El actor Bernardo Restrepo toca la cima del cine mundial

"Me dijeron que tenía una cara netamente paisa y que al director Fernando Trueba le había gustado para hacer un personaje".



Así responde el actor Bernardo Restrepo a la pregunta sobre las razones que tuvo el cineasta español para llevarlo a set de El olvido que seremos, finalista en la preselección de los premios Óscar, en la categoría de Mejor película extranjera, pero que a la postre quedó fuera de la competencia.

La cinta colombiana está basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince y cuenta la historia de la vida junto a su padre, el médico y profesor Héctor Abad Gómez, asesinado a finales de los años 80 en Medellín por paramilitares.

¿Cara netamente paisa? Es una consideración peculiar a la hora de escoger un actor para un proyecto cinematográfico, pero en el caso de El olvido que seremos, la última palabra la tuvo el director y, obviamente, ese elemento no fue el único que pesó en la elección. Porque Bernardo Restrepo es un actor de carácter.



De su trayectoria dan cuenta importantes series de la televisión colombiana: Solo una mujer, Detrás de un ángel, Café, O todos en la cama, De pies a cabeza, Dejémonos de vainas, El cartel de los sapos y La bruja. También, las cintas Rosario Tijeras, María llena eres de gracia, La estrategia del caracol y Mena, producción de Tom Cruise.

Restrepo, nacido en Envigado hace 50 años, habló con EL TIEMPO sobre esta experiencia y el trabajo con Fernando Trueba, director español, ganador del Óscar.

Para mí significa llegar a la cima de la actuación, por haber estado en una preselección de los Óscar, que es el sueño, no de todos, pero sí de la gran mayoría de los actores. FACEBOOK

TWITTER

¿Para usted qué significa haber participado en esta producción?

Para mí significa llegar a la cima de la actuación, por haber estado en una preselección de los Óscar, que es el sueño, no de todos, pero sí de la gran mayoría de los actores. El proyecto me da mucho orgullo porque es paisa, y lo hice en Antioquia, en Medellín, en mi casa.

En la preselección de la película en los Óscar, ¿qué aspectos cree que tuvieron en cuenta en la Academia?

Creo que, básicamente, la historia, porque así se vive cotidianamente en Colombia. Escogieron una historia no rara ni extraña, sino una historia de la cotidianidad que vive el pueblo colombiano. Y miraron la categoría de los actores.

¿Fue difícil llegar a ser parte del elenco?

Fue lo más 'charro' del mundo. Tengo una mánager que se llama Ruth Mendieta, mánager de actores en Bogotá y tiene una escuela de actuación que se llama 3,2,1… Arte. Ella mandó unas fotos a un proyecto para una película en Medellín. Y un día yo iba caminando, cruzando una calle en Envigado, iba para el parque. Ella nunca me llama, solo me escribe por WhatsApp, y me dice: “Mi ‘Bernardito’ quedaste en la película a la cual mandé fotos”. Así llegué.

El actor paisa Bernardo Restrepo, uno de los personajes de la película 'El olvido que seremos', basada en el libro homónimo de Héctor Abad Faciolince. Foto: Archivo particular

¿Hubo alguna razón especial por la que lo escogieron?

Pues, me contaron que tenía una cara netamente paisa y que al director Fernando Trueba le había gustado para hacer un personaje de sindicalista. Eso fue comenzando diciembre del 2019, antes de la pandemia.

¿Cómo fue ese primer encuentro con el director Fernando Trueba?

El primer encuentro con Trueba fue en el set. Todos me decían que iba a trabajar con un director muy 'duro' que ya se ganó un Óscar de la Academia. Pero eso no me asustaba, me pasaba todo lo contrario, me da mucho orgullo trabajar con un personaje de estos. La mánager de él me envió por internet todo el guion de la película a mi correo electrónico. Yo lo imprimí y estudié mis escenas.

Es un monstruo de director, bárbaro. Es un 'man' formalísimo. Uno le aporta como actor... y el hombre lo acoge a uno como si fuera de la familia. FACEBOOK

TWITTER

Qué impresión le dejó el director después del rodaje?

Es un monstruo de director, bárbaro. Es un 'man' formalísimo. Uno le aporta como actor, le aporta para la escena y el hombre lo acoge a uno como si fuera de la familia.

Hay algo curioso y es que su personaje no tiene nombre, solo se le conoce como ‘sindicalista’, ¿hay alguna razón para eso?

La verdad no lo creo. No se le conoce nombre en la película. Es un sindicalista y es el sindicalista más importante al cual acude Héctor Abad Gómez, el personaje principal.

¿Qué le pidió el director Fernando Trueba para su personaje, teniendo en cuenta que no había un referente conocido sobre él?

Sencillamente que el personaje tenía que estar muy activo. El director me dijo: "Oye, tío, tu eres el que habla por todos los sindicalistas".

¿En qué sectores de la ciudad se rodó la película?

En Castilla, Prado centro, El Poblado, y en Envigado y Sabaneta. La película se ambientó en la década de los 80.

¿Qué otros actores colombianos participaron en el rodaje?

Orlando Cadavid y Gustavo Angarita, el ícono del cine colombiano. Él ha estado en casi todas las películas de cine de Colombia: Técnicas de duelo, Garzas al amanecer... El personaje de él es el amigo de la familia de Héctor Abad Gómez, el amigo más allegado a la familia. Todas las escenas mías son con Gustavo Angarita y Javier Cámara, el protagonista.

¿Por qué eligieron a un actor español para interpretar a Héctor Abad Gómez, que es el personaje principal?

Porque hicieron un casting y este señor, Javier Cámara, es el más parecido a Héctor Abad Gómez en el planeta. Ha trabajado con Antonio Banderas y otros grandes de España.

Después de participar en la película, ¿qué piensa de Héctor Abad Gómez?

Es una lástima que haya sido asesinado, porque era una persona que le ayudaba mucho a la gente. Personas así ya no hay.



ORLANDO LEÓN RESTREPO ESCOBAR

EDITOR DE EL TIEMPO

MEDELLÍN

@oleonn84