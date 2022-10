En los últimos 10 años, Medellín ha registrado desde alertas hasta tragedias por los llamados ‘edificios enfermos’, de los que todavía no hay un consenso sobre el número total de edificaciones con fallas estructurales en la ciudad. Según la Alcaldía de Medellín, hay 15, mientras que la Personería habla de 18.



Tampoco hay total claridad sobre quién recae la culpa de este mal que desde hace más de una década viene afectando tanto a las familias víctimas de estos proyectos inmobiliarios como al sector de la construcción de la ciudad.

En lo que sí hay claridad, es que son las familias las que han pagado los platos rotos tanto de la mala planeación de las constructoras, como de las falta de rigurosidad y control por parte de las entidades encargadas de ponerle la lupa a estos proyectos.



Este tipo de hechos han afectado principalmente a la capital antioqueña. Sin embargo, la última emergencia de este tipo se dio en Cartagena, en el año 2017, cuando la caída del edificio Blas de Lezo dejó 21 obreros muertos y más de 22 heridos, además de destapar una olla de corrupción que vinculaba a una constructora creada por los hermanos Quiroz.

Para los expertos, hay un riesgo inminente de colapso de la estructura Foto: Cortesía

Tras el escándalo, unas 100 edificaciones tuvieron que ser evacuadas por riesgos en su construcción.



Para Bernardo Alejandro Guerra, exconcejal de Medellín y quien por más de 8 años lideró la comisión accidental que le hacía seguimiento a las estafas inmobiliarias y a los edificios enfermos en la capital antioqueña, hay una culpa compartida entre curadurías, constructoras y alcaldía.



“Puedo concluir, casi 10 años después, que la figura de los curadores lamentablemente era una laxitud total, la cual fue toda documentada en la comisión accidental, y lo más lamentable de todo es que a algunos de ellos los volvieron a nombrar curadores de la ciudad. Sin duda estas personas y muchos de sus equipos de trabajo tuvieron un impacto con sus autorizaciones para agudizar el caso de los edificios enfermos, pues no verificaron a detalle los cálculos y el proyecto como tal”, indicó Guerra.



Agregó que la última sentencia del Tribunal Administrativo de Antioquia apenas este año vinculó a la Curaduría Segunda y al municipio de Medellín como responsables del caso Space.



No obstante, en diciembre del 2017, el Tribunal Superior de Medellín ratificó la absolución de los curadores Eliney Francis Llanos y Carlos Alberto Ruiz Arango, quienes aprobaron las licencias del edificio Space y fueron acusados por el delito de prevaricato.

Mantúa, en El Poblado, fue evacuado en el 2013 Foto: David Sánchez

Ruiz, sin embrago, fue destituido e inhabilitado por 8 años por la Procuraduría, entre otras cosas, por otorgar las licencias sin verificar ni formular observaciones que establecieran la existencia o no de una relación laboral entre el ingeniero civil encargado del diseño estructural y de la memoria de cálculo y el profesional que revisó los diseños.



Para el exconcejal Guerra, este tipo de decisiones y sanciones no corresponden al nivel de responsabilidad que tuvieron las curadurías en el caso de los ‘edificios enfermos’.



“Para mí las curadurías son un foco de corrupción. Es inaudito que quienes denunciamos estos casos hayamos tenido que salir del país y, en mi caso, con muerte política, mientras que los verdaderos culpables algunos están en detención domiciliaria, otros impunes y otros siguen ejerciendo a través de la tercerización, ¿y las víctimas? Siguen endeudadas con los bancos, pagando impuestos, con su patrimonio deteriorado y con afectaciones en su salud física y mental”, denunció Guerra.



Por su parte, Lina García, concejala que actualmente coordina la comisión accidental que lideraba Guerra en el pasado, detalló la parte de responsabilidad por parte de las constructoras.



“Algunos constructores sobrepusieron el interés económico sobre la seguridad de las edificaciones, contratando estudios de geotecnia y diseños estructurales con profesionales inescrupulosos que ofrecen optimizar costos o disminuir los mismos sacrificando los factores de seguridad de las estructuras y utilizando sistemas que representan mayor riesgo”, indicó la cabildante.

Así se veían los escombros del edificio Space dos días después del colapso. Foto: Guillermo Osa / Archivo EL TIEMPO

Diego Restrepo, quien para la época del Space se desempeñaba como gerente de Vivienda Segura de Medellín, contó que esta situación se derivó de un modelo de edificaciones baratas y de mala calidad implementado por el ingeniero calculista Jorge Aristizábal, ya condenado por el caso Space.



Dicho modelo representaba un gran ahorro de recursos y su prestigio convenció a las constructoras para desarrollar múltiples proyectos, según denunció Restrepo. El error de Aristizábal, según expertos, fue llevar la ‘hiperoptimización’ al límite.



Lo mismo opinó uno de los ingenieros calculistas expertos de la ciudad, quien prefirió omitir su nombre, pues hace parte de la evaluación de Continental Towers y otras edificaciones con fallas estructurales.



