El dilema que oscurece el futuro del aeropuerto Olaya Herrera

Después de 88 años de existencia, el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín, uno de los más antiguos del país, podría estar en la antesala de su cierre definitivo.



Aunque la terminal continúa siendo uno de los pilares de la economía de la capital de Antioquia, con una derrama de casi 370.000 millones de pesos anuales, la vertiginosa expansión de esa ciudad, sus precarios indicadores de espacio público y varios problemas ambientales han reabierto la discusión de clausurarla, para convertirla en un gran parque urbano.



Pese a que el debate tiene más de tres décadas, desde que se inauguró el moderno aeropuerto internacional José María Córdova en 1985, este año la Alcaldía de Medellín volvió a poner el tema sobre la mesa.

Durante la última emergencia ambiental, la Administración Municipal propuso la realización de una consulta popular en la que los medellinenses decidieran si estaban de acuerdo con convertir ese espacio en un gran bosque de un millón de árboles para combatir la polución.



La llegada de la crisis sanitaria generó que esa cita en las urnas nunca se concretara. Sin embargo, la idea quedó dando vueltas en la cabeza de varios líderes políticos, empresariales y académicos que evalúan desde ya el que podría convertirse en uno de los proyectos urbanos más ambiciosos y complejos de las últimas décadas en esa ciudad.



Daniel Carvalho Mejía, concejal y urbanista, explica que los elementos detrás del debate son muchos. Por ejemplo, en materia de espacio público, recuerda que mientras la Organización Mundial de Salud (OMS) y las normas colombianas establecen que cada ciudadano debería tener en promedio unos 15 metros de espacio público, en Medellín este indicador está en 4 metros cuadrados por persona.



Según calcula el corporado, la inclusión de las cerca de 128 hectáreas del aeropuerto generarían que este indicador quedara en 0,8 metros por cada habitante. Un incremento de hasta el 300 por ciento en su área adyacente.

“Las condiciones de la calidad del aire, la contaminación acústica y la necesidad de crecer en altura hacen que los aeropuertos no tengan cabida en la mitad de una ciudad. Además, no se trataría de eliminar las operaciones del Olaya, sino de trasladarlas. Esto no es algo que pueda hacerse de la noche a la mañana, podría ser en unos 10 o 12 años, pero debemos empezar a hablarlo desde ya”, propone el concejal.



Además de mejorar la oferta de espacio público, un segundo argumento que entra en la discusión es la necesidad cada vez más apremiante que Medellín tiene de frenar su expansión hacia las laderas y densificarse en el centro.



De igual forma, aparece el reto de resarcir su alto déficit de árboles, calculado en 489.532 individuos en 2018.



Liz Katherine Martínez Moreno, una ingeniera aeronáutica con maestría en construcción que ha investigado durante varios años el tema, explica que para entender la encrucijada en la que está el aeropuerto hay que remontarse hasta el 5 de julio de 1932, cuando fue puesto en funcionamiento.

Levantado en el costado suroccidental de la ciudad, sus diseñadores decidieron situarlo a las afueras de Medellín. Sin embargo, los procesos de migración interna y el acelerado crecimiento inmobiliario terminaron dejándolo encerrado en la mitad de la trama urbana, generando complejos problemas de seguridad aeronáutica y restricciones para verticalizar sus alrededores.



En el caso de la seguridad, por ejemplo, la investigadora recuerda que tan solo entre 1983 y 2017 se habían registrado por lo menos 20 accidentes aéreos y 48 personas fallecidas (24 en tierra). Un saldo que históricamente ha sido uno de los argumentos de peso cuando se debate la creación del parque.



Aunque bajo esos elementos Martínez advierte que la idea podría resultar muy lógica, los efectos colaterales que el cierre dejaría en la economía y el transporte aéreo regional muestran que el proyecto no es tan fácil de llevar a la práctica.



Sara Ramírez Restrepo, gerente del operador Airplan S.A., detalla que durante 2019 el aeropuerto Olaya Herrera había transportado un millón 164 mil 859 de pasajeros y 1.759 toneladas de carga. Un consolidado que lo clasifica entre las 10 terminales más importantes del país.

