Aunque faltan ocho meses y medio para acudir a las urnas y elegir al sucesor de Daniel Quintero, la puja por la alcaldía de Medellín ya se vive en las calles, los corrillos políticos, los medios de comunicación y las redes sociales.



EL TIEMPO identificó al menos 34 aspirantes para ocupar la oficina del piso 12 de la Alpujarra, si se incluyen a los que suenan pero aún no se deciden. Entre ellos, figuran los que buscan el aval ciudadano y los que aguardan por la ‘bendición’ de su partido o movimiento político.

Quienes van por firmas ya empezaron a repartir volantes y poner pancartas en los barrios. Algunos sectores políticos definen su estrategia y buscan aliados. Otros, simplemente, han decidido esperar para tomar una decisión.



Los analistas políticos consultados por este diario identifican tres grandes bloques que moverán el panorama electoral de las elecciones de octubre en una ciudad que en la segunda vuelta de las presidenciales de 2022 tuvo un censo electoral de 1'771.335 ciudadanos.



El continuismo de la mano de los candidatos ‘respaldados’ por Quintero, una oposición al proyecto político del alcalde que se verá reflejado en sectores de la derecha y un sector que se ubica en el medio y se desmarca de los dos bandos que se podría llamar alternativo o de centro.



“Hay un ambiente que está en el marco de la gestión del actual alcalde que lleva a que, a partir de la lectura que tiene la ciudadanía, se vayan conformando tres bloques en los que se harán coaliciones. Estos son la continuidad, la no continuidad y un tercero que no quiere encasillarse en ninguno de los dos bandos”, explicó Andrés Rico, profesor de Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana.

Para los analistas consultados por EL TIEMPO es claro que Quintero jurará un papel clave en las elecciones, ya sea por el continuismo o por la oposición que genera en algunos sectores. Foto: Jaiver Nieto Álvarez / EL TIEMPO

‘Los de Quintero’



A finales de octubre, el propio Quintero presentó a las afueras de la alcaldía a las seis personas que se disputarán la candidatura del Movimiento Independientes, con el que se hizo elegir en 2019 con 304.034 votos.



Ellos son Juan Carlos Upegui, Andree Uribe, Juan Daniel Pulgarín, Sergio López, Carlos Mario Romero y Ana María Valle.



De ese grupo, los que más suenan son: Uribe, quien se desempeñó como secretaria de Salud durante la pandemia y fungió como alcaldesa encargada durante la suspensión de Quintero en 2020; Upegui, exsecretario de No Violencia y primo de la gestora social Diana Osorio y el 'Mocho’ Romero, exdirector del Inder y concejal de Medellín.



Fuentes de la colectividad han señalado que su intención es escoger a uno de los seis candidatos para participar en una gran consulta de sectores de izquierda con las demás colectividades que hacen parte del Pacto Histórico en la región.



De hecho, este 12 de febrero se adelantó el primer foro de precandidatos del movimiento, dentro del proceso interno de participación.

El alcalde Daniel Quintero presentó a finales del octubre los precandidatos por su movimiento. Foto: @QuinteroCalle

Para el profesor Jaime Carrión de la Universidad Nacional, la cantidad de candidatos del Movimiento Independientes tiene el objetivo de ocupar espacios y alcanzar visibilidad en la opinión pública.



“La política es como el tablero de ajedrez, puede ser que más allá de querer atacar con una ficha, lo único que quiera sea ocupar un espacio para bloquear el movimiento de otra. Me da la impresión que hay candidaturas muy forzadas que hacen parte de una estrategia para visibilizar liderazgos para luego llevarlos a una lista al Concejo”, aseguró el académico.



Pero otro de los que suena como posible ‘ficha de Quintero’ es Albert Corredor, exconcejal del Centro Democrático recordado por irse en contra de su partido y del expresidente Álvaro Uribe en mayo de 2022.



El excorporado es cercano al alcalde y diferentes sectores han denunciado que tiene cuotas políticas en la administración distrital, una de ellas la secretaria de Educación, Alexandra Agudelo. Corredor ha recorrido los barrios de Medellín en las últimas semanas y todo parece indicar que se irá por firmas.



Sin embargo, algunos sectores del Pacto Histórico en Medellín no ven con buenos ojos una eventual llegada del exconcejal a la coalición que se espera conformar con miras a las elecciones.



