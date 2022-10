En la noche del 12 de octubre del 2013 se desplomó la torre 6 del edificio Space y sepultó a 12 personas.



No solo fue la estructura la que se vino abajo, también la vida de las 120 familias que moraban en las seis torres de este conjunto residencial, quienes han tenido que recoger los pedazos para volver a armar su vida.



Y es que las secuelas de la suma de errores de este edificio mal construido no son solo patrimoniales.

Javier Henao recuerda que cuando tuvo que salir de su casa al lado de su familia dejó todo allí, ropa, electrodomésticos y hasta el carro quedó en conjunto residencial. No pudieron salvar nada y ni se atrevieron a entrar de nuevo ante el riesgo inminente de que se cayera el edificio.



“Van nueve años y no hemos podido salir de este túnel. Apenas el año pasado comenzamos a tener noticias sobre la reparación, pero no es suficiente. ¿Quién responde por los daños extrapatrimoniales? A mí me dio cáncer dos veces, hay afectaciones sicológicas, nos quitaron el derecho a una vivienda digna y hasta hay vecinos a los que esta situación los enfermó y hasta ocasionado abortos, debido al estrés”, cuenta Henao.



Él hace parte de las 18 familias que conciliaron con la constructora CDO y se les pagó el 40 por ciento del valor de su inmueble, mientras que el 60 por ciento restante saldría de la venta del lote, un proceso que se ha demorado.



(Le recomendamos leer: ‘Edificios enfermos’, un mal que sigue haciendo estragos en Medellín)



De otro lado, hay 12 que optaron por no conciliar y llevaron su caso a los estrados para esperar reparación.



Entre lo poco positivo que ha ocurrido en todo este proceso, es que el año pasado lograron registrar el lote del Space a nombre de los afectados, así como de la Alcaldía de Medellín y otras entidades.

Facebook Twitter Linkedin

El 23 de septiembre de 2014 se realizó la implosión de las etapas 1 a la 4 del edificio Space. Foto: Archivo EL TIEMPO

En total son 56 personas, entre naturales y jurídicas, las que quedaron como propietarias del lote mediante un proindiviso, es decir que cada persona tiene un porcentaje de la propiedad y se comparten la titularidad de la misma.



El lote, de unos 11.000 metros cuadrados, tiene un avalúo catastral de $ 15.000 millones y, de acuerdo con Henao, quien es administrador, el valor comercial es de más de 25.000 millones de pesos. El mayor porcentaje lo tiene la Alcaldía de Medellín, con el 20 por ciento, que equivale a unos $ 3.000 millones.



El terreno lo están vendiendo en $ 16.000 millones, debido al trámite para hacer el traspaso correspondiente.



Sin embargo, aunque este lote cuenta con beneficios y una ubicación privilegiada, su venta ha sido compleja.



(Le puede interesar: Medellín: denunciarán a comediantes que se burlaron de joven arrollada en atraco)

No hay un interés particular sobre ese lote, no tenemos dentro de nuestro Plan de Desarrollo ningún proyecto en esa zona FACEBOOK

TWITTER

Explica el afectado que el lote, ubicado en El Poblado, no tiene problemas de suelos y lo cobija el POT anterior, por lo que se puede construir con las normas del momento del siniestro.

“Pero al ser proindiviso, si uno de los propietarios no quiere vender su porcentaje, se daña la venta, que era lo que estaba pasando. Ya logramos que todos estuviéramos de acuerdo en la venta y es lo que esperamos para poder salir de este túnel”, expresa Henao.



Carlos Ruiz, otro de los afectados por Space y quien optó por no conciliar con la constructora, asegura que si bien el lote quedó a nombre de los afectados, desde que este no se venda sigue siendo otra deuda más por la que tienen que seguir pagando.



“A mí me correspondió el 1,2 por ciento, por lo que me toca pagar unos 10 millones anuales de impuesto predial. Tuvimos exención por este año y para el 2023, pero para aplicar a este se tiene que estar al día y no todos lo están, hay quienes tienen una deuda de 20 millones”, narra el afectado.



