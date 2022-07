En la ciudad, el activismo digital sigue creciendo de manera acelerada, evidenciando que la protesta social y el apoyo a diversas causas o campañas ciudadanas, a través de redes sociales e internet, es tan válida y suma tantos adeptos como la movilización presencial.



En cifras, durante el primer semestre del 2022 en la capital de Antioquia, por medio de la web y en Facebook, Instagram y Twitter, se publicaron 262 peticiones ciudadanas que fueron virales; 31 más frente al mismo periodo del año anterior, registrando un aumento del 13,4%.

Así mismo, entre enero y junio se presentaron 88.545 firmas digitales de apoyo a diferentes campañas sociales que se promovieron en el municipio, 58.962 más que en los primeros seis meses de 2021. En otras palabras, este año frente al pasado, las firmas digitales se han incrementado cerca de un 200%.



Los temas que más impacto han generado en el mundo digital en este 2022 están relacionados, en un 70 %, con la coyuntura política, especialmente con la revocatoria y posterior suspensión del alcalde Daniel Quintero; seguido de la movilidad en la ciudad, los temas de violencia y equidad de género, y la vulneración de los derechos de los animales, que juntos sumaron un 30 % (10 puntos porcentuales cada uno).



Estos números son el resultado de un reciente reporte de Change.org, la organización de activismo digital más grande del mundo que cuenta con más de 2 millones 106 mil usuarios activos en su plataforma en Colombia, de los cuales 359.300 son de Medellín.



La compañía, basada en insights propios, reveló los datos más significativos que evidencian un completo panorama y diagnóstico del activismo digital en la ciudad.

Top 5 de coyunturas

En Medellín el activismo digital crece a buen ritmo. De hecho, fue protagonista en uno de los temas que más generó polémica en el municipio: la revocatoria de su actual burgomaestre, en el que 82.533 medellinenses a través del #DanielSeQueda le dieron su apoyo al mandatario local en diferentes redes, mientras que 45.178 por medio del #RevocatoriaImparable no lo respaldaron y pedían su salida del cargo, incluso con diferentes ‘firmatones’ en la Web.



Para tener en cuenta, este tema dividió las opiniones en internet de los paisas y polarizó las redes sociales. Se registraron 150.000 interacciones en Facebook, Instagram y Twitter relacionadas con esa coyuntura.



Otras campañas o iniciativas ciudadanas que también movieron la aguja de la opinión y los intereses de los medellinenses en Internet, fue el #SúmatePensionado que iba en contra de que se les impusiera un impuesto a las pensiones y que alcanzó más de 148.700 firmas digitales, cerca de 7.000 comentarios, 11.000 compartidos y 15.000 me gusta en redes.



De igual manera, se destacó la ‘firmaton’ en la que participaron más de 45.000 ciudadanos para pedirles a la Alcaldía y demás autoridades ambientales de Medellín que prohíban el uso de la pólvora sonora para evitar afectar a los animales. El #AnimalesSinPólvora tuvo un importante alcance y se volvió viral con más de 600 comentarios, 2.000 compartidos y 5.000 me gusta. Arrancó con el inicio de La Alborada y finalizó el 7 de enero, con la conmemoración del festivo de los Reyes Magos.

Interfaz de la plataforma Change.org desde un celular. Foto: Change.org

Así mismo, vale resaltar el #SalvemosALosHipopótamos cuyo objetivo era proteger a 100 ejemplares de estos animales, luego de que se les declarara como especie invasora por parte de MinAmbiente. Estos hipopótamos se encuentran actualmente en la Hacienda Nápoles y en el río Magdalena Medio y sus cuencas. A raíz de esta decisión de las autoridades, los animales corrían con el riesgo de ser sacrificados o cazados como medida de control. Sin embargo, más de 18.000 personas firmaron una petición para salvarlos y la campaña se hizo viral en redes generando a la fecha cerca de 500.000 interacciones, entre comentarios, compartidos y me gusta en Facebook e Instagram.



Finalmente, fue noticia el #SalvemosAlSuroeste, en el que más de 68.000 internautas firmaron digitalmente para que la ANLA no aprobará una licencia ambiental de explotación minera que comprometía la biodiversidad de Támesis, Jericó, La Pintada, Fredonia, Tarso, Jardín, Valparaíso y Caramanta, ubicados en el sur del departamento de Antioquia.

Una de las iniciativas es la recolección de firmas a través de Change.org/SalvemosAlSuroeste. Busca que la ANLA niegue de forma definitiva la licencia ambiental para el proyecto Quebradona. Foto: Archivo particular

Según Diana Durán, directora de Change.org Colombia, la dinámica y el comportamiento del activismo digital en Medellín es positivo, aunque tiene oportunidades de seguir creciendo.



“La comunidad, la idiosincrasia y las causas comunes que mueven a los paisas, además de los más de 350.000 medellinenses que ya usan la plataforma, indican que este fenómeno social puede ser uno de los protagonistas este año en la ciudad. De hecho, para promover e impulsar la participación de los ciudadanos en diferentes campañas y causas sociales que buscan generar cambios, creamos el #YoSoyPaisa,YoSoyChange”, explicó Durán.



De acuerdo con ella, las historias de salud, de ambiente y de animales son las que se perfilan que moverán más a los antioqueños en redes sociales e internet de cara a este segundo semestre del año.

Agregó que a partir de ahora los paisas en la plataforma de Change.org podrán crear sus propias historias, campañas e iniciativas para generar los cambios reales que necesita la sociedad.



“En este espacio se sentirán identificados con los temas que más le duele a la ciudad y encontrarán un medio y canal que les permitirá levantar su voz de protesta y llegar a las autoridades con propuestas concretas”, puntualizó la directora de Change.org Colombia.

Change.org ya tiene una sede en la ciudad

La plataforma de cambio social más grande del mundo, Change.org con presencia en 196 países y más de 500 millones de usuarios, llegó a Medellín.



Se trata de un espacio en el que los ciudadanos con causas y pedidos concretos pueden, a través de la plataforma, generar una comunidad de firmantes para pedirles a las autoridades generar un cambio.



Change.org trabaja para lograr ese cambio gracias al asesoramiento de un equipo interdisciplinario de manera gratuita.



La plataforma trabaja para hacer que los pedidos de la gente se vuelvan realidad, por ejemplo, la EPS no entrega un medicamento, una silla de ruedas, una orden para un examen, se crea la petición y la eps debe responder entregando lo necesario.



“Trabajamos para que las personas tengan comunidad, es decir firmantes alrededor del tema para que las autoridades realmente se sienten con ellos, escuchen las iniciativas y se entreguen soluciones que ellos necesitan”, dijo la directiva.



Cualquier persona con una conexión a internet, un computador o un celular puede hacer uso de esta herramienta que llega a Medellín con más de 600.000 usuarios.



“Tendremos dos personas directamente trabajando para que las peticiones se cumplan, haciendo el puente con autoridades locales y nacionales y se van a genera espacios donde los creadores de petición puedan hacer activismo digital”, agregó Durán.



Pidió no temerle a estos espacios digitales y aseguró que son un entorno seguro en el que no cabe el odio, ni noticias falsas ni el bullyng.



Felipe Ortegón Romero

Para EL TIEMPO - Medellín

@felipeortegon83