“No se trata de un solo edificio, en realidad son cuatro edificios construidos por CDO (constructora del Space) así en diferente época y unidos mediante juntas de construcción. Estas juntas no fueron diseñadas y el edificio se calculó como si fuese una sola unidad estructural, estas juntas son deficientes y conforman un plano de falla, es lo que pasó en el Space, no era un edificio sino seis unidos por este mismo tipo de junta y ya todos vieron cómo falló”, contó la fuente.



El hombre, que conoce el estudio diagnóstico hecho por la firma Rochell a Continental Towers en 2013, dio a conocer una serie de errores constructivos que llevaron a la evacuación y, al no hacer una repotenciación vigilada con el personal experto, la situación se agravó a tal punto que lo mejor es demoler el edificio.



Estas demoliciones le han salido caras a la Administración. Por ejemplo, toda la logística de la demolición del Continental Towers costará 6.000 millones de pesos; el Space, 5.000 millones y Bernavento, 2.467 millones.

Implosión de Bernavento en 2018. Foto: EL TIEMPO

¿Quiénes responden?

Le he pedido a la secretaria de Gobierno que inicie todas las acciones legales contra los Villegas para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos FACEBOOK

En el caso de Continental Towers, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que, a pesar de que se hizo la declaratoria de calamidad pública para realizar la demolición con presupuesto público, se procederá a demandar a las personas que hacían parte de CDO para intentar recuperar lo invertido.



“Le he pedido a la secretaria de Gobierno que inicie todas las acciones legales contra los Villegas para que repita contra ellos todos los gastos que tengamos, porque no puede ser lo que está pasando ahora, que ellos liquidan la sociedad o la mandan a liquidación, ya no responden por nada más”, dijo el mandatario local.



Este es un caso recurrente en los diferentes proyectos con fallas estructurales, las constructoras se declaran en insolvencia para no responderles a los propietarios y posteriormente crean nuevas sociedades para seguir construyendo.



Didier Moreno, quien hace parte de la mesa de trabajo de la repotenciación de Kampala (evacuado en 2019), contó que si bien las empresas constructoras han estado en la mesa (Ingecom y Asfalto & Hormigón), así como las autoridades distritales, no hay una solución al problema.



Sin embargo, la alcaldía también tiene su cuota de responsabilidad. En 2019, la administración distrital informó que hay 11 procesos en su contra por ‘edificios enfermos’: una acción de grupo en Bernavento, que está en periodo probatorio; seis en Space (tres acciones de nulidad, dos reparaciones directas y una acción de grupo), de los que ninguno se ha resuelto; dos en Continental Towers (reparación directa que está pendiente de audiencia inicial y acción de grupo que está en etapa probatoria), y dos en Asensi (reparación directa y acción de grupo, ambas pendientes de audiencia inicial).

n julio del 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó, en segunda instancia, la sentencia condenatoria en contra de Pablo Villegas (representante legal de la constructora Lérida CDO), María Cecilia Posada Grisales (directora de la obra) y de Jorge Aristizábal Ochoa (ingeniero calculista), por el desplome del edificio Space de Medellín en el que perdió la vida Juan Esteban Cantor, un joven de 23 años que residía en el edificio.



Por esa víctima fatal, a las personas mencionadas se les encontró culpables por homicidio culposo.



Asimismo, en octubre del 2020 la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por el delito de urbanización ilegal contra el geólogo Jhon Jairo Botero Muñoz, el ingeniero civil Jorge de Jesús Aristizábal Ochoa y contra el representante legal de la Promotora Bernavento S.A. Jorge Aníbal López Acosta.



Además de lo antes mencionado, López Acosta debe responder también por el punible de estafa en masa agravada, según confirmaron autoridades.

Estos son los edificios ‘enfermos’

Del listado total entregado por la Personería y la alcaldía, Space, Bernavento y Lolay se encuentran demolidos; Kampala, Asensi, Continental Towers y Mantua están desalojados y se les hace seguimiento y monitoreo; Cerezos de Calasanía, San Miguel del Rosario, Tricentenario, Altamira, Arboleda del Rodeo y Atalaya de la Mota están habitados y se les hace seguimiento. Por último, Altos de San Juan, Colores de Calasania, Punta Luna I y La Merced fueron reforzados y están habitados, mientras que Punta Luna III está en construcción y se le hace seguimiento.



Por su parte, el subdirector de Manejo de Desastres del Dagrd, Carlos Muñoz, indicó que los cinco edificios que están habitados (Atalaya de la Mota, Arboleda del Rodeo, Cerezos de Calasanía, Tricentenario y Altamira) ya recibieron concepto favorable con estudios que así lo determinaron. En San Miguel del Rosario contó que se espera que las labores de reforzamiento, que adelanta un privado, finalicen el próximo año.



DAVID ALEJANDRO MERCADO

Redactor EL TIEMPO Medellín