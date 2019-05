Dos muertos dejó el Día de las Madres en Medellín

Un saldo de dos homicidios dejó el pasado domingo 12 de mayo, Día de las Madres, en Medellín. Así lo establece el último informe de asesinatos realizado por el Sistema de Información para la Seguridad y Convivencia. En la misma fecha se presentaron 4 homicidios el año pasado.



De acuerdo con el secretario de Seguridad, Andrés Tobón, “los homicidios se cometieron por la participación y acción de estructuras criminales, ya se iniciaron las labores de investigación de la Policía Judicial CTI como de la Sijin”.

Según, el general Eliecer Camacho, en el domingo no se presenciaron casos de violencia intrafamiliar, homicidios dentro de residencias y riñas. "Los homicidios no tienen una relación directa con el Día de las Madres, es un día en el no debe haber afectaciones", afirmó.



El último homicidio ocurrió a las 5:40 p.m. en el barrio Villa Turbay de la Comuna 8 (Villa Hermosa). La víctima era un hombre de 34 años que presentaba distintas lesiones por arma de fuego, los disparos se dieron en medio de una discusión y en el mismo hecho dos personas resultaron heridas. El sujeto falleció en la Clínica Sagrado Corazón.



El primer asesinato se dio a las 3:26 p.m. en la vereda La Verde del corregimiento San Antonio de Prado, la víctima aún no ha sido identificada, era un hombre de 35 a 40 años que fue hallado con heridas ocasionadas por arma de fuego. Aún se desconoce cómo sucedieron los hechos.

Con los dos homicidios presentado el Día de las Madres, ya van 257 homicidios, 40 más que el año pasado en el mismo periodo que comprende el 1 de enero hasta el 12 de mayo. Tan solo en el presente mes se cuentan 26 homicidios, en el 2018 se dieron 21.



Para Gerardo Pérez, integrante del colectivo No Matarás, “los asesinatos son consecuencia de lo que está pasando en la ciudad, no a un momento particular como el Día de las Madres”. Pérez aseguró que Medellín se debate en un enfrentamiento entre bandas en donde las principales víctimas son los jóvenes.



El analista y presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social, Fernando Quijano, también considera que la problemática de asesinatos en Medellín obedece a un conflicto interno entre bandas. En sus palabras, “es una guerra fría de la Oficina que está afectando la parte occidental de Medellín y el centro de la ciudad”.



