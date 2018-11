Edificio en Itagüí será demolido por incumplir normas de construcción

El diseño estructural del edificio Babilonia, ubicado en Itagüí, incumple las especificaciones técnicas de sismorresistencia, por lo cual no puede ser habitado, así lo concluyó la administración municipal, tras evaluar el estudio de vulnerabilidad presentado por la constructora del inmueble, Ruiz Sánchez y Asociados Propiedad Raíz SAS.

Por ello, mediante la Resolución 110428, la alcaldía tomó la determinación de que la estructura sea demolida. Y es que según dicho estudio, que fue analizado por el despacho municipal, el edificio tiene defectos de construcción, se usaron materiales que no son suficientemente resistentes y hay patologías asociadas al agotamiento del concreto estructural que han debilitado progresivamente el edificio. Así las cosas, el inmueble fue declarado en inminente riesgo de colapso y amenaza de ruina.



“El edificio, según el estudio, presenta una falsa sensación de estabilidad, no es seguro hacer una intervención en él y por eso se toma la determinación de demoler”, explicó Óscar Darío Muñoz, secretario jurídico de la alcaldía de Itagüí, quien aclaró que hoy se vence el plazo de apelación a que tiene derecho la constructora ante la decisión. Si no lo hace, tiene 30 días para presentar el plan de demolición controlada.



En dicho plan, la constructora deberá incluir aspectos como planes de contingencia, manejo ambiental, seguridad, componente social y jurídico, así como el detalle de todas las acciones que se requieran para que el procedimiento de demolición no ponga en riesgo a los habitantes.

FACEBOOK

Para las 36 familias propietarias de los apartamentos, que equivalen a unas 80 personas, esta noticia causa dolor, pero se constituye como una primera respuesta que estaban esperando hace meses, especialmente desde junio, cuando la alcaldía les ordenó la evacuación preventiva del lugar, luego de que se hicieran varias visitas en las que participaron el Área Metropolitana, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo y otras autoridades municipales.



“Salió la decisión que tanto estábamos esperando, era algo que ya teníamos previsto que iba a suceder porque en las audiencias pasadas se presentaron estudios que no daban muy buenas noticias. Sin embargo, tenemos un sentimiento de tristeza, dolor y preocupación porque estamos perdiendo nuestro patrimonio y se desvanece el sueño de tener un hogar”, manifestó Ángela Ramírez, administradora del edificio y propietaria de uno de los apartamentos.



Ramírez es solo un ejemplo del sufrimiento que viven las 36 familias por la situación del edificio Babilonia, pues invirtieron todos sus ahorros en el sueño de tener un apartamento propio, que no llegaron a disfrutar ni tres años.

FACEBOOK

Desde el día de la evacuación, algunos se están quedando con familiares y otros en arriendo temporal. Inicialmente, la alcaldía de Itagüí les ofreció tres meses de subsidios para pagar dichos arriendos, pero ya este beneficio está por terminar. A partir de entonces, deben buscar recursos para costear la vivienda.



Aunque Muñoz afirmó que este deber le compete a la constructora, las familias son escépticas, pues en las últimas audiencias del caso no se han presentado representantes de la misma que den respuestas sobre el reconocimiento de responsabilidades.

“Ellos como propietarios deben adelantar el trámite del estatuto del consumidor para hacer las reclamaciones de garantías en el tema estructural del edificio”, dijo el secretario jurídico, quien añadió que como administración municipal avanzan en el establecimiento de las responsabilidades del constructor por las infracciones en las que haya podido incurrir.



Entre tanto, las familias hicieron un llamado a las instituciones de vigilancia y control para que intensifiquen los procedimientos en las nuevas construcciones, pues al presentar fallas de este tipo, no solo se pone en riesgo la economía de las personas, sino también su seguridad.



Vale recordar que este es el tercer edificio que será demolido por esta causa en el valle de Aburrá, el más reciente fue Bernavento, en La Mota, y Space, en El Poblado. Asimismo, hay otras edificaciones evacuadas por riesgo de colapso.



