El Amparo, de Rober Calzadilla: contra el olvido

El rostro de dos pescadores sobrevivientes en la televisión que, con voces débiles, tratan de explicar a los medios, que eran pescadores y no guerrilleros, fue la imagen que se le quedó grabada al director venezolano Rober Calzadilla.



Se refiere a la masacre de El Amparo, ocurrida en esta población del estado de Apure (Venezuela), a orillas del Río Arauca, en la frontera con Colombia. Fue perpetrada en 1988 por el ejército venezolano que señaló, a un grupo de 16 pescadores de su país, de subversivos colombianos. El territorio cambia, pero el modus operandi es el mismo. Es una historia más, de falsos positivos

La rabia ante la injusticia y la comprobación de que el poder puede aplastarte sino le convienes, fueron los motores para contar este suceso en una película de ficción.



Wolmer Pinilla (Vicente Quintero) y Chumbo Arias (Giovanny García) son los dos pescadores que sobreviven a la masacre, pero a su regreso serán intimidados: si se declaran guerrilleros irán a la cárcel y si dicen que no, los amenazan de muerte.



La película transmite la situación de indefensión y el clima de desconfianza que el estado siembra entre los vecinos y entre la propia familia. Y cómo se estigmatizan nacionalidades con tal de servir a unos intereses. En un momento, uno de ellos se pregunta: “Entonces, ¿por ser colombiano, es guerrillero?”

La cinta acierta con un relato sobrio que se enfoca en los personajes y en su drama y construye muy bien la atmosfera de tensión. Chumbo pese a la presión del abogado se defiende diciendo: “Yo, declaro que soy un hombre que no tuvo bolas para ser militar, que dos mujeres me abandonaron, que trabajo en lo que salga, pescando, batiendo concreto, pero que no soy nada de lo que dice la versión oficial”.



Para lograr la verosimilitud, la dirección actoral se movió bajo la premisa: “son personas, no personajes”. De tal suerte que el espectador puede experimentar la impotencia y la vulnerabilidad de los protagonistas.

Pasados 20 años del hecho, la Ong Provea realizó un reportaje que el director Rober Calzadilla acompañó. Luego él realizó una obra de teatro llamada 29.10.88 en la que también actuó y ahora debuta en el cine con El Amparo.

La película ha obtenido numerosos premios internacionales en Biarritz, São Paulo, La Habana y Milán y fue candidata por Venezuela a los Goya 2018.

