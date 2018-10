El barrio más ‘cool’ de Medellín está en La Nueva Villa de Aburrá

Ana Isabel Mejía tiene 28 años y desde hace 14 visita la Nueva Villa de Aburrá. Un barrio de bloques de apartamentos en unidades abiertas y cerradas, en el occidente de Medellín. Cuando comenzó a asistir, recuerda, el ambiente era de bohemia: algunos jóvenes se reunían y de manera espontánea tocaban la guitarra, mientras otros acompañaban cantando.

“Las cosas han cambiado poco. Los que venimos a la Nueva Villa hemos crecido, madurado. Este es un plan que lo tiene todo, desde muy buenos bares hasta gastronomía”, dice Mejía, quien ahora trabaja en uno de los cuatro bares del sector.



Por “tenerlo todo” fue reconocido por la publicación británica ‘Time Out’ como el tercer barrio más ‘cool’ para visitar en el mundo, solo por detrás de Embajadores, en Madrid (España), y Euljiro, en Seúl (Corea del Sur). El medio británico se dio a la tarea de buscar los barrios más atractivos del mundo para ser visitados, teniendo en cuenta un aspecto esencial: que el visitante no se sintiera como turista, sino que disfrutara de la experiencia como si fuera un habitante del lugar.



Para elaborar la lista, que constó de 50 barrios, se apoyaron en sus editores y colaboradores en todo el planeta, además de la opinión de más de 15.000 usuarios. Los británicos reconocieron la parte comercial de la Nueva Villa de Aburrá, conocida popularmente como La Herradura.



Se la conoce así porque es una plaza en forma de herradura, de puro cemento. Los locales comerciales, de variada índole, circundan el espacio al que las personas llegan para charlar y tomar cerveza. Luz Adriana Moreno, administradora de la Nueva Villa de Aburrá y quien tiene bajo su jurisdicción La Herradura, comenta que ya no es un sitio exclusivo de amantes del rock: “Acá no es como antes, que solo venían punkeros y roqueros. Ahora es un sitio de encuentro para la ciudad, para los amigos, la familia”.



Hace unos años, recuerda Mejía, era frecuente ver peleas entre metaleros y punkeros. Ahora, dice, todo es tranquilo. “Lo más grave que pasa acá es que a alguien se le caiga una botella y se le quiebre”.



Según un fragmento de lo escrito en esta publicación británica, “la plaza se cierra a las 11 de la noche. A esa hora, la gente se va sin poner problema. Algunos se entran a los bares, los otros se van a la calle a seguir tomando. Nunca hay peleas porque los saquen”.

Recomendación vegetariana

Además de la confluencia entre rockeros, punkeros y metaleros, la revista resaltó otro asunto importante: la gastronomía.



Para comer en el sector recomendaron Vegarden, un restaurante vegetariano con ocho años en la zona. Frank Carmona, uno de los dos propietarios de Vegarden, dice que el reconocimiento de la revista británica lo tomó por sorpresa.



“No sé si vinieron al restaurante; si lo hicieron, fue como incógnitos. Por otro lado, el sector es muy tranquilo y variado, en eso creo que está la clave. Aquí en el parque se reúnen cientos de muchachos que cantan ‘hip hop’ los viernes en la noche. En la herradura están más los roqueros. Hay restaurantes muy diferentes”, expresa Carmona.



Su restaurante se distingue por los platos vegetarianos y veganos que ofrece. Y además porque le han apostado a la cultura con recitales de poesía y presentaciones musicales de artistas de la ciudad. “El restaurante, además de servir buenos platos vegetarianos, se convirtió en un lugar que fomenta las manifestaciones artísticas. No cobramos como hacen los teatros”, explica el dueño del restaurante.



Del menú resaltan platos típicos adaptados al estilo vegetariano y vegano que esperan a los visitantes, a los que la revista convidó con la intención de que disfrutaran de un espacio para ellos.



