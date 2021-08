El drama de 86 familias que invirtieron todo en la casa de sus sueños

El sueño de 86 familias de tener casa propia parece cada día más irrealizable. La frustración que hoy viven se ha prolongado a lo largo de los seis años que llevan esperando a que la Fundación Compartir, entidad privada sin ánimo de lucro creada hace 42 años, les haga entrega de su propiedad.



El proyecto inmobiliario Mirasol, ubicado en la vía Rionegro-La Ceja, sector San Antonio de Pereira, en el oriente de Antioquia, hace parte de una de las líneas estratégicas de la Fundación que establece el desarrollar proyectos urbanísticos integrales con eficiencia, seguridad y sostenibilidad.



Sin embargo, desde el 2017, cuando esperaban la primera entrega de las unidades habitacionales prometida, para los propietarios de los apartamentos que integran dicho proyecto ninguno de esos valores se ha cumplido y, por el contrario, permanecen en la incertidumbre.



Una de las afectadas recuerda que la ilusión comenzó en noviembre del 2015. Fecha en la que la Fundación inició las ventas. ‘Dale más campo a tu vida’ era el eslogan publicitario del plan que contemplaba 1.154 apartamentos levantados en 4 etapas con excelentes acabados, desde 2 alcobas, con 56,5 metros cuadrados, hasta 3 alcobas, con 66,4 metros cuadrados, más un mall comercial, unidad cerrada, piscina aclimatada, gimnasio semidotado, salón comunal, juegos infantiles y 2 ascensores que llegan a cada piso.



Otra de las personas perjudicada agrega que: “A ojo cerrado íbamos en todo lo trazado por la Fundación Compartir, porque sabíamos de su trayectoria y responsabilidad. Por eso, para junio del 2016, hicimos la firma de las promesas de compraventa. Además, teníamos entendido que había logrado un punto de equilibrio puesto que en las dos primeras torres todo estaba vendido”.



La exigencia era entregarle a la Fundación una cuota inicial equivalente al 40 por ciento del valor del apartamento y el restante 60 por ciento un préstamo bancario. Los precios oscilaban entre los 170 y 200 millones de pesos. Para alcanzar esta aspiración unas familias invirtieron sus ahorros, otras se hicieron liquidar las cesantías y algunas más acudieron a créditos.

A mediados del 2016, las retroexcavadoras que llegaron, el posterior movimiento de tierras y las personas que vieron trabajando en el predio, también conocido como Valle de los Santos, les acrecentó el sueño.



En cambio, hoy el panorama es otro. El gris en las fachadas predomina sobre el amarillo de los adobes al descubierto, las humedades aparecen como enormes parches en el conjunto de caras exteriores del edificio y en las superficies de las paredes interiores, ventanales cubiertos por plásticos raídos por el viento, así como las lonas verdes, escombros y herrumbre en los pisos y lo que iba a ser la piscina es una sucia alberca de aguas estancadas, llena de basura. Dos o tres personas laborando. El abandono y deterioro son las señales más evidentes.



En el 2018, la Fundación les explicó a las familias que la no entrega pactada obedecía a que se quedaron sin dinero, pero que sí cumplirían. Para esto, la firma vendió unas acciones de Bancompartir y negoció un lote en el mismo sector. Lo estimado de estas transacciones fue de 2.800 millones de pesos.



“Los recursos de la venta del lote Altos de la Abadía a Vértice Ingeniería, lo que ahora es proyecto San Simón, ya ingresaron, pero no fueron inyectados a Mirasol. Nuevamente fuimos engañados con la terminación de la obra y la entrega. Es un sinnúmero de fechas falsas de entrega” agrega una de las afectadas.

El proyecto Mirasol, ubicado en Rionegro, Antioquia pasará de los planos a la realidad. https://t.co/66qoLJrj0e pic.twitter.com/k27Obltvis — Fundación Compartir (@FCompartirCol) October 19, 2016

Todos los compradores tienen promesas de entrega y otrosí firmados con diferentes fechas. Uno de ellos, firmado en la escritura de compraventa, es el compromiso de Compartir de pagar unos intereses por el dinero ya invertido por los futuros propietarios durante el tiempo que se demore la terminación de los apartamentos.



