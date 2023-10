Edificio Space de Medellín: 10 años del colapso y cero reparación para los afectados

Una torre colapsada, cinco más que debieron ser demolidas, 12 víctimas mortales, millones de pesos perdidos, más de 100 familias afectadas y cero reparación.



Ese es el triste balance que ha dejado la tragedia del edificio Space que este jueves 12 de octubre cumple 10 años del colapso de la torre 6, el cual derivó en una serie de irregularidades en los llamados ‘edificios enfermos’ de Medellín.

Actualmente la zona, que prometía ser uno de los lugares más exclusivos de la ciudad para vivir, es un basurero abandonado, con escasa vigilancia volviéndose un dolor de cabeza para los afectados y vecinos.



Es importante recordar que hay dos tipos de afectados: un grupo que decidió negociar con la constructora CDO el pago del 40 por ciento del valor de su inmueble, mientras que el 60 por ciento restante saldría de la venta del lote; y otro grupo que optó por no negociar y llevar todo a las instancias legales.



El lote no ha podido venderse Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

“Nosotros muy rápidamente después de caída de la torre 6 tomamos la decisión que eso tenía que ser un proceso litigioso porque los constructores empezaron a declararse en quiebra. Los constructores empezaron a darnos evasivas en cada reunión, entonces desde un principio empezamos a ver luces de alarma y ya sabíamos que esto no iba por buen camino, por lo que a partir de diciembre comenzamos el proceso grupal”, recordó Carlos Ruiz, afectado y representante de las víctimas de la constructora CDO.



En aquel momento eran poco más de 20 familias las que comenzaron el proceso de demanda grupal en contra de los constructores, del curador, del municipio y de todos los que estaban involucrados.



“Ese proceso fue supremamente lento como es la justicia de este país. Ha sido muy duro, algunos ya murieron sin que hubieran visto justicia, otros se han enfermado y todo esto ha sido supremamente desgastante. Apenas en 2022 hubo un fallo a su favor en este caso”, agregó Ruiz.



Se trata del fallo emitido por el que el Tribunal Administrativo de Antioquia, que declaró solidariamente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la caída de la edificación Space, al municipio de Medellín, así como a Lérida Constructora de Obras S.A., a Carlos Ruiz Arango, y Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Juan José Restrepo y Emilio Restrepo Posada.



Así está el lote donde estaba el Space Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

También fueron condenados Axa Colpatria, la Previsora Compañía de Seguros, Mapfre y Allianz a pagar lo que les corresponda por pólizas. En total, tendrían que pagar 55.000 millones de pesos.



Según el texto del fallo, al municipio de Medellín le corresponde pagar el 25 por ciento del total de las indemnizaciones, es decir, unos 30.000 millones de pesos. Sin embargo, a la fecha no se ha pagado un solo peso.

¿La razón? Ruiz opinó que los hallados culpables “en su afán por omitir su responsabilidad, instauraron varias acciones de tutela, a pesar de que no habían utilizado todos los medios jurídicos que tenían, lo que llevó a que el Consejo de Estado reabriera injustificadamente el debate, dejándonos a los propietarios, víctimas reales de este hecho, nuevamente en el limbo”.



Dicha decisión, que vuelve a dilatar el proceso, evitó que se comenzara a cerrar una herida abierta hace 10 años.



Es por eso que ahora el llamado que las víctimas hacen a la Corte Constitucional es que revise el proceso, que en poco tiempo ratifique la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia y que por fin se haga justicia en favor de los directamente afectados.

Al preguntarle a la alcaldía de Medellín por este caso, su respuesta fue la siguiente: "El Distrito de Medellín confirma que en la actualidad existe un fallo condenatorio en segunda instancia del Tribunal Administrativo de Antioquia en donde señala que se le debe responder a las 102 familias que resultaron afectadas en caso del Edificio Space".



"Sin embargo, no se ha comenzado con el pago de sentencia a las familias afectadas en el caso Space, porque actualmente, se adelanta una solicitud de revisión eventual de la sentencia ante el Consejo de Estado".

El lote, otro problema

El lote donde estaba ubicado el Space Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

A pesar de que el lote quedó a nombre de los afectados y del municipio de Medellín, entre otros, su venta ha sido imposible, así como la intención de la Alcaldía de comprarlo en su totalidad y que los afectados reciban una indemnización.



Las 13 familias afectadas que siguen en litigio para lograr justicia, dicen que tener el 30 por ciento del lote ha sido más una carga que una solución.

Estamos en este momento en el @ConcejoMedellin a 10 años de la tragedia de #edificiospace necesitamos ayuda con la exención del predial pic.twitter.com/Bm9vxkIPTt — andre (@aecheverri3) October 6, 2023

Esto, por cuenta del pago del Impuesto Predial por parte de la Alcaldía, no solo antes por los apartamentos que tenían, sino ahora por la propiedad del lote.



"A todos nos forzaron a pagar a las malas, porque es que nos iban a perseguir otros bienes, lo que no tiene ningún sentido. Nos sentimos perseguidos por la alcaldía, y estamos hablando de las tres administraciones. La de Aníbal Gaviria no hizo nada por nosotros, la de Federico Gutiérrez tampoco y esta de Daniel Quintero mucho menos. Lo único que han hecho es seguirnos persiguiendo por pagos de prediales de un bien que no tenemos", manifestó el afectado.



Afirmó que, en los cálculos que tienen los afectados, a cada uno en promedio les ha tocado pagar 20 millones de pesos en prediales desde que ocurrió la tragedia.



"La verdad es que nos sentimos muy desamparados, la justicia no ha estado al lado de nosotros porque al día de hoy no solo no tenemos apartamentos, sino que adicionalmente el mismo municipio nos ha metido la mano al bolsillo y nos ha quitado plata a punta de prediales", agregó Ruiz.



Si bien para un grupo de afectados la venta del lote sería la mejor salida para que haya una reparación digna e incluso han adelantado negociaciones para que esto ocurra, no han podido venderlo.



Tanto para Ruiz, como para otros afectados, tener un porcentaje de este lote acarrea más gastos que beneficios e incluso dijo que, en su caso, no quiere saber nada de este lote y ha intentado regalarle su parte a la Alcaldía, pero no se la han querido recibir.

Lote del edificio Space Foto: Jaiver Nieto Álvarez /ETCE

Cuenta el hombre que este año el tributo que les toca pagar en promedio es de 10 millones de pesos al año, en promedio.



"Eso es una absoluta locura, eso significa la quiebra de un montón de personas porque eso es un millón de pesos mensuales de lo que tenés que trabajar para entregarle esa plata al municipio para que no te persiga, es como si nos estuvieran secuestrando, como si nos estuvieran extorsionando", dice el hombre con angustia.



Dicho lote, de casi 11.000 metros cuadrados, está siendo ofrecido por unos $16.000 millones de pesos. Sin embargo, a pesar de estar ubicado en una zona privilegiada y de que lo cobija el anterior Plan de Ordenamiento Territorial, no se ha podido vender.



El 23 de septiembre fue la implosión del edificio Space

