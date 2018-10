El deporte de Antioquia está sumergido en el ‘barril de los puercos’

La Liga Ecuestre de Antioquia ya no hace parte de la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia (Fedelian). El retiro obedeció al escándalo de corrupción que por estos días empaña el deporte antioqueño. A la renuncia de la Liga Ecuestre se sumaron las de Karate Do y Arquería

El escándalo comenzó con una serie de denuncias anónimas, que posteriormente se hicieron públicas, en las que señalaron tanto a Fedelian como al Instituto Departamental de Deportes de Antioquia (Indeportes) de contratar ‘entrenadores fantasma’ a través del convenio 157 de 2017.



El objetivo de dicho convenio, con un presupuesto de más de 7.700 millones de pesos, era el de “fortalecer el proceso de apoyo técnico, a través de la preparación (...) de los atletas de las ligas deportivas del departamento, a partir de la contratación de entrenadores y monitores para cada una de ellas”.



Según las denuncias, un porcentaje importante de los recursos no llegaron a sus destinos porque muchos de los entrenadores que figuraron en la nómina no existen o los salarios facturados no correspondían a lo que reciben los técnicos que hacen parte del convenio.

Esta es una situación inadmisible porque ser deportista en un país en el que no hay recursos para el deporte es muy difícil. Ojalá sea manejada

Juan Eugenio Madrid, presidente de la Liga Ecuestre, explicó que la salida de Fedelian se debió a que una situación como la que atraviesa actualmente no le conviene al deporte antioqueño y que, tanto él como la junta directiva, no van a permitir que se pongan en duda los esfuerzos de su gremio.



Madrid manifestó que en la denuncia que circula es mencionada la contratación de cinco técnicos para el entrenamiento de ecuestre, pero que en la actualidad tanto los miembros, como los padres de familia y deportistas, son quienes asumen el total de los costos que incluyen el pago de entrenadores, alimentación y transporte de caballos de los seis clubes que integran la Liga.



“Actúo con todo el respeto hacia las entidades y pido que la situación sea manejada con total transparencia. Si no hay ninguna anomalía, espero que ninguno de los involucrados sea juzgado. De lo contrario, quisiera que les caiga todo el peso de la Ley porque ser deportista es muy difícil en este país”, dijo el presidente de la Liga.



La Liga de Softbol, por su parte, entabló una demanda penal ante la Fiscalía General de la Nación por el ingreso de 2.500 millones de pesos a las cuentas de la Liga, dinero que posteriormente fue puesto a disposición de Fedelian sin ninguna explicación por parte de los directivos de ambas instituciones.



A raíz del escándalo, el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra, solicitó la intervención de la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía para que adelanten las investigaciones correspondientes frente a los hechos.



Además, el concejal aseguró que este no es el único convenio por el cual se han perdido recursos destinados al deporte. Según Guerra, desde hace más de tres años de los cerca de 150.000 millones de pesos que han sido gestionados por Indeportes, alrededor del 10 por ciento ha sido sustraído por el denominado ‘barril de los puercos’, como es conocido el caso en los círculos deportivos de la ciudad.



Guerra contó que el hecho también llegó hasta la alimentación de los deportistas, pues distintas fuentes le entregaron al concejal información sobre un detrimento por 600 millones de pesos en esa área.

Entidades involucradas respondieron ante el escándalo de corrupción

Ante las denuncias interpuestas por las presuntas irregularidades en el manejo de los recursos económicos de las ligas deportivas del departamento de Antioquia, el presidente de Fedelian, Julio Alberto Vélez, manifestó que los señalamientos están basados únicamente en denuncias anónimas, por lo que considera que la magnitud con la que está siendo manejada la situación no es necesaria.



Vélez expresó que hay “manos oscuras” que están detrás de la situación y que prefiere actuar con cautela mientras el hecho es evaluado por el examen de auditoría, pues aseguró que la denuncia sobre la existencia de técnicos piratas carece de total veracidad.



Frente a las renuncias de las distintas ligas, aseguró que existe discrepancia a raíz del escándalo y que esto ha generado malestar e incomodidad entre las juntas directivas, por lo que comprende la decisión de quienes han abandonado la institución.

La liga de Softbol interpuso una denuncia ante las irregularidades. Foto: Guillermo González. Archivo EL TIEMPO

“Existen muchas imprecisiones en el caso. Por ejemplo, nosotros nos reunimos con los directivos de la Liga de Softbol a quienes le explicamos que el dinero que había ingresado a sus cuentas estaba destinado para programas de menores de edad y de desarrollo deportivo y entró a estas cuentas para ser protegido. Pero no se ha perdido ni un peso”, explicó el presidente.



Por su parte, Hernán Darío Elejalde, gerente saliente de Indeportes, pese a su renuncia a causa de la aspiración de su hermano a la alcaldía de Frontino, dijo que está haciendo todo lo posible por adelantar la investigación para que el caso sea resuelto.



“Cuando conocimos las denuncias las trasladamos inmediatamente a control interno desde donde comenzó la auditoría correspondiente acompañada de la Contraloría Departamental. Esperamos dar pronto los resultados”, puntualizó.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez, se refirió al hecho explicando que si es cierto que existe un manejo ilícito de los dineros, la responsabilidad cae en manos de Fedelian o de las ligas directamente, pues la labor de Indeportes se centra en la coordinación de los contratos y en la entrega de los recursos destinados al pago de los entrenadores. Explicó que celebra que este tipo de actos sean denunciados porque permite ejercer el control y la vigilancia de los dineros del deporte.



“Si encontramos cualquier tipo de irregularidad, la gobernación será la primera en pedir que retiren la personería jurídica de los involucrados. Ejercer el deporte es algo muy difícil en el territorio y no podemos permitir que se empañe esta tarea”, concluyó Pérez.



A propósito del escándalo que envuelve tanto a Indeportes como a Fedelian, distintos deportistas convocaron a los colegas del departamento a un plantón que tendrá lugar en la entrada de la sede de Indeportes hoy a las 10:30 a. m de hoy como rechazo a la desviación de recursos y para exigir garantías de competencia.

