El 90,1 por ciento de las mujeres no denuncia el acoso callejero

El 61,5 por ciento de mujeres, residentes de las comunas Manrique, Villa Hermosa, La Candelaria y el corregimiento de Altavista, manifestaron sentir disgusto por salir después de las 7 p. m. a la calle. El dato fue arrojado por el proyecto 'Medellín, ciudad segura para mujeres y niñas', de la presente alcaldía.

Los resultados del proyecto serán debatidos en el Concejo de Medellín este lunes 29 de abril en el recinto de sesiones.

Uno de los hallazgos más destacados muestra que el 90,1 por ciento de las mujeres encuestadas no denuncia el acoso sexual en espacios públicos. Según, la concejal Daniela Maturana, no hay suficientes herramientas y rutas de atención claras para denunciar el acoso sexual callejero.



“El acoso sexual en espacio público no está tipificado como delito, en la Fiscalía lo clasifican como una injuria por vía de hecho. No es un proceso penal, sino un tema de conciliación entre las partes donde la víctima tiene que ir a poner la denuncia enfrentando al victimario”, afirmó Maturana.



Además, el estudio evidenció que el 62,5 por ciento de las mujeres está en desacuerdo con la premisa de que la mujer provoca con su vestimenta el acoso sexual en espacios públicos.

La iniciativa 'Medellín, ciudad segura para mujeres y niñas' pretende crear una línea base para contrarrestar los casos de acoso sexual en el espacio público de la ciudad.

Hasta el momento, se han realizado estudios en las comunas 3, 8, 10 y 70. Se espera que la investigación sea extrapolada a todas las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín.



Las secretarías de Seguridad y Educación, el ITM, la Institución Universitaria Pascual Bravo, el Colegio Mayor de Antioquia, el Metro de Medellín, la Policía Metropolitana, la Fiscalía y el Observatorio de Género Unaula participaron en el estudio.



Aparte de los resultados de la línea base, desde la bancada del Movimiento Político Creemos en el Concejo de Medellín, se realizó una encuesta a 958 mujeres. El 85,4 por ciento de las encuestadas afirmó haber sido víctima de acoso sexual en espacios públicos. Los lugares en donde más sentían inseguridad eran las calles, el transporte público y los parques.



Por último, el 44,7 por ciento de las mujeres dijo sentirse insegura en el espacio público, mientras que el 48,4 expresó que solo ocasionalmente.