Pero hasta el momento tampoco suena ningún aspirante en la colectividad más allá de los seis de Independientes. En todo caso, se espera que ante una eventual consulta o coalición de izquierda se anteponga un programa de gobierno alineado con el Plan de Desarrollo presentado por el presidente Gustavo Petro.

Albert Corredor ya ha empezado a recorrer los barrios de Medellín. Foto: @AlbertCorredor

El efecto 'Fico'

Tras ocupar el tercer puesto en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2022, el exalcalde de Medellín Federico Gutiérrez ha sonado con fuerza para que vuelva a aspirar por un cargo de elección popular en Antioquia, sea la alcaldía de Medellín o la gobernación de Antioquia.



Hace casi dos semanas, el ex candidato solicitó ante el Consejo Nacional Electoral que su movimiento político Creemos Colombia reciba personería jurídica para ser un partido oficial. Ese día aseguró que su prioridad en está en conformar listas para los concejos y asambleas a lo largo del país. Y dijo que cualquier decisión para aspirar a un cargo de elección popular la tomará en mayo.



El hecho es que desde ya Gutiérrez ha empezado a recibir el apoyo de diferentes sectores en Medellín. Su fuerza electoral se respalda, precisamente, en la alta votación que obtuvo hace un año al conseguir 603.374 votos en la capital de Antioquia, con más del 50 por ciento del total de los votos.



El analista Rico considera que una candidatura de ‘Fico’ cambiaría el panorama porque se convertiría en un polo opuesto y radical que conectaría con mucha ciudadanía. “El Centro Democrático podría planear y pensar si más bien busca una colación con él, entendiendo que es una fuerza común de muchos otros actores políticos”, señaló el académico.



Precisamente, en las últimas semanas expresidente Álvaro Uribe ha expresado que buscarán una colación amplia con sectores afines para alcanzar la alcaldía de Medellín, que en los últimos 20 años le ha sido esquiva.

Federico Gutiérrez tuvo una alta votación en la presidenciales en Medellín. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El concejal Sebastián López ha sido el primero de ese partido en alzar la mano en el Centro Democrático y yaha adelantado conversaciones con Andrés ‘Gury’ Rodríguez, uno de los líderes de la revocatoria de Quintero; Juan Camilo Restrepo, excomisionado de paz, y Simón Molina, exconcejal del Centro Democrático. El primero buscaría el aval de Salvación Nacional, mentiras que los dos últimos recogerán firmas.



El docente de Ciencia Política de la Universidad de Medellín Pedro Piedrahita considera que si ‘Fico’ Gutiérrez se suma a la carrera electoral, quienes son cercanos a él seguirán haciendo campaña para “fragmentar el voto y robarle sufragios al segundo”.

En cualquier caso, el académico considera que para el exalcalde es más conveniente repetir alcaldía si se tiene en cuenta que le da mayor visibilidad y tendrá un presupuesto más grande.



Aunque se pensaría que por su segundo puesto en las pasadas elecciones el concejal Alfredo Ramos sería un candidato fuerte en el Centro Democrático, EL TIEMPO estableció que hay una clara lejanía de Ramos con el partido, por cuenta, incluso, de marcadas diferencias políticas.



El concejal, que ha sido uno de los principales voceros de la oposición, está considerando una aspiración a la alcaldía de Medellín o la gobernación de Antioquia. En caso tal de que tome una decisión, buscará el aval por firmas.

La alternativa

En medio de la alta polarización que hay en la ciudad, aparece un tercer bloque que no se identifica con los dos modelos antes mencionados. Ahí ya han empezado a conversar aspirantes como el diputado Luis Peláez, los concejales Daniel Duque y Luis Bernardo Vélez, el ex candidato Juan David Valderrama y el ex gerente de Metroplús y la EDU César Hernández.



Lo que buscan los aspirantes, que también reúnen a sectores ciudadanos que no han estado a favor de las políticas de los últimos ocho años, es definir el mecanismo de una eventual coalición y concentrar los precandidatos que participarán en ella.



Unos ya empezaron a buscar firmas, como el concejal Vélez y otros tendrán que esperar el aval de su partido, como Duque, pues en la Alianza Verde el concejal Jaime Cuartas, que ha acompañado al alcalde Quintero en su gobierno, también alzó la mano.



En medio de ese panorama también aparece la figura del profesor Gilberto Sanín, quien a pesar de su abultada votación para el Senado hace un año, el partido que lo avaló —Fuerza Ciudadana— no alcanzó el umbral necesario para obtener curules.



