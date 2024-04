El doctor Francisco Lopera de la UdeA ganó el 'Nobel' de investigación sobre alzhéimer

El doctor Francisco Lopera, destacado profesor de la Universidad de Antioquia en Medellín, se convirtió en el primer investigador latinoamericano en recibir el prestigioso premio Potamkin de la Academia Americana de Neurología y la Fundación Americana del Cerebro.

El galardón —que fue entregado este domingo 14 de abril en Denver (Estados Unidos)— es considerado como el 'Nobel' de la investigación sobre el alzhéimer y las enfermedades neurodegenerativas a nivel mundial.

"Este reconocimiento es la máxima distinción que hemos recibido en 40 años de investigación. Para nosotros es un orgullo y un honor. Estoy muy feliz de haber recibido este premio y haber presentado ante esta comunidad un resumen de todas las investigaciones que hemos hecho", dijo Lopera.

El académico expresó su agradecimiento a las decenas de estudiantes, investigadores, residentes, profesionales de la salud y pacientes que hacen parte del Grupo de Neurociencias de Antioquia (GNA), grupo de investigación del cual es coordinador y que está adscrito a la Facultad de Medicina.

Lopera resume en tres puntos los logros que ha tenido el GNA en cuatro décadas de trabajo. El primero tiene que ver con el descubrimiento del grupo poblacional más grande del mundo con una forma genética de alzhéimer hereditario y la 'mutación paisa' que genera esta enfermedad.

En segundo lugar está el seguimiento a esa población —ubicada en Yarumal (Antioquia)— y la definición de la etapa preclínica para conocer los antecedentes y primeros síntomas de la enfermedad. Por último, está el descubrimiento de genes protectores que pueden retrasar unos 20 o 30 años los inicios de los síntomas y que indican una ruta para la prevención y cura del alzhéimer.

"El trabajo liderado por el doctor Lopera con familias de Colombia con enfermedad de Alzheimer, por casi 40 años, ha contribuido de manera significativa al conocimiento que se tiene en el mundo sobre esta enfermedad y las enfermedades neurodegenerativas", le dijo Yakeel T. Quiroz, profesora de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y quién nominó al investigador al premio, al equipo de prensa de la Universidad de Antioquia.

Quiroz, quien es egresada de Psicología de la UdeA e investigadora afiliada del GNA, señaló que Lopera ha ayudado a identificar formas de predecir el deterioro cognitivo en individuos con riesgo de demencia, a desarrollar herramientas de diagnóstico y pronóstico para el tratamiento y a la prevención temprana de las demencias.

"Los servicios que el doctor Lopera ofrece van mucho más allá de cualquier cosa que haya visto: visita cada hogar; conoce el nombre de cada persona; comparte pan con esas familias, educándolas personalmente sobre lo que está sucediendo en tiempo real. ¡Y me refiero a cientos de personas! Desarrolla centros de tratamiento y educación y ha establecido programas de apoyo social que han beneficiado a comunidades enteras. Se ve a sí mismo como parte de un ecosistema mayor y cree en cuidarnos mutuamente hoy, mientras lleva a cabo su investigación. ¡Lo admiro inmensamente!", expresó Andi Potamkin, directora del Premio, en un evento previo a la ceremonia oficial de entrega.

El Potamkin Prize for Research in Pick's, Alzheimer's, and Related Diseases —como es conocido oficialmente en inglés— se creó en honor a Luba Potamkin, esposa del empresario estadounidense Víctor Potamkin, quien en 1978 fue diagnosticada con la enfermedad de Pick, un trastorno neurodegenerativo que afecta las áreas del cerebro que controlan la personalidad.

Tras recibir el galardón, el investigador paisa afirmó que el GNA seguirá investigando el alzhéimer, el parkinson, el huntington, la demencia frototemporal y todas las enfermedades neurodegenerativas. "Estamos trabajando fuertemente en descubrir nuevos genes protectores que nos muestren la vía para la cura de la enfermedad", puntualizó Lopera.

