar.

Un ramillete de campesinos que han llevado a sus espaldas el orgullo de ser antioqueños a través de las flores y las silletas. FACEBOOK

TWITTER

Su llegada al desfile más tradicional de la cultura paisa ocurrió en 1960, tres abriles después del inaugural en que estuvo su mamá, doña Séfora Alzate. Ella fue invitada junto a otros vendedores de flores que llegaban a la Plaza Cisneros con sus silletas a participar.



Sucedió cuando Efraín Botero, administrador del lugar que para la época era la plaza de mercado, ubicaba donde hoy está el Parque de las Luces, frente a la Alpujarra, al ver las flores expuestas para la venta le pareció gran idea que estas salieran a recorrer las calles de Medellín para ser admiradas.

Facebook Twitter Linkedin

Hernando de Jesús Londoño Alzate, silletero desde los 12 años. Foto: Jaiver Nieto

“Efraín Botero salió y miró todas esas silletas, pues como siempre las veían ahí, entonces dijo que eso estaba muy bueno para hacer un desfile de silleteros y ya, el hombre revolucionó con la Alcaldía y con Fomento y Turismo y de ahí empezaron. Se anotaron como 20”, cuenta don Hernando quien para entonces tenía 9 años.



(Le puede interesar: Concejo adicionó $101.000 millones al presupuesto de Medellín; ¿en qué se invertirán?)



Recuerda que el día del primer desfile le sacó la silleta a su madre hasta un punto conocido como el Silletero, en Santa Elena, porque hasta su casa no llegaba la carretera. Allí la subieron a un bus escalera y bajaron a la ciudad.



De este también participaron dos reconocidos floricultores del corregimiento, Pedro Atehortúa y Darío Grajales, este último junto a su esposa fueron de los primeros en vender flores en los cementerios San Pedro, San Lorenzo y Universal.



“Los primeros que empezaron con el desfile empezaron a llevar las flores a los cementerios y a las iglesias de Medellín. Por ejemplo, la mamá mía, vendía en la iglesia de la América y por el estilo todas las señoras de por acá”, agrega.

El hombre revolucionó con la Alcaldía y con Fomento y Turismo y de ahí empezaron. FACEBOOK

TWITTER

Sin tarjeta de identidad

Gracias a la experiencia de su madre y al ver que por la participación había una remuneración, don Hernando se animó a estar en el desfile, pero primero tuvo que sacar la tarjeta de identidad, pues sin este documento no le darían el contrato.



“Como supuestamente ya había que sacar un contrato, necesitaba uno la tarjeta de identidad y como yo no la tenía, me fui para Ayacucho, donde había un colegio militar, ahí era la Registraduría. Allá me fui y eso se lo daban a uno ahí mismo. Inmediatamente me fui a Fomento y Turismo, que en ese tiempo tenían la oficina en la Alcaldía y con la tarjeta de identidad me dieron el contrato”, recuerda.



Ese desfile de 1960, reseña el texto ‘Silleteros. Un pasado que florece’, publicación del programa Patrimonio e investigación cultural, se realizó en el marco de una celebración llamada ‘Fiesta de la Libertad y de las Flores’, realizada entre el 15 y 24 de julio, donde los silleteros estuvieron acompañados de “artísticas carrozas”.



“En este desfile, realizado el ‘Día de la Flor’, participaron cerca de cincuenta silleteros cuyas silletas fueron exhibidas después en el Parque de Bolívar y cuyas flores fueron puestas a la venta por ‘un grupo de preciosas muchachas’. Uno de los actos más admirados por su belleza, despliegue y organización lo constituyó esta mañana el ‘Día de la Flor’. La presentación de este acto fue realmente extraordinaria, en forma tal que su cumplimiento colmó de satisfacción a los centenares de personas que a temprana hora se reunieron para presenciarlo”, destaca la prensa de la época.



(Lea también: ¿Qué pasó con el traslado de los hipopótamos de Pablo Escobar a otros países?)

Facebook Twitter Linkedin

Hernando de Jesús Londoño Alzate, silletero desde los 12 años. Foto: Jaiver Nieto

Como supuestamente ya había que sacar un contrato, necesitaba uno la tarjeta de identidad y como yo no la tenía, me fui para Ayacucho, donde había un colegio militar, ahí era la Registraduría. FACEBOOK

TWITTER

Sobre ese memorable día, con el que inició su camino a ser un silletero tradicional, dice don Hernando, llevó una silleta cargada de muchas flores donde predominaron claveles, estrellas, clavellinas y cartuchos, todas cultivadas junto a su padre y hermanos en el jardín de la casa. Por ella le pagaron 35 pesos, buen dinero, teniendo en cuenta que el salario mínimo mensual estaba en 198 pesos.



Para el desfile de 1966, cuando tenía 18 años, “los de la Universidad de Antioquia nos cogieron a piedra y el desfile ese día se paró, hasta ahí llegamos”. Ocurrió sobre las 10 de la mañana del 14 de agosto cuando fueron agredidos con piedras e insultos por unos muchachos que se ubicaron en el cruce de la carrera 49 (Junín) con la calle 49 (Ayacucho), pleno Centro de la capital antioqueña.



(Además: Habrá suspensión del servicio en estos metrocables de Medellín por mantenimiento)

Se le midió a la conducción

Aunque su vida ha transcurrido entre la cosecha de varias hortalizas, así como el cultivo y venta de flores, esto último por herencia de su madre, por más de 20 años estuvo conduciendo un vehículo Dodge 300 que compró con un amigo por 518.000 pesos.



La adquisición la hicieron en Los Coches donde llegaron un jueves de 1979. Allí les dijeron que lo podrían pagar entregando 218.000 pesos y los 300.000 pesos restantes entregarlos de contado o en tres cheques.



“Me tocaba transportar a los enfermos de por aquí, como no había más carro. Todo el que se enfermaba y las señoras de parto. Yo en una noche, que eso es hasta histórico, me tocó bajar a Medellín con tres enfermos. Una señora de parto, una que tenía cáncer y un muchacho que chuzaron por acá. Toda la noche y llegar aquí a las 6 de la mañana”, contó.



El vehículo pasó al olvido cuando al corregimiento comenzaron a entrar busetas para transportar pasajeros.

Facebook Twitter Linkedin

Hernando de Jesús Londoño Alzate, silletero desde los 12 años. Foto: Jaiver Nieto

Carro clásico y cesta de flores

El Desfile de Silleteros, explica el secretario de Cultura, Álvaro Narváez, tiene cuatro categorías: Tradicional, Emblemática, Artística y Comercial. Los Pioneros, el grupo al que pertenece don Humberto, son esos hombres y mujeres que fueron fundadores o hicieron parte de los primeros desfiles y que ya, por unas condiciones de la edad, no pueden cargar.



(Consulte acá todas las noticias de Medellín y Antioquia de EL TIEMPO)



Serán ellos quienes mañana abrirán el Desfile a bordo de unos vehículos clásicos desde los que arrojan flores a los asistentes. Inicia en el sector del Puente de Guayaquil, en la avenida Regional, hasta el puente de la calle San Juan, para seguir por la avenida del Ferrocarril y finalizar en Plaza Mayor.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de EL TIEMPO - MEDELLÍN

@Laura_Rossa