El cronograma de quienes buscan revocar a Daniel Quintero

Después de un 2020 de un movimiento por redes sociales para mostrar su descontento con la gestión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el 2021 será un año para las acciones legales por parte de quienes buscan su revocatoria.



Una situación que volvió a agitarse en los últimos días por unos tuits escritos por Quintero que molestaron a sus detractores.

"El fracaso de los que promueven #RevoquemosAlAlcalde en 2021 será preludio de lo que les ocurrirá en 2022", trinó el alcalde, haciendo referencia a las elecciones presidenciales del ese año.



De inmediato no se dejaron esperar las reacciones de los movimientos pro revocatoria, quienes tomaron esto como una amenaza. "Sea claro: ¿Qué ocurrirá en 2022? ¿A quién le ocurrirá? ¿A quién está advirtiendo/amenazando? ¿Cuál es el vaticinio? ¿Ya se alineó con Petro, por fin? CLARIDAD es lo que le ha faltado en Medellín. Usted no ha dado con media, y esta predicción no será la excepción", respondió el movimiento Revocatoria Daniel Quintero.

El fracaso de los que promueven #RevoquemosAlAlcalde en 2021 sera preludio de lo que les ocurrirá en 2022. — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) December 27, 2020

Cabe recordar, que desde noviembre pasado, cuatro de estos movimientos, se unieron para lograr su objetivo común, estos son: Medellín Cuenta Conmigo, Más Medellín, Primero Antioquia y la Alianza Reconstrucción Colombia.



"Tenemos que hacer un trabajo conjunto, una alianza. Esa alianza, por ahora, la estamos llamando 'El pacto por la revocatoria'”, dijo en su momento Andrés Felipe Rodríguez, líder de este movimiento.



De otro lado, esta Corporación informó que durante la primera semana de enero realizarán la inscripción del comité de revocatoria ante la Registraduría, "exponiendo los motivos por los cuales queremos revocarlo".



De acuerdo con el cronograma, a más tardar el 1 de febrero entregarán las planillas a los ciudadanos para buscar el mínimo de 91.000 firmas efectivas, aunque la meta es llegar a las 250.000.



Dichas firmas, serían entregadas a la Registraduría el 5 de abril para luego, el 8 de junio tener la aceptación de las firmas.De aprobarse esto, la revocatoria se daría a comienzos de agosto y luego se realizarían nuevas elecciones a comienzos de octubre.

Hasta la primera semana de enero, haremos la inscripción del comité de revocatoria ante la registraduría, con @mas_medellin, Primero Antioquia, BRANT, @RevocatoriaDQ; exponiendo los motivos por los cuales queremos revocarlo. Y sigue así #RevocatoriaDanielQuintero pic.twitter.com/kWoSLvCKn6 — medellincuentaconmigo (@medellincuenta1) December 28, 2020

