El escándalo por los supuestos títulos falsos del nuevo gerente de EPM

Una verdadera polémica se ha desatado en Medellín porque presuntamente el recién nombrado gerente de EPM, Alejandro Calderón Chatet, no tendría precisamente los estudios que habría puesto en su hoja de vida.

Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín presidente de la Junta Directiva de EPM, lo nombró el pasado 5 de abril como gerente general de esta importante empresa, y tras venirse desempeñando en dicha compañía como vicepresidente ejecutivo de Finanzas e Inversiones desde noviembre.



En su momento, el mandatario local lo presentó como profesional en Economía de la Universidad Montesquieu con maestría en Administración y Finanzas de la Universidad de Harvard, es decir, con un pregrado y dos maestrías, aunque la propia EPM había indicado en noviembre en un comunicado oficial que Calderón Chatet era también especialista en Administración de Empresas y Economía de la Universidad de California, aspecto que se puede leer en su hoja de vida y que fue desmentido por el portal Vorágine, tras consultar la oficina de registro de dicha universidad en Estados Unidos.



Tras ello, el alcalde de Medellín indicó que el gerente no incluyó sus estudios en la Universidad de California y publicó una foto de un certificado de dicha entidad.



“Alejandro Calderón presentó en proceso de selección para EPM títulos de Economista y dos Maestrías que están verificadas y son suficientes. A pesar de realizar un año de posgrado en California no lo incluyó precisamente por haber discusión sobre si vale o no por especialización”, dijo.

La propia EPM había indicado en noviembre en un comunicado oficial que Calderón Chatet era también especialista en Administración de Empresas y Economía de la Universidad de California. Foto: Pantallazo

A su turno, el diputado antioqueño Luis Peláez y el representante a la Cámara Jorge Gómez Gallego indicaron que se encuentran verificando uno a uno los títulos de Calderón y que estos no han sido convalidados ante el Ministerio de Educación.



Este domingo, EPM emitió un comunicado en el que afirma que el gerente estudió en la Universidad Montesquieu Bordeaux IV (Francia), donde obtuvo el título de pregrado de “Maitrise Sciences Economiques” (2002), el cual, según la empresa, fue convalidado por el Mineducación con el título de Economista mediante la Resolución No. 18819 de 2013.

En cuanto a los otros títulos, la empresa afirmó que Calderón Chatet obtuvo el grado “Magistere Economie et Finance Internationales” en 2003, y que la convalidación puede efectuarse dentro de los dos años siguientes a la posesión del cargo, es decir, contando desde noviembre de 2020, proceso que no se ha efectuado.



Aclaró EPM que el polémico título de Califormia se refiere a que el último año del proceso formativo de la maestría de la Universidad Montesquieu Bordeaux IV fue cursado en la Universidad de California, dentro del Education Abroad Program.



En 2008, Calderón Chatet habría culminado sus estudios en el Extension School de la Universidad de Harvard (Estados Unidos de América), obteniendo el título de “Magistri in Artibus Liberalibus Studiorum Prolatorum”, del cual sí se habría solicitado una convalidación al Ministerio de Educación de Colombia el pasado 9 de noviembre, lo que estaría acorde al término de dos años siguientes a la posesión del cargo, según lo establece el decreto 1083 de 2015.



“Una mentira tras otra para desprestigiar al Gerente de EPM. No les va a gustar ningún Gerente que no pongan ellos. Extrañan lo que hicieron con Orbitel, UNE, Ticsa, Hidroituango, Bonyic, etc. 20 billones en los últimos 20 años que le quitaron a la ciudad”, señaló el alcalde.

Otra polémica por empresas

Para el diputado antioqueño Luis Peláez, hay varios aspectos que le impiden al nuevo gerente estar al frente de la empresa más importante del país. Las empresas en Panamá, las prohibiciones, las inhabilidades, la empresa cazatalentos, el conflicto de intereses, las empresas en Colombia, la experiencia y los estudios son elementos que vamos a entregar con una investigación.



“El nuevo gerente de EPM Miguel Alejandro Calderón Chatet está relacionado desde 2011 con al menos 4 sociedades off shore en Panamá. Estas denuncias ameritan que Quintero Calle lo separe del cargo de manera inmediata”, denunció el representante Jorge Gómez.



De acuerdo con Peláez para ser gerente hay unas prohibiciones y mencionó una con la que, en su concepto, debería renunciar inmediatamente. Se trata del artículo 19 del acuerdo 12 de 1998, que dice que el gerente general será nombrado y removido según las disposiciones legales. En concordancia con esto, citó una sentencia del Consejo de Estado que se refiere a la prohibición de relacionarse con empresas en el exterior.



“El Consejo de Estado dice que en materia de las empresas, que estas personas no pueden "aceptar, sin permiso del Gobierno, cargos, mercedes, invitaciones o cualquier clase de prebendas provenientes de entidades o Gobiernos extranjeros. En este caso, quien lo nombró, no verificó que esta persona tenía empresas a cargo en el extranjero. Hoy se sabe que tiene empresas en Panamá, inmediatamente esto lo inhabilita. Vamos a poner las debidas denuncias”, explicó el diputado.



Frente a este punto, la empresa defendió que no es un impedimento que figure como representante legal de otras compañías.



“No constituye un impedimento para el ejercicio de los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de Finanzas e Inversiones de EPM y de Gerente General de EPM ser representante legal de una compañía de capital privado, en Colombia o en el extranjero, de forma concomitante”, se puede leer en el comunicado de EPM.



La empresa agregó que el conflicto de intereses, otro aspecto que señalaban tanto el diputado como el representante, se da en situaciones particulares, por lo que a la fecha no se ha identificado ninguna.



