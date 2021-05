El centro donde podrán vacunar 150 mil personas por mes en vehículos

El Centro de Vacunación Multivehicular más grande de Antioquia, ubicado en el centro comercial Viva Envigado, entrará a operar el próximo lunes 10 de mayo, según dio a conocer la Gobernación este jueves.



Se estima que allí se puedan aplicar de 100 mil inmunizaciones diarias contra el covid-19, de haber esta cantidad de biológicos disponible y acorde al plan de vacunación nacional.

Este Centro de Vacunación contará con un espacio de 10 mil metros cuadrados de los parqueaderos del centro comercial, y se espera vacunar en los primeros meses a más de 99 mil personas al mes. Una vez se llegue a la etapa 5 del plan de vacunación, serían alrededor de 150 mil las inmunizaciones mensuales.



“El centro permitirá acelerar la inmunización con agendamiento de afiliados a EPS SURA en el Valle de Aburrá y Oriente Cercano, de la mano de 200 colaboradores de Seguros SURA. Además, esta iniciativa evidencia el trabajo conjunto entre sectores público y privado para avanzar en masificar la inmunización de los antioqueños”, explicó Juana Francisca Llano, presidenta de Suramericana.



Braulio Espinosa, alcalde del municipio de Envigado, destacó que allí, tras las alianza estratégica, se llevará a cabo la vacunación de hasta 3.500 personas día en sus vehículos, para tener una posibilidad de vacunar más de 100.000 personas mes, no únicamente de Envigado, sino también del resto del Valle de Aburrá y el Oriente Cercano, previo agendamiento con Sura EPS.



"Se pueden vacunar desde su vehículo: sea carro, moto, bicicleta o patineta eléctrica; la logística está plenamente organizada entre la Dirección Seccional de Antioquia y la Secretaría de Salud del municipio de Envigado. Vamos hacia adelante, ni un paso atrás y de esta salimos juntos”, subrayó el mandatario.

El ingreso al Centro de Vacunación Multivehicular de Viva Envigado contará con acceso exclusivo por la calle 32 B sur y operará para carros de lunes a jueves de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Viernes, sábados, domingos y festivos entre las 6:00 a.m. a 12:00 del mediodía.



Para motos, bicicletas y patinetas eléctricas, el servicio de inmunización será de lunes a domingo, incluyendo festivos, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Para facilitar la movilidad en el sector, el municipio de Envigado y Viva Envigado han dispuesto de operativos conjuntos.



Para poderse vacunar allí, los ciudadanos deberán ser usuarios de la EPS Sura, formar parte del respectivo grupo habilitado para vacunación y auto-agendar sus citas previamente, en el sitio web www.epssura.com.



“La apertura de este Centro de Vacunación Multivehicular es, sin duda, una buena noticia para Antioquia. Todos los días estamos trabajando para llegar con la vacunación a más antioqueños y antioqueñas y, en esta tarea, el apoyo del sector privado es fundamental. Nuestra gratitud con Seguros SURA Colombia, con el Grupo Éxito y con la Alcaldía de Envigado, que han sumado esfuerzos y capacidades para trabajar unidos, que es el ADN de este gobierno”, manifestó el gobernador encargado de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez.



MEDELLÍN