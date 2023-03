Desde hace 10 años Medellín está condenada a un problema de hacinamiento en sus estaciones de Policía y, hasta el momento, no hay una salida clara para esta problemática.



Cifras de la Secretaría de la Seguridad indican que, en las 27 estaciones de Policía de Medellín hay 2.044 detenidos de los cuales, 449 son condenados, 1.568 sindicados y 27 domiciliarios. Es decir que hay 1.401 personas de más para un hacinamiento del 218 %.

Una situación que se ha ocasionado que del 2021 al 2023 se hayan fugado 50 personas y hayan fallecido otras 11, principalmente por temas relacionados a enfermedades.



No solo eso. El hacinamiento en estos lugares ha hecho que más de 100 policías que deberían estar reforzando la seguridad en las calles, tengan que estar en estos espacios custodiando a la población privada de la libertad.



Y aunque la Corte Suprema de Justicia emitió en 2019 un fallo en el que obligaba al entonces municipio de Medellín a construir una cárcel para sindicados, actualmente no se ve un solo ladrillo para dicha estructura, más de tres años después.



Dicho fallo, le daba a Medellín, al igual que a otros municipios, un plazo de 40 meses para construir una cárcel para sindicados, es decir, personas acusadas de algún delito pero que aún no han sido condenadas.



Dicho plazo vence el abril de este año, sin embargo, en 2022 salió una sentencia de unificación de la Corte Constitucional otorgó otros 6 años más para dar cumplimiento a dicho fallo.



Así lo aseguró el secretario de Seguridad de Medellín, general (r) José Gerardo Acevedo, quien socializó ante el Concejo los avances del proyecto de la cárcel para sindicados, el cual se realizará mediante una Alianza Público Privada (APP).



Si bien la alcaldía distrital afirma que sí hay avances, tanto concejales como veedores opinan lo contrario.

El proyecto

El proyecto de cárcel metropolitana presentado por la alcaldía tiene capacidad para 1.339 personas, lo que bajaría en 208 % el hacinamiento actual.



El lote elegido para la construcción del centro penitenciario está ubicado en el corregimiento de San Cristóbal, occidente de Medellín, y tiene aproximadamente 30 hectáreas en las que se construirán seis pabellones. El lote se encuentra ubicado cerca de la cárcel El Pedregal y es propiedad de la alcaldía de Medellín (55%), la Policía Nacional (35%) y un privado (10%).



El secretario de Seguridad de Medellín expresó que se requieren poco más de $56.200 millones para la construcción de esta obra, la cual sería mediante vigencias futuras anuales por 12 años, desde el 2026 hasta el 2037.



Es decir, se requieren unos $675.000 millones.



“¿En qué está la obra? Entre 2023 y 2024 se llevarán los diseños de la cárcel a fase III y ese mismo 2024 estarían comenzando las obras, las cuales se irían hasta el 2026, que estaría siendo operada”, contó el general (r).



El privado, además del diseño y la construcción de la cárcel, prestará servicios de alimentación y lavandería, operación de talleres y formación de los sindicados, así como la operación y el mantenimiento de la infraestructura.



Por su parte, la administración distrital se encargará de la administración de la cárcel, la guardia y custodia, la atención integral y el servicio de salud. Costos



Rodrigo Foronda, director de la Agencia APP, explicó que el privado pone todos los recursos al principio, es decir el Capex, que es el costo inicial de la inversión de la infraestructura.



“El privado construye a su cuenta y riesgo la cárcel y, mediante la operación de la misma recupera esa inversión. En abril podremos mostrar un proyecto de pliegos de la licitación ya publicado”, manifestó Foronda.



En 2026, cuando ya esté operando, la capacidad del Distrito para las personas sindicadas en el 2026 será de 2.382 personas, con los más de 1.300 en la cárcel de sindicados, el aforo de las 27 estaciones de Policía que seguirá en 643 sindicados y se suma un centro transitorio Aures, que albergará a 400 más.

Para Jorge Carmona, defensor de los DD. HH. de las personas privadas de la libertad, este número es insuficiente y se debió planear una cárcel, mínimo, para 2.500 personas.



“No ha habido y no hay voluntad ni intensión para apuntarle a la dignidad a las personas privadas de la libertad. Con ese proyecto de cárcel no se va a solucionar el hacinamiento, eso debe replantearse”, manifestó Carmona.



Añadió el vocero de la veeduría de la población privada de la libertad que convocarán a una reunión el próximo 9 de marzo en la que propondrán dos alternativas para este proyecto, que esperan sean atendidas por la alcaldía.



Una es llamada Casa Libertad y el otro es un proyecto agroalimentario y autosostenible.

Estamos convencidos de la necesidad de Medellín por tener una cárcel para sindicados, moderna, con capacidad que nos permita deshacinar las estaciones de Policía y aumentar la operatividad. pic.twitter.com/qLbHPONf9R — BG (RP) José Gerardo Acevedo Ossa (@acevedossa) February 27, 2023

Dudas y peros

Durante la socialización del Proyecto de acuerdo para solicitar las vigencias futuras, fueron más las dudas que las certezas que expresaron los corporados a la iniciativa.



Las principales fueron, falta de confianza a la administración Quintero en cuanto a la ejecución de proyectos, el exceso de vigencias futuras que la alcaldía ha solicitado y el tema predial y de ubicación donde estaría la cárcel.



El concejal Daniel Duque opinó que el problema de la política criminal no se soluciona con cárceles y agregó que cuando esta cárcel esté construida ya va a estar hacinada.



Asimismo, criticó que nuevamente esta alcaldía solicite vigencias futuras, especialmente a menos de un año de que se termine la administración.



“Nuevamente nos piden que comprometamos vigencias futuras, de hasta 675.000 millones de pesos, ¿entonces cuánto van a poner los otros municipios? ¿cuánto el Área Metropolitana? y ¿cuánto la Gobernación de Antioquia? no es justo que Medellín cargue con todo el valor económico de esta cárcel cuando la sentencia abarca a otros municipios y entidades. Además, en esta administración siempre nos han pedido vigencias futuras y siempre esta administración se ha quedado corta en su ejecución”, cuestionó Duque.



Sobre esto, el general (re) Acevedo respondió que, según el fallo, Medellín debe liderar la construcción de la cárcel y, “ante la no manifestación de los otros municipios, nos toca avanzar. La única forma de poderlos vincular es cobrarles cuando nos manden a un privado de la libertad, pero hicimos todo para que se unieran a la construcción”, expresó Acevedo.

Referente a la demora en traer el proyecto años después de que se emitiera el fallo, el funcionario aclaró que, al ser la primera iniciativa de APP que se hace en este tipo de obras, su estructuración no es nada fácil.



“El proceso de negociación con la familia del 10% del lote duró un año. El terreno apenas nos lo entregaron el año pasado ¿cómo íbamos a presentar un proyecto sin tener ni siquiera el terreno? Con la Policía el trámite se demoró seis meses. Y el primer año fue pandemia, entonces esa es la razón del por qué se presentó apenas ahora el proyecto”, explicó Acevedo.



Finalmente, el director de la Agencia APP advirtió que, de no aprobarse las vigencias futuras, la única alternativa sería realizar la obra vía obra pública, “lo que obligaría a cambiar los diseños y otras condiciones, un proceso que tomaría otros tres años aproximadamente”.



Con este escenario álgido se espera que pronto se den las discusiones en el recinto del Concejo para saber si se le da o no, vía libre a un proyecto que lleva años atado de manos.



Alejandro Mercado

Corresponsal de EL TIEMPO

