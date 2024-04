El acuerdo entre Alcaldía de Medellín y Airbnb para combatir la explotación sexual

Después de los sonados casos de explotación sexual infantil en Medellín que involucra a turistas extranjeros, la Alcaldía sigue tomando decisiones para hacerle frente a esta problemática.

Después de anunciar medidas restrictivas en establecimientos comerciales de El Poblado y prohibir la prostitución, el alcalde Federico Gutiérrez anunció una alianza con la empresa Airbnb, plataforma digital que ofrece estadías de renta corta.

Explicó el alcalde que el acuerdo firmado define cuatro áreas de cooperación: cómo las partes podrán intercambiar información agregada, anonimizada y métricas generales, con fines estadísticos.

"Esa información es muy importante para entender qué clase de turista llega a Medellín y qué hace en la ciudad. Esto será un insumo fundamental para la nueva Secretaría de Turismo", explicó el mandatario distrital.

Otro aspecto a resaltar es la capacitación a los anfitriones de la plataforma en temas de prevención de la explotación sexual, así como los derechos de la Ley de Turismo que deben conocer para evitar estos casos.

También se capacitará a la Policía para evitar que se repitan casos como los de Timothy Allan Livingston, el extranjero que fue captado entrando a un hotel con dos mujeres menores de edad y que, después de estar detenido, fue dejado en libertad y pudo salir del país.

No queremos - y no toleramos- a aquellos que vienen a temas de explotación sexual

"Vamos a trabajar de la mano de los administradores de los edificios y conjuntos residenciales para que tengan toda la información. Porque son muchos los actores que tienen responsabilidad en esta problemática", expresó el alcalde de Medellín.

Y agregó: "No queremos - y no toleramos- a aquellos que vienen a temas de explotación sexual infantil. No queremos ese turismo que venga a ver a nuestras mujeres como una mercancía o que venga a un tema de drogas".

Por su parte, Luis Masi, Gerente Senior Asuntos Públicos de Airbnb, rechazó este tipo de comportamientos e indicó que tienen cero tolerancia desde la plataforma para estos casos.

"Este es el comienzo de una estrategia conjunta y estamos comprometidos en la promoción de un turismo sostenible, responsable y familiar", manifestó Masi.

Parque Lleras Medellín Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO Compartir

De igual forma, Daniela Guzmán, Gerente de Alianzas Globales de Confianza y Seguridad de Airbnb, explicó que la empresa cuenta con un canal de asistencia al vecino, el cual permite que los vecinos informen sobre conductas irregulares en el inmueble.

"Cuando usan este canal los vecinos pueden informarnos ya sea por llamada telefónica o dejar las quejas por escrito. Este canal es accesible en www.airbnb.com/neighbors", contó Guzmán