(Lea también: Medellín: Metro de la 80 lo construirá la única empresa que presentó oferta)



Y aunque indicaron que la Alcaldía era la primera opción para hacerse con el lote, debido a que tiene el 20 por ciento y a que allí podría construir una universidad, un parque o un proyecto grande de ciudad, el alcalde Quintero indicó que esta opción no la tienen contemplada.



“Vamos a sentarnos con los afectados para ver a qué soluciones podemos llegar con ellos, pero no hay un interés particular sobre ese lote, no tenemos dentro de nuestro Plan de Desarrollo ningún proyecto en esa zona”, expresó el mandatario distrital. Agregó, sin embargo, que están abiertos a explorar y analizar las ideas que tengan los afectados y ahora dueños del lote para que eventualmente se logre una salida.

Decisión del tribunal



En julio del 2018, la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín confirmó, en segunda instancia, la sentencia condenatoria en contra de Pablo Villegas (representante legal de la constructora Lérida CDO), María Cecilia Posada Grisales (directora de la obra) y Jorge Aristizábal Ochoa (ingeniero calculista), por el desplome del edificio Space de Medellín en el que perdió la vida Juan Esteban Cantor, un joven de 23 años que residía en el edificio.



Por esa víctima fatal, a las personas mencionadas se les encontró culpables por homicidio culposo.



Villegas, al ser el representante legal de la obra, cumple 51 meses de cárcel; Aristizábal, el ingeniero, fue también sentenciado a 51 meses de cárcel; Posada, la directora de la obra, recibió, por su parte, 49 meses de cárcel.



El juez, además, impuso también prohibiciones para el ejercicio de la profesión. Para Posada Grisales, de 54 meses; para Villegas Mesa, 73 meses, y para Aristizábal Ochoa, 75 meses.

📢| Edificio Space 11/10/2013



El 11 de octubre de 2013 recibimos una llamada en la línea única de emergencias en donde se nos alertó sobre el agrietamiento en la estructura del Edificio Space.



Actuamos de manera preventiva y #ProtegemosLaVida pic.twitter.com/FUVcazGL0m — DAGRD - Medellín (@DAGRDMedellin) October 11, 2022

Otro avance positivo en medio de la tragedia fue la decisión del Tribunal Administrativo de Antioquia, que el pasado 14 de septiembre declaró solidariamente responsable por los perjuicios materiales y morales ocasionados con la caída de la edificación Space al municipio de Medellín, a Lérida Constructora de Obras S. A., a Carlos Ruiz Arango, y a Pablo Villegas Mesa, Álvaro Villegas Moreno, Juan José Restrepo y Emilio Restrepo Posada, quienes deben pagar solidariamente más de 55.000 millones de pesos.



De estos, el 25 por ciento le corresponde a la Alcaldía de Medellín, lo que equivale a unos 30.000 millones de pesos.



Para Carlos Ruiz, afectado, esta condena es un comienzo para empezar a cerrar un capítulo doloroso en sus vidas que ha durado ya nueve años.



“Esperamos que esto sea una manera para que los constructores sean éticos y serios y las alcaldías y las curadurías revisen bien las construcciones para que estas tragedias no vuelvan a suceder”, dice Ruiz.

Acerca del lote



Facebook Twitter Linkedin

El lote, a pesar de estar en una zona privilegiada, no ha podido venderse Foto: Jaiver Nieto

Para muchos, el predio está estigmatizado por lo que pasó en Space.



Sin embargo, los afectados insisten en que Space no se cayó por el lote, “se cayó porque estuvo mal construido”.



Aseguran que tienen el concepto del estudio geológico de suelos, así como el concepto que indica que en el predio se puede construir un proyecto igual o similar.



"El estudio geotécnico del proyecto Space fue ejecutado por la empresa Vieco Ingeniería de Suelos, Ingeniero Bernardo Vieco. Debe entenderse que dicho estudio fue elaborado para las condiciones particulares del proyecto Space, por lo cual, para cualquier nuevo desarrollo, debe elaborarse un nuevo estudio geotécnico completo, de acuerdo con la normatividad vigente", dice el informe.



Finalmente, los afectados y ahora propietarios del predio afirman que ya se han pagado los impuestos de construcción, lo que es una ventaja para quien desee adquirirlo.



ALEJANDRO MERCADO

Redactor de EL TIEMPO

@AlejoMercado10