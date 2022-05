El alcalde del municipio de Envigado, Braulio Espinosa, recibió un mensaje amenazante por alguien que lo acusa de no apoyar al candidato presidencial, Gustavo Petro.



Se trató de un mensaje de texto que llegó a su número celular personal y que alertó al mandatario de este municipio, ubicado al Sur del valle de Aburrá.



“Braulio, no vamos a dejar que un puñado de burgueses acomodados vengan a impedir que nos tomemos el poder. Ni un paso atrás, socialismo o muerte @petrogustavo”, decía el mensaje.



Espinosa pidió a las autoridades investigar esto: “Es un mensaje realmente que no debe suceder en el país, cuando a los alcaldes nos comienzan a llegar mensajes de intimidación, de amenazas, se pone en riesgo la democracia en Colombia, por eso he pedido a las autoridades que investiguen de dónde están viniendo estos mensajes que le están llegando a algunos mandatarios”.



Y es que el mismo mensaje le llegó al alcalde del municipio de Granada, Freddy Castaño.

Me llega este mensaje. Como alcalde y ciudadano rechazo totalmente las posiciones violentas en los procesos democráticos. ¿Muerte?.



Seguiré trabajando por Envigado sin pausa. pic.twitter.com/6oMvVU4MTY — Braulio Espinosa Márquez (@braulioEMarquez) May 2, 2022

Frente a esta amenaza al alcalde envigadeño comenzaron las investigaciones. Así lo anunció José Galindo, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



“La Policía Nacional cuenta con un importante esquema para el señor alcalde y está dispuesto todo aquel apoyo y acompañamiento que necesite. Estamos analizando con nuestros funcionarios de inteligencia y nuestros funcionarios de investigación criminal este tuit que ha publicado el señor alcalde”, agregó Galindo.



Miembros del Pacto Histórico en Antioquia rechazaron este tipo de mensajes amenazantes en contra de mandatarios locales en el departamento.



MEDELLÍN

