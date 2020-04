‘Medellín Futuro’ 2020-2023: ¿mucho plan y poco desarrollo?

El proyecto más importante de la ciudad es el Plan de Desarrollo, pues es la hoja de ruta de Medellín durante el cuatrienio. El de esta alcaldía, denominado ‘Medellín Futuro’, será radicado hoy ante el Concejo en medio de fuertes críticas y del impacto que tiene sobre este la actual pandemia del covid-19.



Algunos de los cabildantes ya han sentado posturas sobre el documento del anteproyecto, algo que también han hecho entidades como Medellín Cómo Vamos, la Veeduría Ciudadana, el Observatorio de Políticas Públicas del Concejo de Medellín (OPPCM) y el Consejo Territorial de Planeación (CTP).

Si bien en este anteproyecto no se tuvo en cuenta la pandemia actual por el coronavirus, pues al ser estructurado esta apenas estaba comenzando, las críticas van más allá de eso.



“Hay desconexión entre todas las partes del anteproyecto, diagnósticos muy ligeros, programas muy vagos que bajan a indicadores que no necesariamente están relacionados con el diagnóstico y unas metas que en muchos casos son poco ambiciosas en relación con los recursos que se plantean”, opinó Piedad Patricia Restrepo, Economista con maestría en Políticas Públicas y directora de Medellín Cómo Vamos en el foro virtual ‘Planes de Desarrollo para afrontar la pandemia’.

La mayor debilidad que encontramos en el anteproyecto del Plan de Desarrollo evidencia desconexión en todas las partes, diagnósticos ligeros, metas poco ambiciosas en relación con los recursos que se plantean. El balance no fue el mejor: @piedadrestrepor — Medellín Cómo Vamos (@MedComoVamos) April 27, 2020

Alcalde @QuinteroCalle: El Plan de Desarrollo Medellín Futuro no tiene el enfoque de género incluido de manera transversal en el plan de gobierno que aprobaron sus electores y es compromiso suscrito en diálogo público en la sede de @Estamos_Listas. — Estamos Listas (@Estamos_Listas) April 29, 2020

Diagnóstico con el que concordó Laura Gallego, directora de Desarrollo de Proantioquia, quien opinó que el anteproyecto tiene deficiencias con la estructuración de los problemas y dificultad para identificar los proyectos.



“Es débil metodológicamente, requiere coherencia entre cuál es el problema, los datos que los sustentan y cómo se intentará resolver las causas de ese problema. Parece que el problema no conversa con las soluciones”, opinó Gallego.



Por su parte, el concejal de Medellín, Daniel Carvalho, indicó que “es alarmante que el anteproyecto presentado solo llegue a programas y no al nivel de proyectos. El proyecto es la mínima expresión de la planeación y será siempre deseable llegar hasta este nivel porque la generalidad no permite ni control político ni el control social”.



Esto, precisamente, fue una de las conclusiones del OPPCM, que en expresó que “los programas, el máximo nivel de detalle al que desciende el Anteproyecto de Plan de Desarrollo 2020-2023, no tienen indicadores propios. Por lo tanto, no hay forma de realizarle un mínimo de seguimiento a la ejecución de los Programas”.

Entre tanto, Stella Restrepo, presidenta del CTP, valoró el ejercicio hecho entre Alcaldía y comunidad, pero aseguró que el operador encargado de pasar los diálogos ciudadanos al anteproyecto no hizo lectura clara del planteamiento del alcalde y las necesidades de la ciudad por lo que muchos programas quedaron por fuera.



“Creo que los resultados no eran los que esperaba el alcalde ni nosotros como representantes de la comunidad. Esperamos que en esta nueva etapa, habrá respuesta efectiva con los ajustes que haga la Alcaldía. Espero hoy ver un Plan de Desarrollo robustecido con las propuestas de la comunidad”, expresó Restrepo.

Lo que responde la alcaldía

Jorge Mejía Martínez, director del Departamento Administrativo de Planeación, explicó que en el anteproyecto se plantearon cinco líneas estratégicas: Recuperemos lo social, Transformación educativa, Ecociudad, Valle del Software y Gobernabilidad y gobernanza. Sin embargo, aclaró que debido a la pandemia hubo que hacer cambios. “No se consideró el impacto de la pandemia porque apenas estaba comenzando, pero decidimos abordar estas consecuencias al Plan de Desarrollo y nos dimos a la tarea de hacer un diagnóstico en esos ámbitos y consideramos que este será un ‘plan Marshall’ para recuperar la economía, que va a quedar muy resentida”, dijo Mejía.

Así, el proyecto que se presentará hoy sigue manejando cinco líneas estratégicas, con 32 componentes y 106 programas, además de proyectos e indicadores. Sin embargo, tiene tres cambios fundamentales:



El primero, es que la línea número uno quedó denominada ‘Recuperación económica y Valle del Software’ y va enfocado en que la recuperación económica de la ciudad, tras las afectaciones del coronavirus, debe ser soportada en la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CT+i).



El segundo cambio es en la segunda línea, ‘Transformación educativa y cultural’, también basada en CT+i.



“Hemos dado énfasis a esa línea porque es fundamental para la implementación del Plan de Desarrollo. Y el tercer cambio es una línea nueva, que vendría a ser la tercera, llamada ‘Medellín me Cuida’, que es una transformación de la primera línea del anteproyecto (Recuperemos lo social) y es el concepto de la cultura y la economía del cuidado en la gestión pública”, indicó Mejía.

Comunicado de Interés:

"PLAN DE DESARROLLO MEDELLÍN FUTURO" se entregará este jueves 30 de abril al concejo municipal.

Escuchemos al Doctor Jorge Mejía Martínez, director del Departamento Administrativo de Planeación. @jorgeMejiaMa #Medellín

Fuente: Alcaldía de Medellín pic.twitter.com/mp0YNko1cY — Corporación Social Alcázares (@AlcazaresSocial) April 29, 2020

Otro de los cambios es el presupuesto. Inicialmente este era de 18,2 billones de pesos, que era el techo considerado antes de la pandemia. “El que vamos a presentar va a estar cercano a los 21 billones”, contó el director.



Sobre las críticas de estas entidades, aseguró que en la construcción de este Plan de Desarrollo recibieron más de 500 propuestas.



“No voy a decir que adoptamos todas las sugerencias porque es imposible pues el Plan de Desarrollo no es una canasta en la que echan de todo. Tratamos de conservar una coherencia con lo que era el Programa de Gobierno de Daniel Quintero, que fue por el que votó la ciudadanía. Pero hemos atendido fundamentalmente la mayoría de los conceptos y creemos que el proyecto que vamos a radicar ante el Concejo va a dar cuenta de esas preocupaciones de la ciudadanía, que hemos considerado pertinentes”, finalizó Mejía.

DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO@AlejoMercado10