Hay alerta en los bancos de sangre de Medellín por escasez

Los bancos de sangre de Medellín lanzaron un S.O.S por la escasez que están teniendo ante la falta de donantes y el número creciente de personas que requieren transfusiones.



Recientemente, la Clínica las Américas, ubicada por el sector La Mota (comuna 16), hizo un llamado porque se quedó sin sangre.



“En este momento estamos necesitando todos los tipos de sangre. Contamos con su ayuda”, expresó Luisa Buitrago, vocera de este banco de sangre.



Esta crisis llegó luego de que 96 pacientes de la clínica requirieron de las últimas unidades de sangre que quedaban en el banco de la institución y la alerta roja se encendió.

Una situación parecida ha venido padeciendo el banco de sangre de la Cruz Roja Seccional Antioquia. La cual solo está recibiendo, en promedio, 35 unidades de sangre al día mientras que antes de la pandemia eran 100 unidades.



De acuerdo con Álvaro Andrés Correa, bacteriólogo Banco de Sangre de la Cruz Roja Seccional Antioquia, durante las cuarentenas que hubo en la ciudad, los funcionarios visitaban las unidades residenciales del área metropolitana para no quedarse sin reservas.



“Luego de la reactivación económica, nos íbamos a una unidad residencial y nos veníamos con 20 unidades de sangre, equivalentes a 20 donantes y en la última semana hemos ido y nos venimos con 3 o 5 porque ya no tenemos personas en esos sitios y por otro lado las empresas que antes del covid-19 nos permitían los espacios ya no nos están abriendo porque están atrasadas con producción y se están reactivando y tienen un temor al permitir un ingreso al personal externo de la empresa”.



El llamado urgente es a donar para salvar vidas. Foto: Archivo/El Tiempo

Según Correa, se está llegando a un punto crítico debido a la poca captación de sangre de personas en unidades residenciales y en empresas. “Apenas nos están dando por ahí poca cabida, mientras tanto los pacientes requieren de una transfusión o continuar con su tratamiento porque con esta reactivación aumentan los heridos y los accidentes. Pero cada vez se está haciendo más difícil”.



La donación de sangre en la Clínica Las Américas la puede hacer de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados de 7:00 a. m. a 11:00 a. m.



De otro lado, también puede donar en la Cruz Roja seccional Antioquia en su sede en la Avenida Guayabal. Es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 4:30 p.m., los sábados se atiende solo con cita previa en el teléfono 3505300 extensión 296 y 665.



MEDELLÍN