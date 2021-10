Vender el lote, última esperanza de reparación para los afectados de Space

Van a recuperar algo. No los 8 años que han pasado desde que cayó el edificio en el que pusieron los ahorros de su vida, no el dolor ni la angustia ante la indolencia de una constructora que no les respondió, tampoco las secuelas sicológicas de seguir pagando cuentas de un edificio deshabitado, y mucho menos van a recuperar la confianza ante unos gobernantes que los dejaron solos.



Pero, aun así, los afectados por el edificio Space van a recuperar algo. O al menos así lo sienten tras recibir la noticia del registro del lote de casi 11.000 metros cuadrados donde estaba construido el edificio, lo que permitirá que lo puedan poner a la venta y recuperar algo del dinero que han perdido.



El pasado 12 de octubre se cumplieron ocho años desde que la torre 6 de este edificio colapsó causándoles la muerte a 12 personas y generando que, posteriormente, las otras cinco torres fueran implosionadas.



En el lote donde solía estar el edificio se reunieron algunos de los afectados en un plantón para que la ciudad no olvide que, a pesar de todos estos años, la reparación aún no llega.



En aquel momento, exigían una respuesta por parte de la oficina de Registros sobre el por qué no se ha registrado el lote a nombre de los propietarios, requerimiento para que puedan ponerlo a la venta.



Augusto Castro, propietario de uno de los apartamentos de Space, estuvo en dicho plantón e indicó que la tragedia no ha terminado.



“El lote nos lo adjudicaron en 2016 pero no se había podido registrar sin que nos dieran una razón clara. Hay familias que no se han recuperado ni económica ni moralmente después de todos estos años. Hemos escuchado historias de divorcios, enfermedades como cáncer e incluso, un caso de suicidio”, contó el afectado.



El lote donde estuvo el Space. Foto: Juan Augusto Cardona

Nubia Alicia Vélez, Registradora de Instrumentos Públicos de Medellín, zona sur, explicó que no se habían pagado los gastos de registro, que eran unos $160.000, trámite que ya se hizo el pasado miércoles 13 de octubre.



“Mientras no se hubieran pagado esos conceptos no se podía dar trámite al registro. Una vez hecho el pago, creemos que en unas dos semanas ya estaría inscrito el lote, porque ya se le hizo análisis jurídico al documento y los porcentajes están bien y el auto de adjudicación no tiene razón que impida su registro”, explicó Vélez, quien agregó que el documento ingresó hace aproximadamente tres meses.



Por su parte, Javier Henao, otro de los afectados de Space, celebró que ya se haya surtido este proceso y explicó que el siguiente paso es la valoración y venta del lote, el cual no tiene ninguna afectación ni problema.



“Le propusimos a la alcaldía el valor catastral de $16.000 millones y nos dicen que lo están estudiando. Lo otro sería ofrecerlo a varias compañías constructoras ya que el lote no ha perdido la licencia”, explicó Henao.



Por su parte, Carlos Mario Montoya, secretario de Gestión y Control Territorial, indicó que la alcaldía, que tiene el 19 por ciento de propiedad en el lote, estaría interesado en adquirir la totalidad del predio.



“La alcaldía ha logrado sentarse con las partes (antiguos constructores, propietarios que no negociaron con la constructora) y tenemos un mecanismo de diálogo fluido. Estamos analizando dos propuestas mirando la viabilidad técnica para saber si la alcaldía puede hacer alguna negociación con el predio. No nos podemos comprometer todavía porque hay que definir de dónde saldrían los recursos”, expresó Montoya.



De otro lado, el alcalde Daniel Quintero también se pronunció sobre el tema e indicó que le “duele mucho” lo que ha pasado con estas familias y con todas las que han sido afectadas por estos edificios mal construidos.



El alcalde recordó que el Concejo aprobó recientemente un proyecto de acuerdo para que los propietarios de edificios mal construidos queden exentos del pago del impuesto predial.



“Vamos a seguir trabajando para construir propuestas y estrategias para que puedan descansar de este infierno tan grande y puedan avanzar y resolver este lío tan tremendo”, precisó Quintero.



ALEJANDRO MERCADO

EL TIEMPO MEDELLÍN

​@AlejoMercado10

