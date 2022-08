Siete concejales de la Comisión Primera estudian y analizan -en plena Feria de Flores- uno de los proyectos clave que presentó la administración distrital en la instalación de las sesiones extraordinarias del Concejo de Medellín, el 2 de agosto.



Se trata del proyecto de acuerdo 99 de 2022 que, en palabras simples, busca la venta del 50 por ciento más una de acciones con las que quedó el municipio de Medellín en UNE e Inversiones Telco, a través de EPM y el Inder, tras la fusión de la firma estatal de telecomunicaciones con la multinacional Millicom en 2014.

Pero esta no es la primera vez que se discute el tema en la corporación. De hecho, su trámite va a completar un año y hace tan solo dos meses, el 21 de junio, fue negado el proyecto de acuerdo 65 de 2021 -que trataba el mismo asunto- en primer debate.



En esa oportunidad, los concejales Simón Molina, Sebastián López (Centro Democrático), Daniel Duque (Alianza Verde) y Simón Pérez (Todos Juntos) votaron en contra de la venta de acciones de EPM en UNE e Invertelco.



Por su parte, Babinton Flórez (Conservador), Carlos Romero (Independientes) y Aura Arcila (Liberal) -quien figura como coordinadora de ponentes- votaron a favor de la enajenación.



Siete días después, se presentó una apelación que, de haber prosperado en la plenaria, el proyecto se hubiera tenido que discutir en la Comisión Segunda.

Las discusiones se están dando en el recinto del Concejo Foto: EPM

‘La plata la pierde la ciudad’

Daniel Quintero durante cumbre del Pacto Histórico en Medellín. Foto: @QuinteroCalle

Sin embargo, el recurso se retiró porque hubo incertidumbre en los términos y plazos en que se presentó. De ahí que se haya optado por radicar nuevamente el proyecto para las extraordinarias que se extenderán hasta el 20 de agosto.



“No les regalen el dinero a Millicom. Esa es la plata de los antioqueños, con la que se podrían resolver muchos de los problemas que tenemos”, dijo el mandatario el día de la instalación de sesiones.



Y agregó: “Que no sea por la batalla política o que esta o la próxima administración pierda la plata, porque no la pierde la administración, la pierde es la ciudad, la pierden los más humildes”.



Hace dos meses, tres de los concejales que se opusieron a la venta argumentaron que no contaron con la suficiente información para la discusión del proyecto y que no hubo claridad sobre la destinación de los recursos que se obtendrían con la venta de las acciones.



Por su parte, el concejal Simón Pérez explicó que es estratégico tener una inversión en el sector de las telecomunicaciones para el municipio de Medellín, teniendo en cuenta su transformación en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación. Por eso votó negativamente.



Ahora, con un nuevo proyecto sobre la mesa -que es casi idéntico al que se hundió- todo parece indicar que el curso del debate será el mismo que hace dos meses. Aunque esta semana hubo uno hecho que puede cambiar ese panorama.

Acuerdo de confidencialidad

Jorge Andrés Carrillo, Gerente del grupo EPM Foto: Jaiver Nieto Álvarez / ETCE

En plena socialización, el pasado 9 de agosto, el concejal de oposición Julio González le pidió al gerente de EPM, Jorge Carrillo, que -en sesión reservada- les permitiera ver a los corporados la cláusula de protección del patrimonio público que la empresa firmó con Millicom en 2014.



Se trata de un “derecho de salida” que es de carácter confidencial y que fija un mecanismo para que uno de los socios venda su participación accionaria. Según EPM, a la cláusula le queda una vigencia de dos años y para ese momento ya se tendrá que haber ejecutado todo el proceso de enajenación.



Carrillo aceptó la solicitud y al día siguiente los 21 concejales fueron hasta el edificio Inteligente para conocer el contenido de la cláusula. Antes de entrar, los asistentes tuvieron que firmar un acuerdo de confidencialidad que les impide revela los detalles del encuentro.

“Yo resalto la importancia de la reunión, aunque no era necesaria porque con los insumos técnicos y el análisis que hemos hecho estamos convencidos de la desinversión. Se espera que con ese encuentro los concejales de la oposición tranquilicen las dudas que tienen y que la decisión sea meramente técnica y no política”, apuntó el concejal Babinton Flórez en entrevista con EL TIEMPO.



Sin embargo, este diario estableció que para los concejales que se oponen las dudas persisten. Por ejemplo, para el corporado Daniel Duque es claro que no hay confianza en la actual administración para aprobar la venta de las acciones.

Las dudas que persisten

Daniel Duque, concejal de la Alianza Verde. Foto: @danielduquev

“Sigo con desconfianza por la destinación que se les dará a los recursos obtenidos, por las declaraciones del alcalde. También por los últimos acontecimientos que nos demuestran que en EPM no se puede confiar. Sacaron a Mónica Ruiz, la vicepresidenta que llevaba más de 20 años y el gerente de Afinia nos quedó mal en un debate de control político”, explicó Duque a este diario.



