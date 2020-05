'Llevo todo el año buscando a mi madre desaparecida'

No guardarse un beso, un abrazo, un "te quiero" para sus madres. Ese es el consejo que hoy da Yesenia Rivera Vanegas en vísperas del Día de la Madre.



“En el momento menos pensado puede pasar algo y ella ya no va a estar, así como me pasó a mí. No se guarden nada que después puede ser muy tarde”, cuenta la joven.

Este 10 de mayo, mientras muchos celebran a quien los trajo al mundo, para Yesenia serán 131 días sin saber de su mamá. En la tarde del primero de enero de este año, Luz Leidy Vanegas desapareció del barrio Castilla y hasta la fecha, no han dado con su paradero.



Yesenia aún recuerda las últimas palabras que se dijeron. “Yo le dije ‘que Dios la bendiga’ y ella me dijo ‘que la Virgen la acompañe’”. Un adiós tan común que en ese momento jamás pensó que sería la última despedida que le escucharía a su mamá.



Tras su desaparición, esta joven emprendió una búsqueda incansable que no ha cesado, pese al confinamiento obligado y a que han pasado más de 5 meses.



“Desde el día siguiente a su desaparición y tras poner el denuncio, comenzamos a buscar en hospitales, en Medicina Legal, debajo de los puentes, quebradas, en barrios donde concurren habitantes de calle y lugares que ella frecuentaba, pero nada”, cuenta Yesenia.

Al no poder salir, desde su desaparición ha posteado en redes sociales por cada día sin saber de ella.

Los días pasan, mi mamá no aparece y la incertidumbre no cesa. Hoy es el #dia126 sin ella. La extrañamos inmensamente. #LaQueremosViva pic.twitter.com/fZBrxb1bxF — Yesenia Rivera (@YeseniaRiveraV) May 6, 2020

Alcalde, fiscales, personero, secretario de seguridad, comandante de Policía: ¿Qué saben de Leidy Vanegas?

Su hermana y sus hijos la necesitan.

Su desaparición puede ser la de cualquiera de nosotras.#laqueremosviva — Luz María Tobón (@luzmatobon) May 5, 2020

Reconoce que hay días más duros que otros donde la esperanza de hallar a su madre flaquea, mas no desaparece.



“Lo peor es la angustia de no saber. Hay que encontrarla como sea, viva o muerta. Donde sea que esté, sabemos que no está bien. Lo que queremos es encontrarla”, dice.



A Luz Leidy, su hija la describe como una mujer poco expresiva, pero caracterizada por preocuparse por todos y por ser muy servicial.



“Ahora que no está, nos dimos cuenta aún más de lo indispensable que era para todos nosotros, porque ella es de esas personas que hacen todo por sus hijos: se encargan de pedir las citas médicas, se sabía las cédulas de todos y los números. Ha sido tan duro que tuve que irme de esa casa, sin ella no me siento segura allá”, cuenta Yesenia.

Nostálgica, la joven se refiere al Día de la Madre, el primero que pasará sin su mamá.

“El año pasado nos reunimos en casa de su hermana. Mi hermano, mis primos y yo les armamos unas anchetas de regalo a mi mamá y a mi tía. Luego hicimos un almuerzo familiar, escuchamos música bailable, que le encanta a mi mamá, e hicimos rifas. Fue un día muy especial”, narra Yesenia.



Luego de un rato continúa su relato: “Este año será muy duro y muy doloroso. Si pudiera decirle algo a mi mamá, me gustaría decirle que extraño todo de ella, que la amo mucho y que la sigo buscando...que quiero encontrarla, donde quiera que esté”.

Así fueron los hechos

El primero de enero de este año, sobre las 5 de la tarde, Luz Leidy Vanegas tuvo una fuerte discusión con su pareja y salió de su casa, asegurándole a su hijo que ya regresaba, algo que no sucedió. La mujer de 44 años vestía un yin oscuro y una camisa blanca.



De acuerdo con sus familiares, las autoridades aún no tienen indicios de qué le pudo haber pasado a la mujer o dónde podría estar.



Si bien al caso le asignaron un fiscal especializado y un investigador, Yesenia dice que no han tenido respuesta de ellos sobre el paradero de su madre. La única respuesta es "seguimos investigando".



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10