El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, advirtió este miércoles, 12 de octubre, que 12 menores de edad fueron reclutados forzosamente por un grupo armado en un colegio de la zona rural del municipio de El Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño.



La denuncia se dio tras una visita del funcionario a esa región del departamento, donde conoció quejas anónimas en las que se alerta sobre el incremento de la violencia y el reclutamiento de jóvenes bajo amenazas.

"Podrían ser muchos más casos, sin embargo, por el temor a represalias de los grupos armados, las comunidades no se atreven a denunciar ante las autoridades”, aseguró Camargo.



En los últimos días, hubo zozobra en el corregimiento de Puerto López por un enfrentamiento armado entre miembros del Eln, disidencias de las Farc y el 'clan del Golfo'.



"Este último grupo tiene una presencia fuerte en el casco urbano de Puerto López, por lo que las comunidades se sienten muy atemorizadas y han decidido no salir de sus casas en estos últimos días", indicó en su momento el personero municipal Juan Gabriel Rodríguez.



Sobre la denuncia por reclutamiento de menores, el secretario de Gobierno de El Bagre, Hallmark Ramos, afirmó que se trata de una situación sensible y que, por el momento, se adelanta una misión de verificación para investigar el hecho.



"Hacemos un llamado a la comunidad internacional y al Gobierno Nacional que se genere una comisión humanitaria para tratar de recuperar los jóvenes que presuntamente fueron capturados en el corregimiento de Puerto López", solicitó el secretario.



Según la Defensoría del Pueblo, en la actualidad persiste el riesgo de desplazamiento masivo en los corregimientos de Puerto López y Puerto Claver.



A eso se suman las extorsiones contra la población, las restricciones a la movilidad y la presencia de cuatro actores armados: Autodefensas Gaitanistas de Colombia o 'clan del Golfo', 'Los Caparros' o 'Los de Abajo', el Eln y disidencias de las Farc.



