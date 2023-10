Andrés Julián Rendón, el que le dio al 'uribismo' la primera gobernación en Antioquia

El rionegrero Andrés Julián Rendón Cardona, de 45 años, se convirtió este domingo, 29 de octubre, en el décimo gobernador de Antioquia por elección popular para el periodo 2024-2027.



Hijo de docentes, inició su formación profesional en la universidad Eafit en el año de 1996 tras haber terminado sus estudios de bachillerato en el colegio Seminario Corazonista de Marinilla, en el Oriente antioqueño y viajado a Canadá para un intercambio.

Rendón logró más del 40 por ciento de la votación, superando a Luis Pérez que se quedó con poco más del 20 y a Luis Fernando Suárez, que alcanzó el 14 por ciento.



Con título de Economía, se especializó en Regulación Económica en la misma universidad, posteriormente realizar una maestría en Economía en la Universidad de los Andes y una maestría en Administración Pública en la Universidad Americana de Washington D.C.



Rendón fue la 'llave' de Federico Gutiérrez durante esta contienda electoral, a pesar de las críticas que recibió por parte de distintos sectores. Fue tanto así, que Rendón acompañó a 'Fico' a votar este 29 de octubre.

Facebook Twitter Linkedin

Con total normalidad y masiva asistencia, transcurren las elecciones regionales en Medellín. Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Con solo 23 años inició su carrera política al ser elegido concejal de Rionegro para el periodo 2001 -2004. Al finalizar se fue a trabajar en el Ministerio de Hacienda como asesor de la Dirección de Política Macroeconómica y en la Oficina de Asesores del Gobierno en Asuntos Cafeteros.



Sobre su paso por la Federación de Cafeteros, hace pocos días el expresidente Álvaro Uribe Vélez sostuvo: “Tuve la gran oportunidad, como presidente de la República, de designarlo a usted delegado del Gobierno en la Federación Nacional de Cafeteros y los ministros de agricultura, empezando por el doctor Arias (Andrés Felipe) me hablaban sumamente bien de su desempeño”.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón Foto: Campaña Andrés Julián Rendón

Después se desempeñó como subdirector Financiero Nacional de Corpoica, hoy Agrosavia, para luego ser nombrado secretario de Gobierno de Antioquia, durante la gobernación de Luis Alfredo Ramos. Sucedió entre los años 2008 y 2011.



En el 2015, apoyado por una coalición entre el partido Centro Democrático (CD), partido Conservador y Opción Ciudadana, Rendón Cardona aspiró por tercera vez a la alcaldía de Rionegro para el periodo 2016- 2019, puesto que ganó al conseguir 38.086 votos, correspondientes al 62,51 por ciento del total de los depositados en las urnas.



Para esta gobernación llegó avalado por el CD y el movimiento significativo de ciudadanos 'Por Antioquia Firme', y apoyado por el candidato Liberal, Eugenio Prieto. Entre ambos crearon la Coalición Democrática por Antioquia, de la que Rendón fue elegido como candidato único.



(Lo invitamos a leer: Elecciones 2023 Medellín y Antioquia: siga los resultados en vivo)

¿A qué le apuntará en su gobierno?



Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón, candidato por el Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

En lo consignado en su programa de gobierno ¡Por Antioquia Firme!, donde se presenta como quien recuperará a Antioquia y armará un “muro de contención contra el Petro-Quinterismo”, plantea tres pilares estratégicos para su cuatrienio al frente del gobierno seccional.



El primero de ellos se llama ‘Seguridad desde la democracia y la justicia’, con el que busca recuperar el control territorial, la seguridad y la convivencia a través de estrategias como llevar policías a los corregimientos, construir bases militares y crear frentes de seguridad urbanos y rurales.



Su segunda línea de trabajo será ‘Inversión desde la confianza’, con la que espera conectar física y digitalmente a todo el departamento. Por último, contempla ‘Cohesión desde lo social’.



Néstor Julián Restrepo, analista político y docente titular de la Universidad Eafit, al ser consultado sobre el futuro gobierno de Rendón cuenta que él conoce muy bien cómo funciona lo público, pero debe ser pragmático a la hora de tomar decisiones para el departamento.



(Lea también: Elecciones regionales 2023: balance de la jornada electoral en Medellín)

Uno de los grandes problemas que tendría un gobierno de Andrés Julián Rendón es su narrativa de oposición tan fuerte el Gobierno FACEBOOK

TWITTER

“Uno de los grandes problemas que tendría un gobierno de Andrés Julián Rendón es su narrativa de oposición tan fuerte el Gobierno por ser tan uribista y yo no sé qué tanto le funcione eso. O lo tiene que cambiar o aísla el departamento, es así de sencillo, porque este país es centralista”, dice Restrepo.



Esto porque, aunque en sus discursos ha dicho en repetidas oportunidades que recuperará a Antioquia y Medellín, para afrontar el problema de seguridad que vive el departamento, donde grupos ilegales como disidencias de las Farc, Ejército de Liberación Nacional (Eln) y Autodefensas Gaitanistas de Colombia (Agc) tienen presencia, debe contar con la participación del presidente.



“El presidente de la República es quien toma la decisión si el Ejército viene o no viene, entonces, ¿cómo lo va a tratar y cómo le va a pedir al presidente que traiga y aumente el pie de fuerza? (...) Yo esperaría que se vuelva un demócrata, no un político en campaña, sino un gobernante y tenga que ser pragmático porque si no, no va a pasar de vociferar y de salir en Teleantioquia a decir cosas, porque no va a tener más que hacer, porque el gobernador tiene control sobre la Fábrica de Licores, el Idea, pero de ahí en adelante depende de muchas cosas", acotó el docente.

Facebook Twitter Linkedin

Andrés Julián Rendón, candidato por el Centro Democrático a la gobernación de Antioquia. Foto: Prensa Andrés Julián Rendón

Se esperar conocer cuál será el proyecto al que le apuntará durante estos cuatro años, como lo hizo el actual gobernador Aníbal Gaviria, quien puso su foco en el Túnel del Toyo (Guillermo Gaviria Echeverri) y el puerto de Urabá, y los temas de seguridad y pandemia se los dejó a Luis Fernando Suárez.



LAURA ROSA JIMÉNEZ VALENCIA

Redactora de EL TIEMPO

Medellín