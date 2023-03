Haber escuchado atentamente las historias de madres y padres víctimas de la violencia que salieron de Ituango para darle paso a la central hidroeléctrica, fue la inspiración que tuvo Mateo Salas, cineasta en formación que escribió y dirigió el cortometraje ‘El Sol del Río’ que será exhibido en el festival de cine de Toulouse, Francia.

Salas, estudiante de Comunicación Audiovisual y Multimedial de la Facultad de Comunicaciones y Filología de la Universidad de Antioquia, se alzó con el primer lugar de la categoría ‘Estudiante de Cine’ de la primera edición de los Sony Future Filmmaker Awards 2023, organizados por Creo y Sony, a los que se postularon 4000 trabajos audiovisuales de 140 países.



El 26 de enero supo que su corto había sido preseleccionado junto a trabajos de Nigeria, Australia, Cuba e Italia y, a finales de febrero, lo dieron como ganador absoluto de su categoría.



“Este corto que es la historia de un padre campesino que va a visitar a su esposa que vive en otro municipio con sus dos hijos, y en el trayecto un retén paramilitar le quita a uno de sus hijos y al papá le toca seguir sin saber si lo va a volver a ver”, cuenta el joven.

Rodaje del cortometraje ‘El Sol del Río’ que será presentado en Toulouse, Francia. Foto: Cortesía Mateo Salas

En la escritura de la cinta se puso en los zapatos de los padres y madres ituanguinos que no hablaban de ellos y del dolor por haber perdido a sus hijos sino que siempre estuvieron preguntándose por ellos, los sueños que dejaron de cumplir y si volvieron a pensar en sus padres.



Para lograr que la historia saliera impecable en los 14 minutos que dura, y que conquistó al jurado calificador, Salas y su grupo de trabajo, entre quienes hay tres productores, dos coproductores, directora de arte, editor y director, trabajaron con las uñas y a punta de favores.



“El presupuesto en el papel puede valer mucha plata, pero mucha parte de esa plata son favores, equipos prestados, gente que trabajó sin cobrar, días de trabajo de 18 horas, 16 horas, porque no teníamos plata para dos días de rodaje, entonces tocó tirar el rodaje en uno y cosas así”, agregó el joven.



Favores de los que no se escaparon ni los maestros universitarios ni amigos que están por fuera del país. A esto hay que agregarle el haber sido seleccionados por los jurados del 6to Festival Internacional de Cine de Quito 2021, en la categoría proyectos en marcha, lo que permitió finalizar la obra audiovisual.

Emil Plonski, cineasta y músico, quien para la edición fue uno de los jurados de la categoría, dijo durante la ceremonia de premiación, que la elección había sido de forma unánime pues encontraron en la creación cinematográfica una propuesta innovadora en términos del lenguaje, un buen nivel de realización y un gran pitch.



“Como jurado sentimos que este premio puede ayudar a potenciar la calidad de la película”, manifestó el jurado Plonski.



Esta no es la primera vez que este joven se acerca a la industria del cine mundial, otra de sus creaciones, 'De Muertos y Flores' elaborada bajo la técnica del Stop Motion, animación fotograma por fotograma, estuvo presente en el Short Film Corner (mercado de cortometraje) del Festival de Cannes 2019, en Francia, donde se dio a conocer al público que asistió a esta muestra comercial dentro del Festival.

Mateo Salas Foto: Cortesía Mateo Salas

“Este cortometraje lo hicimos y lo enviamos al mercado de cortos de Cannes y nos seleccionaron. Allí había otras subselecciones para distribución”, agregó Salas.



Con ‘El Sol del río’ en estreno en Toulouse con dos funciones, este martes 28 de marzo a las 9:15 de la noche y viernes 31 de marzo a las 2:10 de la tarde, Mateo ya tiene otros proyectos en mente y anuncia que para este año se estarían rodando dos más que esperan, junto a su grupo de trabajo, tengan la misma o mejor suerte que su última creación.



A la par de esto, avanzan en la formalización de su propia productora llamada Caravana Cine, proceso que iniciará con la adquisición de la personería jurídica.

LAURA ROSA JIMÉNEZ V

EL TIEMPO Medellín