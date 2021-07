'Mi niño dejó de hablar desde que apareció el caballero, no es igual'

Para la familia de uno de los niños que habría sido abusados en un jardín infantil de Medellín, su pequeño perdió el habla hace año y medio a causa de lo sucedido, aunque les hicieron creer que se debía a problemas auditivos o a autismo. Ya no acompañaba en la canciones a su padre, que es un músico, y comenzó a tornarse agresivo.



Aunque llevaba 2 años y medio en dicha institución, ubicada en la zona nororiental de la ciudad, hace más de un año comenzó el cambio en su comportamiento.

"Yo me atrevería a decir que mi niño dejó de hablar desde que apareció el caballero. Lo que dijeron en la institución fue 'mamás, tranquilas. Él es un hombre que viene a colaborarnos, que viene a prestarnos la mano en la atención con los niños'", manifestó el padre.



Al hombre todos los niños solían llamado el amigo Manolo, quien, como contó el progenitor, tenía una extraña confianza con los pequeños.



Con nostalgia, recordó que en su propia casa y en familia, solían aprenderse canciones juntos, pero, de manera intempestiva, el pequeño ya no respondía a esto y, en cambio, solía quedarse ido. Incluso, en algunos videos que atesoran sus padres solían documentar la alegría del niño, pero también evidencian ahora el cambio.



"En el último cumpleaños que le celebramos, en el video se muestra seco, frío, reacio, se alegra cuando encontraba un regalo de dinosaurio, pero de un momento a otro cambiaba la actitud, gritaba y se tapaba los oídos diciendo no. Todos en la fiesta jugando y él por allá en otro mundo, no era normal. Nosotros, en la ignorancia, pensamos que tenía un problema neurológico", relató el padre del pequeño.

El jardín no prestó atención

A inicios de este año y tras notar el comportamiento del pequeño, la nueva profesora del niño citó a la madre y, junto con la psicóloga, trataron de indagar cuál era la razón por la cual se comportaba de esa manera, y si en casa había violencia intrafamiliar.



"Yo dije qué interesante que se estén preocupando por la situación del niño, que vengan a la casa. Que me pregunte a mí, que soy el papá y vayan al fondo de esta situación, pero eso se quedó así, 'ah bueno, el que sigue'. Si yo hubiese sido el agresor, ya estaría en la cárcel", manifestó el padre.



Luego de ello, la familia consultó a la EPS e incluso les remitieron al fonoaudiólogo, supuestamente por los problemas del menor para comunicarse, pero la cita les fue asignada apenas para octubre. Desde el jardín infantil, no hubo mayor intervención pese a los signos de alarma.



"Lo estábamos asociando a la desinformación que teníamos, dizque a autismo y todas esas cosas, pero estoy convencido de que no era por eso, era por esta otra situación", apuntó.



Mientras tanto, el pequeño tenía pesadillas en las noches y solía levantarse gritando y llorando.



Por ello, el padre criticó el procedimiento que se aplica en estos casos, debido a que cuando se identifican agresiones al interior del hogar, el centros educativos deben activar la ruta de atención, al igual que con los abusos a los menores de edad.



Pero el peor momento para la familia fue el pasado 28 de junio, cuando tras el examen médico legal se determinó que sí había sido abusado, luego de acudir para salir de las dudas de si el comportamiento del pequeño tenía que ver o no con haber vivido esto.



"Mi esposa fue al CAIVAS. Todo el día fue muy tedioso, muy dura la situación y en horas de la tarde, con su alma partida, me dijo que el niño había sido accedido y ya se destrozó todo. Hablamos con la mamá, la primera afectada, y de parte de las profesoras decían que habían era rumores, a pesar de que habían pruebas".

'Ya no es lo mismo'

El hombre describe a su hijo como un niño normal, expresivo, que se comunicaba como las personas de su edad y totalmente cariñoso, pero lamenta que hoy en día, las cosas hayan cambiado.

"Ya no es lo mismo en la casa. No es el mismo niño, ni somos los mismos papás. No es la misma alegría. Uno mira al niño de otra manera; ¿en qué fallé?, el hogar cambió. Y si dicen que van a acompañar, ¿Qué van a hacer? ¿Cómo van a reparar? Yo lo que busco es justicia. Primero con el señor, que lo metan a la cárcel, que lo judicialicen", lamentó el padre.



Por lo pronto, se sabe que, aunque el centro infantil ya está cerrado, el responsable continúa en libertad.



A su turno, los padres conformaron un grupo de WhatsApp por medio del cual tratan de darse apoyo y de ayudar a los demás a identificar si también pueden ser víctimas, aunque esto lo determinará el examen de Medicina Legal.



"Hasta ahora, después de que lo sacamos de la guardería, está empezando a hablar, le compramos unos pescaditos. Nosotros nos comunicamos con él, pero es difícil, porque de un momento a otro cambia de temperamento, él se explota y grita y se torna agresivo", contó el padre.



Finalmente, le pidió a Buen Comienzo de la Alcaldía una explicación para lo sucedido.



El mismo alcalde de Medellín, Daniel Quintero, confirmó que el hombre dormía en la institución.





