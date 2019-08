La magia de la trova que hace del verso, un gusto en cada universo

Es el lenguaje oficial de la máxima fiesta de los antioqueños. Es un arte capaz de entretener, educar, sorprender y convertirse en un virus que deja su melodía impregnada en la mente con su inconfundible estribillo.



Eso es la trova. Un arte, herencia de arrieros y juglares quienes llevaban al límite –y aún lo hacen- su ingenio para hacer rimar estrofas en torno a una idea para generar un sinnúmero de emociones.

De esta expresión artística hay tanta variedad como gustos. Está la trova sencilla y dobletiada, propia de los antioqueños; la Piquería vallenata, popular en la Costa Atlántica; el Contrapunteo que tiene fuerza en los Llanos; las Rajaleñas, propias del Tolima Grande. También trasciende el territorio nacional y se puede apreciar en Cuba, maestros en las Décimas caribeñas, una de las modalidades más difíciles que hay.



En cuanto a gustos, la Feria de las Flores ofrece una variada gama de eventos para que quienes disfrutan de este arte puedan asistir con el que más se identifique. El principal es el Festival Nacional de la Trova, ciudad de Medellín, un evento gratuito que se realizará los días 2 y 3 de agosto en el Parque de los Deseos y luego el 9 de ese mismo mes, en la gran final, en Plaza Gardel.

Yo considero que el ‘Pie forzado’ fue, quizá, lo que logró el nivel tan alto que tiene hoy este arte, en especial en los jóvenes FACEBOOK

Este festival es uno de los más rigurosos para los repentistas en cuanto a exigencia. William Giraldo, organizador del evento, explicó que se inscribieron 299 trovadores de los cuales, 240 pasaron el primer filtro para luego definir 30 que compitieron en seis jornadas clasificatorias y competir con quienes fueron reyes nacionales o llegaron a la final en el festival anterior para un total de 84. De estos, finalmente pasan 24 que estarán en las semifinales. De esos, 8 pasan a la final.



A este Festival, que llega a su versión 15, se le adjudica el renacimiento de la trova, no solo porque le quitó el estatus de ‘arte de cantina’, sino porque lo profesionalizó haciendo que los repentistas se capacitaran cada vez más, exigiendo al máximo su capacidad de improvisación gracias a diferentes modalidades.



“Yo considero que el ‘Pie forzado’ fue, quizá, lo que logró el nivel tan alto que tiene hoy este arte, en especial en los jóvenes. Pero también tenemos el ‘Agotarrima’, que se consideran como los penaltis de la trova y se usa para desempatar una tanda”, explicó Giraldo.

El ‘Pie Forzado’ consiste en que todas las trovas que hagan los repentistas deben terminar con la misma estrofa, lo que para Giraldo los reta a organizar una trova organizada de manera rápida en torno a esa frase. El ‘Agotarrima’, por su parte, consiste en una modalidad en la que ambos trovadores no pueden repetir rima en sus trovas, lo que los fuerza a sacar de su repertorio un gran vocabulario. Quien repita, pierde.



No solo eso. El nivel de exigencia del Festival Ciudad de Medellín también está en la imagen (trovarle a una ilustración, el tema impuesto y el ‘Ratoneo’ (un trovador termina el verso del otro).



“Hay que aclarar que este Festival no solo califica la construcción del verso y el canto, que son algunos aspectos objetivos, también la expresión corporal, la creatividad y las ideas, son unas 10 variables subjetivas que buscan que el trovador sea un artista integral”, explicó Giraldo.

Una de las decisiones tomadas por los organizadores el evento, tratando de romper un paradigma de que el Festival tenga que ser calificado por trovadores y personas ligadas a este arte, es la elección de un jurado multidisciplinario para evaluar a los trovadores, basado en que el evento es una expresión artística sobre un escenario. Incluye cantar bien, buena postura escénica, un buen personaje, entre otros.