“Sí, nos dijeron que nos pagarían esos dineros 10 días antes de la entrega del apartamento. Pero, llevamos tres y cuatro años esperando por una plata causada. Estamos sin quién nos diga cómo nos van a pagar. Tenemos la promesa de un pago de interés, pero no sabemos cuándo ni cuánto ni cómo”, dice otra de las personas.



Solo en el 2020 se dio una reunión con la gerencia de la Fundación. Allí, entre otras, se les informó que la obra, a noviembre del 2019, se encontraba ejecutada un 68,9 por ciento, que seguían pendientes de recibir los recursos de las ventas de los lotes a la Constructora Vértice.

Recursos que serán inyectados en lo requerido para poder adelantar el proyecto y que, después de obtenerlos, se tenía presupuestado 6,5 meses para terminar completamente el proyecto y que para marzo se citaría con antelación a otra reunión para mostrar los avances e informar el estado general, así como seguir reconociendo los intereses pactados por la anterior gerencia, hasta la fecha de entrega de los apartamentos.



“Nada de eso se ha cumplido, ni la entrega, ni los informes. Solo papel. La Fundación Compartir solo nos ha llevado por cerca de seis años con ilusiones, compromisos incumplidos, no le valen las obligaciones adquiridas ni con documentos notariados y menos que han respetado una respuesta por email a derechos de petición y tutelas”, explica una más de las afectadas.



Luisa Gómez Guzmán, presidenta de Fundación Compartir, dijo que el proyecto Mirasol ha tenido muchos problemas. “Algunos de ellos causados por errores cometidos por la Fundación y otros relacionados con la desaceleración del mercado inmobiliario y la pandemia del covid-19”.



Agregó que entiende el disgusto de los propietarios por los aplazamientos en la entrega de sus apartamentos y que están trabajando para terminar el proyecto los más pronto posible, a pesar de que no obtendrán ninguna utilidad, al contrario, acarrean una pérdida considerable.



"Como le hemos comunicado a los compradores, entregaremos el proyecto completo, cumpliendo las especificaciones con las que nos comprometimos en el 2015”, puntualizo la dirigente.



En un informe de gestión del 2019, informe que se encuentra en su página, la Fundación argumenta que el proyecto Mirasol desde su inicio presentó inconsistencias en su factibilidad económica.



Para octubre de 2016, fecha en la cual fue aprobado el crédito constructor por una entidad bancaria, lo previsto era lo siguiente: valor del crédito, 11 mil millones 497.000 pesos; compra del lote, 2 mil millones 688.000 pesos; costo de la construcción, 16 mil millones 626.000 pesos y ventas por 21 mil millones 445.700 pesos. En conclusión, las utilidades esperadas eran de 4 mil millones 819.000 pesos.



En el mismo informe queda plasmado que tres años después, el proyecto pasó de tener un balance positivo con excedentes por más de 4 mil millones de pesos a presentar una pérdida superior a los 2.500 millones de pesos. En las conclusiones del informe las pérdidas estimadas a largo plazo ascenderían a los 14 mil 200 millones de pesos.



Las razones de las pérdidas se deben, según estima la Fundación, primero al alto costo del lote y a la forma en que se pagó lo que terminó afectando la liquidez de la entidad; en segundo lugar, a que construyeron alrededor de 18.000 metros cuadrados y tienen 6.268 metros cuadrados de ventas en apartamentos, lo cual, dicen, es una relación muy baja y, agrega, que los apartamentos fueron vendidos muy por debajo del mercado.



Tanto que los primeros 104 fueron negociados en corto tiempo y al subir los costos de la construcción no se pudieron mejorar los ingresos según la necesidad del esquema pensado.



Para esa época Compartir calculaba que, con la venta del 100 por ciento de los apartamentos, más una inyección de 4.500 millones de pesos podrían concluirse los trabajos.



Esa falta de liquidez es la que tiene prácticamente estancado el sueño de las familias.



“¿Optimistas? Éramos, pero ya después de estos años no tanto. Estamos unidos recuperando el optimismo y buscando acciones colectivas, aunque nos recomiendan que sean individuales invitando a la Fundación a una conciliación para renegociar intereses y fecha de entrega de las viviendas. No queremos que esto le pase a más rionegreros”, afirman las personas que se sienten agraviadas y que tienen un sueño por cumplir: una casa propia.

