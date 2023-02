Mientras avanza la mesa de diálogo entre la comunidad indígena Emberá Katío de Alto Andagueda (Chocó), la alcaldía se Medellín, la Unidad de Víctimas y la Personería Distrital, dos menores de edad fueron detectados en grave condición de desnutrición.



Así lo confirmó el alcalde Daniel Quintero, quien señaló que, en el coliseo Carlos Mauro Hoyos, "nos pudimos percatar de dos niños que están en grave estado de desnutrición crónica". Allí permanecen desde el miércoles 781 personas de la comunidad, de los cuales 350 son menores de edad.

El mandatario aseguró que cuando los menores iban a ser trasladados a centros asistenciales de la ciudad para su hospitalización inmediata, la comunidad "se rebotó" y no permitió llevar a los menores, que "estaban en peligro inminente de muerte".



En la noche de este jueves, 23 de febrero, finalmente, funcionarios de la secretaría de Salud lograron convencer a las madres de los menores para que fueran trasladados a centros asistenciales.

Actualización: La secretaría de Salud logró convencer a mamás de hospitalizar a los niños: uno en unidad intermedia de Belén y otro en el HICM (dx asociado de neumonía). Las madres se hospitalizan con los niños. pic.twitter.com/SvZQ0V7yXP — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 24, 2023

"Los niños están hospitalizados, uno de ellos con un grave cuadro de neumonía. Sobre él es el riesgo más grande de vida. Esperamos que esto termine como debe terminar, con los niños estudiando o volviendo a sus territorios", afirmó Quintero.



Milena Lopera, secretaria de Salud, confirmó que los menores se encuentran en el Hospital Infantil Concejo de Medellín. "Hasta el momento, nos informaron que están estables, sin embargo, dada la condición de desnutrición y síntomas gastrointestinales están en un mayor riesgo", dijo Lopera.



La funcionaria confirmó que una brigada de salud detectó otro niño con desnutrición, quien no fue trasladado al centro de salud.



Desde la alcaldía de Medellín han sido enfáticos en señalar que no permitirán la práctica de mendicidad con menores de edad por parte de la comunidad indígena, tras la toma de la sede de la administración distrital que ocurrió este 22 de febrero. Quintero aseguró que se facilitará opciones para el regreso al territorio y alojamiento mientras permanezcan en la ciudad.+



"Si se quieren quedar acá, no pueden pedir plata con los niños en la calle, eso no está permitido y no es aceptado", puntualizó.



La comunidad, por su parte, advirtió durante la protesta que practican la mendicidad porque no tienen las garantías necesarias para volver a su territorio, que se ha visto afectado por las confrontaciones de los grupos armados.



MEDELLÍN