Sanín ya confirmó su aspiración y tiene una candidatura consolidada, como lo ha afirmado el analista Carrión, pero no es clara la postura que asumirá por las reuniones que ha sostenido con Quintero —a quien ha criticado— y el expresidente Uribe.

Daniel Duque y Luis Peláez han sido opositores al gobierno de Quintero desde el concejo de Medellín y la asamblea de Antioquia, respectivamente. Foto: Cortesía

En busca de aval

Otras figuras han entrado con fuerza en el tablero electoral, como el exsecretario de Agricultura Rodolfo Correa, quien desde noviembre recoge firmas para alcanzar la candidatura. El ex funcionario de Aníbal Gaviria participó en la contienda hace 4 años, pero esa vez se postuló a la gobernación y obtuvo el 5 lugar.



A pesar de su pasado en el gabinete departamental, no se podría decir que es ficha de Gaviria y ha dejado claro que no es Quinterista ni Uribista.



En medio de ese sector alternativo, se espera que en las próximas semanas se oficialice la precandidatura del ex secretario de Movilidad de Quintero, Carlos Cadena-Gaitán.



En la búsqueda de firmas por parte de la derecha, también aparecen la exsenadora conservadora Liliana Rendón y la ex fiscal de la Seccional Medellín Claudia Carrasquilla, quienes ya salieron a recoger apoyos.



Santiago Jaramillo, exconcejal del Centro Democrático y quien apoyó a Quintero en la recta final de la campaña hace 4 años, es otro de los salió a la calle a buscar el respaldo ciudadano tras alejarse del alcalde.

Medellín nos pertenece a todos. Y vamos a cuidarla entre todos. No permitiremos que los extremos políticos con sus odios nos hagan perder lo que hemos construido. Hoy inscribimos un Grupo Ciudadano que va a impulsar en Medellín la Esperanza y el Progreso. #VamosAcuidarAMedellín pic.twitter.com/98YgegWUPl — Rodolfo Correa  (@RodolfoCorreaV) November 1, 2022

Y en la puja por las firmas también entró Paulina Aguinaga, exconcejala por el Centro Democrático, quien en los últimos años mostró mayor afinidad con las políticas de Quintero.



Por parte de los partidos tradicionales, el conservador y concejal Lucas Cañas ya anunció su precandidatura y espera que su partido le dé el aval en mayo. A pesar de apoyar al alcalde Quintero, dice que su propuesta es ampliar y lejana de los sectarismo.



Hay por los menos otros 7 movimientos ciudadanos que buscan una candidatura por firmas y que no son lo suficientemente reconocidos por la opinión pública.



A pesar del alto número de aspirantes, que dentro de la mecánica política no es del todo bien visto, los analistas consideran que es una clara señal del fortalecimiento democrático de la ciudadanía y el deseo de participación política que hay.



Aunque el profesor Piedrahita asegura que en algunos casos se puede tratar de candidaturas ingenuas por no tener un suficiente poder político para alcanzar un número importante de votos.

Los retos para Medellín

Los retos están en seguridad, movilidad y medio ambiente. Foto: Alcaldía de Medellín

Los expertos comentaron algunos de los temas que deberán ser prioridad entre los programas de gobierno que presenten los candidatos a mitad de año, cuando se oficialice la inscripción ante la Registraduría.



Uno de ellos es la seguridad, que para el profesor Rico, debe ser vista desde un abordaje multidimensional que abarque la convivencia en el territorio. Piedrahita, por su parte, aclara que ese será uno de los principales tópicos que defenderá, como suele suceder, la derecha.



Otro tema fundamental y en el que concuerdan los académicos es la movilidad, que cada vez se ha vuelto más caótica en la ciudad. Se espera que este año se inicie la construcción del Metro de la 80, proyecto que tomará toda la próxima administración. A eso se le deberán sumar otras iniciativas que permitan mejorar el tránsito, no solo en Medellín, sino también el área metropolitana.



Por último, se destaca lo relacionado con el medio ambiente y la adaptabilidad al cambio climático, tema que ha estado en boca de la opinión pública en los últimos días.



En cualquier caso, si bien aún es temprano para hablar de candidaturas —la mayoría de partidos definirán avales en mayo—, desde ya se calienta motores de una contienda en la que las redes sociales jugarán un papel clave y se comienza a trazar el camino para llegar al tercer cargo de elección popular más importante del país.



SEBASTIÁN CARVAJAL BOLÍVAR

CORRESPONSAL EL TIEMPO MEDELLÍN

EN TWITTER: @SEBASCARVAJAL28