En total, serán tres jurados y un veedor que garantiza transparencia en el proceso y las decisiones tomadas. Periodistas, escritores, músicos, compositores, maestros en artes escénicas, cuenteros, etcétera. “El trovador que gane será el que maneje integralmente todos esos aspectos, no será solo el que haga mejores versos o el que cante más bonito.



Esta dificultad de este evento se ha visto reflejada en que en los 14 años que lleva el Festival, el máximo ganador lo ha logrado en tres ocasiones (Juan Pablo Martínez) lo que indica un nivel de competencia muy alto y reñido que obliga a los trovadores a reinvertarse constantemente.



"Seguimos viendo a los trovadores como unos personajes muy inteligentes que van más allá con las modalidades que el Festival les exige y ya no tienen ese estigma de tipo borracho, desorganizado y grosero", opinó el experto.

Para el organizador, hay mucha satisfacción al ver que en los escenarios ya se ven públicos de todas las edades así como trovadores de todas las edades, lo que en su opinión garantiza que habrá trova para mucho rato.



"No podemos ocultar que nuestra idiosincrasia va mucho con el doble sentido, con herencia de música parrandera, buscamos un equilibrio entre lo educativo, cultural y el entretenimiento", contó Giraldo.



Precisamente, en ese tema de calificación, aclaró Giraldo que el apoyo del público tiene mayor influencia en la puntuación por lo que muchas veces el favorito del público no es quien gana.

Pero si usted es de los que disfruta la picardía, el humor negro y quizá, ese límite que raya con lo soez, el Festival de la Trova Picante es el evento que no se puede perder. En este pasa algo completamente diferente y es que es el público tiene más importancia que el jurado, como se ocurría en antaño.



Este es un evento privado y hay que pagar, algo que Julio César Arcila, organizador del Festival, explicó que es porque va enfocado a un público específico y a diferencia del Festival Nacional Ciudad de Medellín, la idea es que los niños no se expongan a este contenido que es más pesado en cuanto a lenguaje.



Se realizará el martes 6 de agosto a las 7 de la noche en la fonda Dulce Jesús Mío, que tendrá un aforo para unas 900 personas.



“Esta ya es la quinta versión del Festival y las entradas están prácticamente agotadas. Lo pensé porque son muchos los que estaban pidiendo y quiero hacer claridad que la trova es de gustos y la idea no es vulgarizar la trova, para nada, lo que queremos es recuperar esa trova de antes, con la malicia y el doble sentido, donde el humor es el protagonista. Nuestra idea es dar espectáculo”, aseguró Arcila.

La idea no es vulgarizar la trova, para nada, lo que queremos es recuperar esa trova de antes, con la malicia y el doble sentido FACEBOOK

Este festival será completamente con trova ‘dobletiada’ y las modalidades serán: tema sencillo y tema impuesto.



De acuerdo con Arcila, quien también es uno de los troveros más reconocidos de la región (se le conoce como ‘Cachetón’), este festival le permite al artista desinhibirse totalmente y dejar a un lado los nervios.



Estos no serán los únicos eventos donde los gustosos de la trova podrán disfrutar de este arte. El 10 de agosto, a las 8 de la noche en Plaza Mayor se realizará el Festival Orquídea de Oro, uno de los más antiguos de la ciudad y que lleva realizándose por 22 años.



También ese sábado 10, en la avenida 70, sector aeroparque Juan Pablo II, se realizará el Mundial de la Trova, un evento inédito que reúne a ocho de los ganadores del Festival Nacional de la Trova Ciudad de Medellín y dejará a un ganador de ganadores. Aquí también habrá participación de improvisadores de otras ciudades e incluso, otros países.



“Esto nos permite conocer otras formas de trova que hay en otras zonas del país y del mundo. Esperamos que tenga una periodicidad de cada cuatro años”, expresó Giraldo.



Otros eventos que se realizan en la Feria de las Flores, como Fondas de mi Tierra y Plaza de Flores, también tendrán espacios en su programación dedicados a este arte que está más vigente que nunca.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

