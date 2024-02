La Escombrera y los retos que tiene la Secretaría de la No Violencia en Medellín

En agosto del 2020 se creó la Secretaría de la No Violencia en Medellín, la cual estuvo marcada más por polémicas que por las acciones realizadas en esta dependencia.



La primera controversia fue la designación del actual concejal de Medellín, Juan Carlos Upegui, como encargado del despacho, ya que al ser primo de la entonces gestora social, Diana Osorio, cayó sobre esta secretaría un manto de nepotismo.

A esto le siguieron críticas sobre el manejo de la situación con La Escombrera y sobre la falta de claridad de lo que hizo este despacho en los cuatro años de la alcaldía Quintero.



Ahora, tras la llegada de Carlos Arcila al despacho, hay expectativa sobre el rumbo que tendrá esta dependencia.



Arcila fue subsecretario de Derechos Humanos en la primera alcaldía de Gutiérrez y ahora tendrá el reto de fortalecer esta polémica secretaría, la cual ha sido criticada, en especial por demoras en las labores de exploración en La Escombrera, la que sería la fosa común más grande del país.



Desde otras laderas de Medellín, así se divisa La Escombrera. Foto: Esneyder Gutiérrez

Sobre este tema, desde octubre del año pasado la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) le ordenó a la Alcaldía de Medellín definir un cronograma para el inicio de adecuaciones en la zona que permitan garantizar la seguridad del equipo de búsqueda de personas desaparecidas.



La administración anterior realizó un estudio geotécnico en la zona, el cual determinó una serie de adecuaciones que se tienen que adelantar en La Escombrera para comenzar la excavación.



“Tenemos toda la voluntad de cumplir las órdenes judiciales, estuvimos ya en La Escombrera con la Secretaría de Infraestructura para poder agilizar los compromisos que quedaron en la Administración pasada. Vemos que hay unos altibajos porque la alcaldía anterior no llevaba los trabajos acorde al cronograma”, expresó Arcila.



Añadió el funcionario que en la zona se está adecuando el lugar porque habrá campamentos y equipos para las labores de excavación, por lo que se cree que a mitad de año comiencen dichos trabajos. “La idea es que sea lo más pronto posible”, afirmó Arcila.



Por su parte, desde el colectivo Mujeres Caminado por la Verdad, que busca a familiares desaparecidos durante operaciones militares en la comuna 13, indicaron en su momento que sienten temor y recelo con lo que haga esta Alcaldía, pues ya vivieron una situación similar de dilaciones en la primera alcaldía de ‘Fico’.



Protesta en Medellín Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“El miedo de nosotros como víctimas es que, de nuevo, Federico, el que no hizo nada por la búsqueda, entre y nos veamos otra vez desahuciadas”, opinó María Auxilio Arenas, vocera del colectivo.



Sin embargo, el nuevo secretario de la No Violencia, que para el momento de los hechos mencionados era subsecretario de Derechos Humanos, aclaró que no fue una decisión que dependiera de la Alcaldía, ya que este era un proceso más judicial que administrativo.



“Lo que pasa es que en el período que estuvimos se pedía una orden judicial, la Fiscalía era la que decía si sí o no intervenir. Me parece extraño que dijeran que el Alcalde en su momento quería; no, no es que no queríamos, es que era una escena judicial y estaba en cabeza de la Fiscalía”, aclaró Arcila.



Agregó que con la llegada de la JEP el proceso se aceleró gracias a la medida cautelar, por lo que el compromiso de esta nueva Administración es poder acompañar a las víctimas, no solamente en el tema de La Escombrera, sino en toda la búsqueda de los desaparecidos en la ciudad.



“No solamente hubo desaparecidos en la comuna 13, sino en todas las comunas de Medellín y corregimientos, por eso hablamos con la Unidad de Búsqueda para realizar un plan de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en todo Medellín y no buscar solamente las del marco del conflicto armado, sino del narcotráfico y todas las violencias que se han desarrollado históricamente en la ciudad”, puntualizó el secretario.

Otros retos

Carlos Arcila, secretario de la No Violencia de Medellín Foto: Carlos Arcila

Arcila indicó que ya sostuvo varias reuniones con colectivos de víctimas de ciudad e indicó que lo primero que llamó su atención fueron las críticas sobre la mala atención que reciben las víctimas en la ciudad.



“Me reuní con la Mesa municipal de víctimas, ellos quieren que revisemos la atención de las rutas, lo que piden es que la atención sea realmente humana, porque dicen que es muy regular, que vienen con un problema y se van con dos, porque no los atienden bien”, expresó Arcila.



Asimismo, indicó que, además de “organizar la casa”, otra de las primeras acciones que llevará a cabo será la posibilidad de unir la subsecretaría de Derechos Humanos con la Secretaría de No Violencia para trabajar conjuntamente en temas de DD. HH.



Contó Arcila que, entre lo que hallaron al llegar a la dependencia, sobresale una falta de articulación y coordinación, por lo que es necesario darle una misión a esta Secretaría.



“El señor alcalde quiere darle un fortalecimiento real, de fondo, frente a las necesidades de la ciudad (…) vamos a estar en el marco de la Ley 1448 (también conocida como la Ley de Víctimas), pero la idea es que vamos a atender a las víctimas, pero no solamente las del conflicto, sino de las otras víctimas de violencia generalizada, que es una ruta que no se ha atendido correctamente y se debe ampliar todo el espectro”, expresó Arcila.



En cuanto a poblaciones vulnerables, el secretario indicó que el principal riesgo está en los líderes y defensores de derechos humanos, así como infancia y adolescencia.



En este último tema, se busca que con el proyecto Parceros se potencie la prevención del reclutamiento y su instrumentalización, así como la atención de los niños y jóvenes que estén en el marco de conflicto.



De acuerdo con la Alerta Temprana 032 del 2020 de la Defensoría del Pueblo, son siete las comunas de la ciudad donde más se presenta riesgo de reclutamiento: Robledo, Villa Hermosa, Candelaria, La América, San Javier, Guayabal y Belén.