Y añadió: “Proteger el patrimonio público es poner gente con idoneidad en los cargos, no echar al talento, es buscar estabilidad en la gerencia de la empresa, no poner cuatro gerentes en dos años. Es generarles tranquilidad y confianza a los mercados y no perder la calificación de inversión”.



Por su parte, el concejal Sebastián López destacó el hecho de que el Concejo haya conocido la cláusula. “Es un logro importante. Llevábamos 10 meses pidiendo verla porque había distintas versiones (…). Los concejales salimos de toda duda y eso nos permite las herramientas necesarias para seguir avanzando en la discusión de la venta de UNE”, le dijo a EL TIEMPO.

Sin embargo, resaltó que todavía tiene dos dudas sobre el acuerdo, que hasta el momento no se han respondido. En la primera concuerda con lo expresado por Duque sobre la destinación de los recursos.



En cuanto a la segunda, cuestionó que, con el anuncio de la enajenación, la empresa podría obtener un crédito internacional por 2,5 billones de pesos en el que no hay claridad de su uso. Sobre este punto no se ha pronunciado EPM.



López aclaró que seguirá estudiando la propuesta con la bancada del Centro Democrático y que tomarán una decisión como partido. “Estamos dispuestos al debate. Es necesario resolver las dudas y que le podamos hacer una contrapropuesta a EPM sobre la destinación de los recursos”, resaltó.



Esa propuesta ya fue compartida por Alfredo Ramos, concejal de ese mismo partido y vocero del partido a través de redes sociales.



Y tanto Duque como Pérez le confirmaron a este diario que siguen estudiando el proyecto y que todavía no han tomado una decisión. “No tengo un voto definido, pero no siento que hayan cambiado muchas cosas”, puntualizó Duque.

Si los recursos de eventual venta de acciones de EPM en Une van a un fondo para reducir las tarifas de servicios públicos, que están desbordados por cuenta del incumplimiento de las promesas de Quintero, podríamos apoyar el proyecto pic.twitter.com/gylagj5Zaw — Alfredo Ramos (@AlfredoRamosM) August 12, 2022

Los argumentos de EPM

Para EPM son claras las razones por las cuales se debe aprobar la enajenación de activos en UNE e Inversiones Telco. Según el gerente, Jorge Carrillo, el sector de las telecomunicaciones es incierto y multiplica el riesgo con respecto al de los servicios públicos.



“Cuando sea necesaria una capitalización, EPM no puede decir que no tiene. Está obligado a hacerla. Es algo muy probable y la exigencia de capital es muy alta. Tocaría sacar recursos del presupuesto”, aseguró ante el Concejo y dijo que la inversión sería por un billón de pesos.



Y aclaró que: “No están devolviéndose los recursos de UNE a EPM. Es una pésima decisión cuando uno sabe que no habrá retorno en el corto plazo”.



La vigencia de la cláusula es hasta el 14 de agosto de 2024 y según explicó la Alcaldía en la exposición de motivos: “es imperativo que EPM inicie su proceso de venta lo antes posible de forma tal que, antes de vencerse el plazo, pueda agotar las diferentes etapas en las que puede salir su participación”.



Desde EPM prevén poco apetito por parte de los inversionistas durante las dos primeras etapas del proceso.



En la tercera, EPM le ofrecerá sus acciones a Millicom, pero en caso de que esta no decida comprarlas, podrá poner a la venta el 100 por ciento de la compañía.



Sobre la valoración de las acciones, Carrillo recalcó que, según un estudio de diciembre de 2021, puede estar entre los 2,3 y 2,8 billones de pesos. Sin embargo, señaló que una actualización de abril de este año apuntó que el rango estaría entre 2,1 y 2,6 billones de pesos.

Según él, solo frente a un panorama optimista la Alcaldía recibiría recursos por la venta, cercanos a los 67 mil millones de pesos, que serían entregados entre 2024 y 2025.



Finalmente, sobre la destinación de los recursos, expuso que ayudarán a la financiación del plan de inversiones de los próximos dos años, que tiene un valor de 10.9 billones de pesos. Entre los rubros expuestos están Hidroituango, generación de energía, aguas, entre otros.



La discusión en primer debate será el próximo martes a partir de las nueve de la mañana. La coordinadora de ponentes del proyecto, Aura Arcila, le confirmó a EL TIEMPO que según el resultado, pasará a segundo debate o será apelado para que otra comisión lo evalué.



Por ahora, lo cierto es que los cuatro concejales que se oponen al proyecto están analizando la cláusula que les fue presentada esta semana en EPM. Con esta tomarán una decisión y se sabrá el destino que tenga UNE en los próximos años.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

Redactor de EL TIEMPO Medellín

​En Twitter: @sebascarvajal28