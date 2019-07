Cosmonauta que sobrevivió dramático accidente espacial visitó Medellín

En los seis meses en que estuvo en el espacio como ingeniero de la estación espacial MIR, Alexander Lazutkin sintió varias veces la presencia ingrávida de la muerte.



Durante la primera semana, mientras sufría de mareos y vómitos tormentosos por la falta de gravedad, un incendio de causas desconocidas amenazó con destruir la nave.

Luego, cuando ya tenía más experiencia a bordo, la MIR sufrió una colisión inesperada y por poco muere a causa de una temida despresurización.

Ahora, 22 años después de su alucinante experiencia, el cosmonauta ruso descendió hasta las calles de Medellín para conocer la ciudad y contar cómo logró sobrevivir al accidente espacial más dramático de la historia.



Lazutkin es un hombre sereno, apacible. Mientras caminaba por los pasillos del Gran Hotel, en el centro de la ciudad, una animosa mujer se le acercó y le soltó una frase perentoria: “Usted, señor, es lo más cercano que voy a estar de las estrellas”. A paso seguido le dio un abrazo sentido.



El ruso, luego de escuchar la traducción que le hizo Keterina, su intérprete, rió con entusiasmo y le ofreció una venia de agradecimiento. El cosmonauta contó, con humildad, que después de volver a la Tierra y de haber pasado momentos aciagos en el espacio, comenzó a ver la vida con más humildad y aprendió a valorar hasta lo más sencillo de la existencia.

Lazutkin llegó a Medellín gracias a la invitación que le hizo Festival Internacional de Poesía. En el marco de este evento, que llegó a su versión 29, dictó dos conferencias en el Planetario municipal, que se abarrotó de gente ansiosa por escuchar sus increíbles hazañas espaciales.



Pero, en el tiempo libre, el cosmonauta recorrió las calles de la ciudad y vivió una experiencia a lo paisa: subió a la Piedra del Peñol, montó en metrocable, conoció a las ‘gordas’ de Botero y se le midió a comerse una bandeja paisa.



“Me sorprendió la cantidad de frutas que tienen acá, además el clima es perfecto. Recorrí la ciudad y me pareció muy bonita, de verdad. La gente es realmente maravillosa”, relató el hombre.

En entrevista con EL TIEMPO, el cosmonauta contó que, durante sus primeros días en el espacio, vio con ojos estupefactos cómo una llamarada se inició de manera espontánea.



Fue el único de los seis tripulantes de la nave que presenció el momento exacto en que comenzó el fuego. Todavía no se había acostumbrado al estiramiento de la columna, los incesantes mareos y el dolor de espalda insoportable.



“Toda la tripulación estaba sentada, en otro módulo de la nave, detrás de una mesa. Estaban hablando, tranquilos. Entré en shock cuando vi que un objeto metálico estaba ardiendo. Llamé a los demás para que me ayudaran, lo hice en vos baja para no asustarlos. Agarré un extintor y comencé a apagar el fuego”, precisó.

Estación orbital rusa MIR Foto: AFP

Lazutkin comentó que, a pesar del horror de la situación, nadie se espantó ni quiso volver a la tierra. Fueron en total 20 minutos los que tardaron en apagar las llamas.



“Un incendio estaba dentro de las situaciones poco probables. Hoy todavía no se ha determinado qué fue lo que lo causó. Lo importante del asunto fue aprender que en la vida hay que tener en cuenta todas las situaciones para saber responder a ellas, esa es la base del éxito”, apuntó el cosmonauta.



En su paso por la capital antioqueña, el ruso estuvo en diferentes sitios turísticos de la región: visitó la colonial Santa Fe de Antioquia y el museo de Antioquia. Además, recorrió el Parque Explora en donde, a pesar de sus conocimientos tecnológicos, se sintió impresionado por las atracciones interactivas. Pero, a pesar de todo lo positivo, le disgustó un aspecto de la ciudad: la desigualdad.



Según dijo, se sorprendió al ver la pobreza de la zona norte. “Me impresionó que en la ciudad hay lugares buenos y otros muy malos, en donde vive la gente en pobreza. Este no es un problema de Medellín ni del país, es un asunto de la sociedad contemporánea”.

Sin embargo, la anécdota más sorprendente del cosmonauta proviene de uno de los experimentos que la estación espacial MIR hizo en 1997. Este constaba en controlar a distancia la nave no tripulada Progess, que estaba a unos cinco kilómetros de distancia.



La idea era, explicó el ruso, manejarla y traerla hasta ellos. Sin embargo, el experimento comenzó a fallar desde el principio. Cuando tomaron el control de Progess se dieron cuenta de que esta viajaba a una velocidad mucho mayor de la prevista. Sin esperarlo, esta chocó con uno de los módulos de MIR. La estación en que estaban los astronautas dio un giro violento y la señal de terror se encendió: la nave se estaba despresurizando.



Si el aire se escapaba, como temían, morirían irremediablemente en unos minutos. “Sentimos los oídos tapados, nos dolían mucho. Lo que hicimos fue seguir un protocolo que consta en cerrar la escotilla del módulo en que se había formado un orificio. La presión comenzó a bajar, pero, por el movimiento de la estación, los paneles solares se movieron y se fue la electricidad. Todos los sistemas de apagaron”, memoró el ruso.

El cosmonauta ruso, encargado de la misión Soyuz TM-25, fue invitado al Festival Internacional de Poesía de Medellín Foto: Twitter Planetario Medellín

A pesar de la angustia y la oscuridad, los cosmonautas trabajaron con el mayor sosiego posible y con los motores lograron que retornara la energía. Lo que siguió para reparar la situación de emergencia fue una maratón: 36 horas de trabajo continuo.



“Nunca pensamos en la muerte mientras estuvimos solucionando el problema, nadie entró en pánico. Unos días después, al analizar lo que pasó, nos dimos cuenta de que si el choque hubiera sido en otra parte de MIR es muy probable que hubiéramos muerto”.



Este accidente, comentado por el ruso en su paso por Medellín, es considerado el más dramático de la historia. La estación MIR, protagonista de la hazaña de Lazutkin, fue destruida de manera controlada en 2001; fueron en total 15 años en que la nave estuvo al servicio de la comunidad científica. Hoy se encuentra, paradójicamente, sumergida en lo más profundo del Océano Pacífico.

Por su parte, Lazutkin es ahora invitado a ciudades de todo el mundo para contar la historia de tenacidad y heroísmo que vivió en el espacio exterior. Es, para muchos que lo ven, lo más cercano que estarán de las estrellas.



MIGUEL OSORIO MONTOYA

Para EL TIEMPO@MigoroMontoya