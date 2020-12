El arte urbano en Medellín se inspira en los animales ‘In-Deseados’

Con aerosol y pinceles en mano, 23 artistas urbanos (10 participantes y 13 invitados) dejaron volar su imaginación para que esta quedara plasmada en los muros de las afueras del parque Comfenalco Guayabal, ubicado sobre la avenida Guayabal, al sur de la ciudad.

Ese espacio fue el escenario de la sexta edición de ‘Arte al Muro 2020’ o ‘Festival de Grafiti Comfenalco’ y cuya temática este año fue reconocer el valor de los animales ‘indeseados’.



Los 10 artistas que participaron de ‘Arte al Muro’ fueron seleccionados en una convocatoria que fue dirigida a jóvenes del departamento, entre los 15 y 30 años de edad, quienes enviaron sus propuestas a través de bocetos para intervenir un muro externo del Parque Club Comfenalco Guayabal.



Así que grafiteros, muralistas y otros maestros urbanos se reunieron para desplegar su expresión artística buscando, además, visualizar y promover el arte urbano como una forma de manifestación social y cultural en la ciudad.

Los muros intervenidos son una excelente oportunidad en este fin de año para recorrerlos, disfrutarlos y, sobre todo, para tomar conciencia. Foto: Jaiver Nieto

Una renovación con grafiti y street art, un testimonio artístico que se realiza en las calles mediante el uso de diversas técnicas como plantillas, posters, pegatinas y murales.



La creatividad, pues, quedó cristalizada esta vez en zarigüeyas, culebras, tarántulas, palomas o ‘ratas voladoras’, cucarachas, murciélagos, entre otras especies que son vistas como una especie de ‘plaga’ por el ser humano y son perseguidas porque, supuestamente, son un riesgo para el equilibrio social.



Pero que, contrario a ese pensamiento, resultan importantes para el equilibrio ambiental.



Un ejemplo de lo anterior es lo que explica Nortys Jaramillo, bióloga y gestora de Servicios Ecológicos, acerca de la significación de las zarigüeyas para el ecosistema

.

Este es un animal que ha sido estigmatizado y maltratado por el hombre. También conocidas como chuchas, suelen confundirse con roedores y se les asocia con suciedad, alcantarilla y transmisión de enfermedades.



Pero, lo que la mayoría de las personas no saben es que son marsupiales, así como los canguros que crían a sus bebés en una bolsa llamada marsupio.

“Las zarigüeyas son excelentes dispersores de semillas, ya que se alimentan de frutas y permiten el proceso de germinación, son un grupo importante para los bosques, cumplen la función de controladores de plagas”, agrega la experta.



Otros animales estigmatizados son las tarántulas, organismos que mantienen estables los ecosistemas porque evitan plagas que se comen los cultivos. Además, son controladores de otros animales y tienen la tarea de que otras poblaciones de animales no crezcan infinitamente. Como si fuera poco, son fuente de proteína para otras especies como aves y reptiles.



La bióloga se refiera también a que no todas las cucarachas se pueden asociar con plagas.



Aclara que hay cucarachas silvestres, que no han tenido contacto con los humanos, que cumplen funciones en los ecosistemas porque son alimento de otros animales y limpiadores naturales dado que comen materia orgánica en descomposición como cadáveres, excremento, madera y vegetación muerta.



Este proceso natural hace que haya nutrientes para las plantas. También son dispersores de semillas.



“Nos parecen atractivos los animales con mucho color y formas armónicas, mientras que los de color oscuro nos parecen feos y de hecho hay mitos como que significan mala suerte y muerte”, dice Jaramillo.

En el encuentro fueron premiados tres muros Foto: Jaiver Nieto

Y deja claro que se trata es de entender que la naturaleza no está para complacer nuestros ojos sino para cumplir necesidades indispensables. “Hay muchos organismos que hacen posible nuestra existencia en el planeta”, concluye.

La premiación

Para Carolina Vélez Luján, artista visual conocida como Caro Velu, y quien participó en el Festival, los seres humanos son los que hacen ver a los animales como indeseados.



“Todos somos parte de un ecosistema y tachamos a algunas especies solo por la manera como se ven, por eso pinté un humano dentro de una jaula y animales en total libertad”, explica.



El Festival, además de llamar la atención acerca del cuidado de estos animales mediante el arte, buscó premiar el talento de los que se atrevieron a participar.

Entre los jurados e invitados estuvieron: John Alejandro Villada, más conocido como PAC; Tatiana Mejía (Titania) y Christian Camilo Pareja (Apolo) e invitados especiales como Donchi, Crespa, Pachamama y Colectivo Jagua, entre otros.



El jurado premió tres de los muros y en ellos evaluó: creatividad, composición y concepto.



Creatividad, entendida como la originalidad que tenían los grafitis y artistas urbanos. En cuanto a Composición, el balance de la pieza, proporcionalidad, manejo del color, figura y fondo y por Concepto la capacidad del participante de plasmar sus obras con un mensaje y contenido específico. Coherencia con la temática.



El Primer puesto fue para el artista Cerezo, el Segundo para Don Fat y el Tercer puesto para Bufón.



Los premios económicos fueron repartidos de la sigueinte manera: primer puesto: $1.500.000; segundo puesto: $1.000.000 y tercer puesto: $500.000.



Sea a través del arte, como en esta ocasión, o de los ecologistas, las especies ‘indeseadas’, al menos en lo que se refiere a murciélagos, ratas, arañas y demás, aún no lo tienen todo perdido.



Cierto, hay mucho trabajo para desarrollar por parte de los activistas, ecologistas y, en general, de todos, para ayudar a su conservación.





JAIVER NIETO ÁLVAREZ

Fotoperiodista de EL TIEMPO