El Ecoparque que se construyó junto a una fosa común en la comuna 13

Piscinas naturales, amplias zonas verdes, zonas para camping, cabalgatas y paseos en cuatrimoto.



Al escuchar esto, usted podría imaginarse sectores turísticos como Santa Fe de Antioquia, Jardín o Cocorná. Pero ¿y si este espacio estuviera en Medellín? o mejor aún ¿si estuviera en la comuna 13?

Por increíble que pueda parecer, así es. Se trata del Ecoparque de la comuna 13, un espacio que lleva poco más de un año de uso y que busca posicionar el ecoturismo en una zona que ya es mundialmente conocida por sus escaleras eléctricas y sus grafitis.



Después del bullicio de la Estación San Javier del Metro, pasando por la Unidad Hospitalaria Metrosalud de San Javier y un poco más allá de los grises edificios en la zona Altos de San Juan, se encuentra la entrada a este amplio espacio verde.



“El Ecoparque surge con el fin de recuperar espacios donde tenían injerencia grupos armados del sector, más específicamente en el conocido como La Escombrera, catalogada como la fosa urbana común más grande del país. Un espacio relacionado con el miedo, el terror y el sufrimiento de quienes fueron desaparecidos forzosamente”, cuenta James Zuluaga, empresario y defensor de los Derechos Humanos de la comuna 13.

El valor de la entrada de lunes a viernes es de $3.000, mientras que sábados, domingos y festivos es de $5.000, en horario de 8 a. m. a 5 p. m. Foto: Esneyder Gutiérrez

El Ecoparque comenzó a gestarse y operar a principios del 2019 y finalizando ese año ya estaban recibiendo 1.500 personas diarias. Comenzaron recuperando las piscinas naturales, luego construyeron unas cabañas para el camping, adecuaron canchas de voleibol, una granja ecológica y todo lo necesario para comenzar a darle vida a un proyecto ‘verde’.



Sin embargo, en 2020 llegó la pandemia y esto, en lugar de amilanar a los gestores, les permitió mejorar y organizarse.



En el tercer trimestre de ese año, tras el aval de la alcaldía para reactivar la economía de la ciudad, el Ecoparque se adaptó a las medidas de bioseguridad y comenzó a ofrecer los servicios con un aforo máximo de 100 personas de lunes a viernes y de 200 los fines de semana.



Sin embargo, reconoce que han tenido dificultades, algunas previstas y otras no tanto.

“Estamos ubicados en la misma Escombrera, por lo que ha sido muy difícil quitarnos el estigma de violencia que tiene la zona. Llegar a promocionar de buena manera un espacio que fue conocido como un sitio tan violento ha sido bastante complejo y difícil, pero con esfuerzo y dedicación se puede lograr”, asegura el empresario.

De otro lado, encontraron un inconveniente no previsto, que fue resistencia de algunos operadores turísticos de la zona que, según Zuluaga, han realizado comentarios negativos del Ecoparque a los turistas que llegan a la zona.



“Algunos guías tratan de no hacer visible este espacio porque piensan que perderán clientes, lo que es ilógico a mi parecer, no tiene sentido porque si entre todos nos apoyamos, es más probable que el turista haga una recompra. El visitante puede hacer el ‘graffitour’ y luego los guías lo pueden llevar hasta el Ecoparque para que se relajen y conozcan otra faceta del sector”, dice Zuluaga.



Sin embargo, asegura que poco a poco han ido ganando reconocimiento gracias al voz a voz de quienes conocen el lugar y lo recomiendan de manera positiva.

El espacio ofrece cancha de voleibol, servicio de carpas y de camping para los visitantes. Foto: Esneyder Gutiérrez

Es el caso de Víctor Torres, quien lleva más de 50 años viviendo en la comuna 13 y por primera vez visitó el Ecoparque, gracias a su hija que supo de este espacio por la publicación que en Facebook hizo un amigo.



Mientras comienza a preparar el sancocho, su familia disfruta de las piscinas naturales y la cancha de voleibol.



“Nunca me imaginé que tan cerca del barrio hubiera un lugar como este. Pero me parece bueno porque le da otra mirada a la comuna que estuvo muy degradada. Aquí todo ha mejorado mucho, ha estado muy tranquilo”, cuenta el hombre.



Al igual que el señor Víctor, Zuluaga asegura que la sorpresa ha sido todos los visitantes.



“Ha venido gente de Laureles y se ha visto sorprendida al ver que la ciudad tenga un espacio así y en las buenas condiciones en las que está. Este es uno de los proyectos más ambiciosos que puede tener Medellín, ya que no cuenta con muchos espacios verdes tan amplios como este”, asegura Zuluaga.

Planes a futuro

Las cabalgatas incluyen almuerzo y seguros y se debe reservar mínimo un día antes. Foto: Esneyder Gutiérrez

El predio hace parte de una finca privada, de las más grandes que hay en la ciudad, con 180 hectáreas, de las cuales, el Ecoparque ocupa tan solo una hectárea, con permiso de los dueños.



“Es un proyecto totalmente social, la mitad de los ingresos los utilizamos para comprar mercados, ropa e insumos para las personas más necesitadas de la comuna 13”, expresa Zuluaga, y añade que entre los planes está tener un servicio de ‘glamping’ de lujo, ofrecer el espacio para empresas dedicadas al paintball y ofrecer el espacio a ciclistas, ya que la zona ofrece una ruta de 6 kilómetros de ruta destapada.

“Además, con los dueños estamos pensando montar un mirador en la zona, que sería uno de los más grandes y completos de la ciudad”, asevera el vocero del Ecoparque.



Finalmente, hacen un llamado a la alcaldía para apoyar todas las iniciativas que quieran mejorar los territorios marcados por la violencia, ya que, para él “la terminación del conflicto en estas zonas se da cuando tengo empleo y cómo mantener a la familia. Si hay una comunidad con necesidades y aguantando hambre, es cuando se toman malas decisiones como pertenecer a un grupo armado ilegal”.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

