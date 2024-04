El creador de Cueros Vélez revela los secretos del éxito de la empresa paisa

Juan Raúl Vélez vendía frutas cuando era pequeño, recorría ocho kilómetros diarios puerta a puerta vendiendo hasta cuchillas de afeitar, las ventas están en su sangre desde que tiene uso de razón y fue tal su convicción por ellas que sin ni siquiera terminar básica primaria logró fundar Cueros Vélez, una de las empresas más emblemáticas y grande del país que ya cumple 38 años.

Cuando tenía 21 años incursionó por el lado de las correas y reatas de algodón que un amigo suyo de Bucaramanga hacía. Él mismo las cortaba y ponía las hebillas para que Juan Raúl las vendiera en el centro de Medellín.

“Yo me iba a todos los almacenes con un maletín y como a 120 pesos correa, las vendía, pero ya de tanto vender las mismas los clientes se cansaron y comenzaron a pedir otra cosa; entonces me fui a una feria de artesanías y vi que unos hippies estaban vendiendo unas correas que terminaban en hebillas de cuero forradas a mano con costura y ahí comencé de nuevo a abrir el mercado”, relata Juan Raúl.

Unos meses después conoció a una diseñadora de modas que vendía pantalones a los que le ponían correas.

Juan Raúl tuvo tu primer pedido de correas en ese momento, le salían a 23 pesos y las vendían en 45 pesos, cumplía y sus pedidos se iban agrandando, le comenzaron a pedir 1.000 semanales al cabo de los 6 meses le preguntaron que si podía cubrir toda la demanda de la empresa de diseño y él sin pensarlo le dijo: “le hago todas” que eran 60.000.

“Comencé a visitar muchos confeccionistas que maquillaban para Estados Unidos y vendía un millón de correas mensuales que iban con las prendas que se llevaban desde Medellín a Estados Unidos y ahí monté la planta de correas con 300 y pico de empleados”, recuerda.

Las correas eran en sintético, remaches y hebillas pero llegó un punto en el que comenzó a llegarle mucha competencia vendiendo más barato que él y ahí dijo: “esto es un océano rojo, necesitamos una marca y ahí comenzamos a sacar correas solo de cuero bajo la marca Vélez”, dice.

La marca trae las tiendas



En 1986 nace Cueros Vélez, una marca que no podía tener otro apellido más que el del principal vendedor, Juan Raúl. Darle nombre a lo que hacía lo llenó de valentía y más convicción de seguir creciendo, de seguir vendiendo pero sobre todo de diversificar sus productos.

“Comenzamos a vender en boutiques de otras personas, luego en las tiendas nos decían - que más tienen- y ahí comenzamos con los bolsos; todo era distribuidor, no teníamos tiendas pero el producto lo exhibían super mal, nos lo ponía atrás, entonces pensamos en que la solución era abrir tiendas propias y ahí comenzamos con tiendas propias”, cuenta.

Así nace toda una integración vertical, como el propio Juan Raúl le denomina, “una cosa trae la otra, después montamos para hacer los cueros, luego una fábrica de hebillas que tenemos con dos hermanos donde hacemos todo lo de Vélez y además, le producimos a mucha gente”.

De Colombia para el mundo



Después de conformar todo un negocio vertical, Vélez comienza una expansión mundial. Inician en Costa Rica, luego pasan a Panamá, tuvieron ocho tiendas en Venezuela que tuvieron que cerrar cuando llegó el gobierno de Hugo Chávez por la dificultad de conseguir dólares para hacer los reintegros; abrieron en Chile el año pasado al tiempo que Guatemala y El Salvador y este año iniciarán una venta online en Estados Unidos. Hoy tienen presencia en 35 países al rededor del mundo completando 4.000 colaboradores en todos los rincones.

Juan Raúl define las claves de su éxito empresarial en cuatro palabras: pasión, sacrificio, trabajo y disciplina.

“Yo creo que ese es el éxito de la mayoría de los empresarios que son muy disciplinados y tienen pasión por lo que hacen, eso es clave. Sin pasión no es posible tener éxito en un negocio; la mía en un principio eran las ventas, era lo que me gustaba, después cuando ya cogí el cuero y me tocó el ADN y me fui por el cuero, claro que ahora también estamos sacando prendas”, dice entre risas Juan Raúl.

Justamente estas prendas hacen parte de una transformación que ha llevado a Cueros Vélez a estar en las últimas tendencias de moda, no solo en marroquinería, sino en los textiles.

“Le vamos a dar muy duro este año a eso. Vamos a abrir tiendas solo de ropa este año porque en algunos espacios que tenemos no cabe la ropa o queda muy mal exhibida entonces cerca de estas tiendas vamos a ubicar las de solo ropa y algunos accesorios pero lo principal será la ropa”, explica.

Vélez con sabor a café



Los hijos de Juan Raúl están ligados a la empresa, cada uno haciendo lo que le apasiona, eso es lo principal, justamente Daniel, uno de sus jóvenes hijos, estudió gastronomía y es el encargado de ponerle sabor y olor a la marca a través del nuevo desarrollo, el café.

La selección del ‘Café Origen Vélez’ se realizó a través de una rigurosa cata de 400 tazas, en las que se evaluaron 80 curvas de tostión, obteniendo un producto final único, relata Daniel.

El lanzamiento de este producto fue hecho recientemente en la apertura de la tienda ubicada en la ciudad de Cali, donde los clientes que lleguen a comprar productos exclusivos, podrán deleitarse con una taza de café.

Así es como Juan Raúl Vélez comenzó vendiendo frutas, cuchillas y correas y hoy es el presidente y fundador de una de las empresas más emblemáticas del país. “Les digo a las nuevas generaciones que sean buenas personas y que sean entregados, que tengan pasión”, dice.