Según explica la gerente, cuya empresa también opera el José María Córdova, el principal obstáculo para trasladar ese robusto volumen de operaciones radica en que la infraestructura y el enfoque del Olaya Herrera son muy específicos.



“El José María no está diseñado para los servicios que hay en el Olaya Herrera. Mientras en Rionegro solo hay un hangar para el transporte aéreo ejecutivo, en el Olaya hay una serie de hangares diseñados para la aviación corporativa, el transporte de valores, los vuelos medicalizados, de instrucción, servicio de helicópteros, entre muchas otras cosas”, enumera Ramírez.



La gerente anticipa que de mezclarse ambos tráficos se generarían constantes cuellos de botella y agrega que durante las últimas décadas todos los estudios en donde se proyecta el crecimiento del mercado aéreo han dado por sentada la existencia de los dos aeropuertos.



“La demanda de todo el agregado que genera el Olaya más el José María Córdova requeriría de dos pistas. No necesariamente dos terminales, pero sí dos pistas segmentadas. En esa proyección, nuestro cálculo muestra que se necesitaría una tercera pista, más o menos en un horizonte de unos 15 a 20 años. Si lo que se pretende es cerrar esta pista, nos toca como sociedad replanificar todo el sistema”, asevera Ramírez.

La investigadora Martínez anticipa que la idea de que esa tercera pista se construya en Rionegro es muy problemática, dado que el proyecto para construir la segunda ya está seriamente cuestionado por los habitantes locales, quienes crearon una veeduría ciudadana en la que critican su impacto ambiental, sobre todo en el recurso hídrico local.



Bajo ese contexto, la única forma de suplir ese vacío sería la de construir un tercer aeropuerto en algún municipio cercano que tenga un terreno y una planeación urbana aptos.



Por otra parte, Martínez plantea que tomar la decisión de clausurar el Olaya es muy problemática desde el punto de vista técnico, ya que sus beneficios económicos están mejor documentados que sus problemas ambientales y urbanos.



En el caso del ruido, por ejemplo, señala que, aunque este sea uno de los problemas principales, la mayoría de los habitantes de las comunas de Belén y Guayabal simplemente se terminaron acostumbrando al mismo.



“Hay que hacer un estudio muy pormenorizado del costo beneficio, en el que se identifique que ganan los habitantes de Medellín con la operación del aeropuerto y también cuál es la afectación que se tiene con su presencia. El parque es una alternativa, pero no es la única. Para poder tomar la mejor decisión, hay que tener muy claro cuál es el problema real”, dice.

¿Qué tan viable es un gran parque urbano para la ciudad?

Aparte de las consideraciones urbanas, económicas y de planificación, otra dimensión que dificulta el desarrollo del proyecto es la legal y contractual, según advierte la Alcaldía de Medellín en respuesta a un cuestionario remitido por este diario.

En primer lugar, la construcción del parque demandaría una modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) aprobado en el 2014, que hasta el 2027 no podría reestructurarse sustancialmente.



De igual forma, su clausura podría impactar lo fiscal de mediano plazo del Municipio, que para la próxima década ya cuenta con la transferencia de 165.000 millones de pesos por parte del operador del aeropuerto.



Además, el gobierno local recuerda que, según quedó estipulado en un contrato firmado en el 2007, Airplan debería operar la terminal hasta por lo menos 2032, pudiendo extender ese límite incluso hasta 2048, cuando se cumpla una expectativa de ingreso de 2,2 billones de pesos.



Sara Ramírez, gerente de Airplan, dice que, si bien es cierto que hay un contrato vigente hasta ese año, este no debería ser un obstáculo para decidir un tema con unas implicaciones tan amplias.



“Toda modificación contractual puede hacerse. Nosotros no debemos ser el obstáculo de una decisión que, me parece, trasciende el hecho de que haya un concesionario. Las decisiones sociales están por encima de eso, lo más importante es que se haga un análisis objetivo. Si como sociedad se considera que la mejor decisión para la ciudad es cerrar el aeropuerto, nosotros no vamos a ser el obstáculo”, agrega.



El concejal Carvalho Mejía considera, por su parte, que durante el tiempo que le queda a esta administración podría lanzarse una discusión de ciudad, que convoque a todos los actores involucrados y empiece a generar un consenso sobre lo que se podría hacer.



