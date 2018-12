¿Dónde está el salario de los deportistas de Antioquia?

Luego de las irregularidades encontradas en la celebración de contratos de las entidades Indeportes y Fedelian, entrenadores de diferentes ligas de Antioquia no reciben salario desde hace casi dos meses.

Así lo aseguraron deportistas y dirigentes que, a través de distintas actividades como marchas y plantones, pidieron celeridad en las respuestas por parte de las entidades involucradas. Hasta la fecha, Indeportes no ha dado a conocer la cantidad de entrenadores afectados, pero preparadores de ligas como karate, lucha, atletismo, boxeo y billar denunciaron el hecho.



El retraso en el pago salarial es una de las consecuencias del escándalo que comenzó con una serie de denuncias anónimas que señalaban a las dos entidades de contratar técnicos ‘fantasma’ que no ejercían sus trabajos y generaban una desviación en los recursos.



Algunos entrenadores explicaron que el tiempo sin recibir salario les genera diversas afectaciones desde lo económico hasta lo sicológico, pues la intranquilidad salarial no les permite cumplir a cabalidad sus labores.

Cuando se priorizan los intereses de personas que hacen poco y que ganan el doble de quienes de verdad trabajan por el deporte, la institución empieza a desangrar

Ese es el caso de Raúl Díaz, entrenador de la Liga de Atletismo, quien contó que algunos de sus compañeros han tenido que recurrir a préstamos de personas y entidades terceras, que generan intereses que difícilmente pueden cubrir.



“La parte mental también se ve afectada, nosotros somos docentes y estamos orientando a un grupo de deportistas. No lo estamos haciendo con la lucidez por más que intentemos hacerlo de una manera profesional y objetiva”, manifestó el entrenador.



Díaz también contó que de no cumplirse lo pactado en los contratos de pago por sus trabajos, los deportistas tomarían el asunto desde las vías legales para que, tanto Fedelian como Indeportes, adelanten el proceso de pagos con prontitud. En eso coincidió Lina Gómez, deportista de la Liga de Karate de Antioquia, quien explicó que en esas condiciones las posibilidades de ganar los Juegos Nacionales del próximo año son muy bajas, pues el rendimiento en las competencias está bajando debido a la falta de garantías.

No estamos haciendo nuestro trabajo con lucidez por más que intentemos hacerlo de una manera profesional y objetiva

“Todo influye bajo estas condiciones, cuando priorizas los intereses de unas personas que ganan el doble de los que de verdad trabajan por el deporte, desangras la institución”, agregó la deportista.



Gómez también dijo que, además de las actividades ya mencionadas, los afectados estuvieron presentes en el Concejo de Medellín donde, pese a ser un problema departamental, denunciaron el caso ante distintos cabildantes.



Sin embargo, las discusiones en la corporación, alrededor de la problemática, no ha tenido hasta ahora el lugar que corresponde. Tanto que el debate en el que se discutiría la situación y que estaba programado para el domingo 25 de noviembre, no pudo realizarse por falta de quórum. Así, la discusión de los cabildantes tuvo que ser aplazada.



Por su parte, Indeportes se pronunció a través de un boletín en el que manifestó su compromiso por responderles a los afectados. Además, la entidad aseguró que después de los resultados de la auditoría hecha por la oficina de Control Interno, en los que son evidentes las inconsistencias, continúa haciendo llamados a Fedelian para que responda con rapidez por los pagos faltantes.



Dichos pagos suman cerca de 1,048 millones de pesos, de los cuales, 884 millones corresponden a los desembolsos destinados a la contratación de entrenadores.

Carolina Ruiz

Para EL TIEMPO

ruicar@eltiempo.com