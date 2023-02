Frente a todos los miembros del gabinete distrital que participaron este lunes del Consejo de Gobierno, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, informó que siete secretarios habían sido “hackeados” por solicitud suya.

El encargado de realizar este “hackeo ético” ordenado por el mandatario fue el secretario de Innovación Digital, Rivier Hernando Gómez, quien pudo acceder sin ningún problemas a los correos de los empleados públicos.



Se trató de los secretarios de Medio Ambiente, Diversidad Sexual, Desarrollo Económico, Infraestructura Física, Gobierno, Inclusión y Proyectos Estratégicos.



El ejercicio fue aprovechado por el alcalde para recordar que las instituciones se han convertido en un blanco preferido de los ciberdelincuentes, por lo que le pidió a su equipo de trabajo tener mayor cuidado al momento de acceder a enlaces que les lleguen.



“El que no esté preocupado por la ciberseguridad de su empresa, es porque no entiende el valor de la información. Cuando les secuestren la información, van a entender lo valiosa que es la información. Cuando les paren la producción, cuando no puedan atender a sus ciudadanos, van a entender lo valiosa que es la información”, dijo Quintero Calle.



El alcalde recordó el ataque del que fue víctima el Sistema de Emergencias y Seguridad de Medellín, el cual llevaba un 18 % de implementación de las medidas de ciberseguridad, por lo que su recuperación fue rápida.



Advirtió el mandatario a su gabinete que con periodicidad estarán realizando estos ejercicios que le permitirán a la Alcaldía saber qué tan segura está.



